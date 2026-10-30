Alexander Zverev será el nuevo N°1 desde el lunes y escribirá su nombre en la historia del tenis: la lista con los 30 tenistas que llegaron a la cima

El alemán Alexander Zverev posa con el número 1 tras ganar su partido de octavos de final en el ATP 500 de Viena contra el neerlandés Tallon Griekspoor (Crédito: REUTERS/Lisa Leutner)

Guardar

Alexander Zverev ya tiene fecha. El próximo lunes 2 de noviembre, cuando la ATP publique su nueva clasificación, el alemán aparecerá por primera vez en el primer puesto del ranking mundial. El tenista se aseguró el ascenso este jueves en Viena, donde derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-4 y 7-5 y se clasificó para los cuartos de final del ATP 500, la instancia que necesitaba alcanzar para desplazar al italiano Jannik Sinner de la cima.

“Es algo muy especial. Sentir que estás en la cima del mundo es increíble. Es diferente a ganar un torneo o un título, pero es una sensación muy especial saber que el número 1 aparecerá junto a tu nombre cuando se publique la nueva clasificación”, fueron las primeras declaraciones de Zverev como número 1 del mundo.

PUBLICIDAD

Con este logro, el germano se convertirá en el trigésimo tenista en alcanzar el primer puesto del ranking desde su creación, en 1973. Además, lo conseguirá con 29 años y seis meses, una edad que lo ubicará como el segundo debutante más veterano en la cima de la clasificación. El único que lo supera es el australiano John Newcombe, quien llegó al número uno con 30 años, en 1974.

También será el primer alemán en ocupar ese lugar desde que Boris Becker lo consiguió el 28 de enero de 1991. En la historia de los 30 líderes del ranking aparecen dos sudamericanos: el chileno Marcelo Ríos y el brasileño Gustavo Kuerten. Hasta el momento, ningún argentino alcanzó esa posición aunque permanece abierto el reclamo para que la ATP reconozca formalmente a Guillermo Vilas como 1° del mundo.

PUBLICIDAD

En 2026, el alemán conquistó sus dos primeros Grand Slam en Roland Garros y el US Open. Además, alcanzó las finales de Wimbledon y Madrid. No obstante, se convirtió en el primer tenista alemán en disputar las finales de los cuatro Abiertos. Con un balance de 65 victorias y 16 derrotas en la temporada, ya tiene garantizado terminar el año como número uno del mundo.

Alexander Zverev posa junto a su equipo de trabajo y celebra su llegada a la cima del ranking mundial (Crédito: REUTERS/Lisa Leutner)

Alexander, nacido en Hamburgo el 20 de abril de 1997, creció en una familia estrechamente vinculada al tenis. Sus padres, Irina Zvereva y Alexander Zverev, también fueron jugadores profesionales. Su padre incluso llegó a representar a la Unión Soviética en la Copa Davis, antes de que la familia se instalara en Alemania, en 1991. Su hermano mayor, Mischa, también desarrolló una carrera en el circuito profesional, alcanzó el puesto 25 y obtuvo un título sobre el verde césped de Eastbourne.

PUBLICIDAD

Sascha, como lo llaman, comenzó a jugar al tenis a los cinco años y llegó a convertirse en número 1 del mundo en el ranking junior. Su debut en el circuito profesional se produjo en 2013 y, desde entonces, su carrera estuvo acompañada de cerca por su padre, quien asumió el rol de entrenador durante buena parte de su carrera.

Uno de los aspectos más importantes de su vida personal y deportiva es la diabetes tipo 1, enfermedad que le diagnosticaron cuando tenía apenas tres años. El alemán contó que, durante su infancia, los médicos le habían advertido que probablemente nunca podría convertirse en un deportista de élite. Sin embargo, su respuesta siempre fue la misma: “Yo quiero jugar a tenis. Es lo único que me importa”.

PUBLICIDAD

Durante muchos años mantuvo su enfermedad en privado. Finalmente, en agosto de 2022 decidió hacerla pública y creó la Fundación Alexander Zverev, una organización destinada a ayudar a chicos que conviven con diabetes tipo 1.

En la actualidad, el tenista debe administrarse insulina incluso durante los partidos. En Roland Garros 2023 tuvo que realizar un reclamo para conseguir autorización para hacerlo dentro de la cancha, un permiso que finalmente obtuvo.

Alexander Zverev con el Trofeo de los Mosqueteros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

El recorrido hasta la cima del tenis mundial tampoco estuvo exento de obstáculos. En las semifinales del Abierto de París en 2022, durante su enfrentamiento ante Rafael Nadal, Zverev sufrió la rotura de tres ligamentos del tobillo derecho y debió someterse a una operación. Después de siete meses de recuperación, regresó a la competencia y comenzó un proceso de reconstrucción deportiva que terminó con su llegada a lo más alto del ranking.

PUBLICIDAD

El listado de tenistas número 1 del ranking ATP

23/08/1973, Ilie Nastase (27 años, Rumania)

03/06/1974, John Newcombe (30 años, Australia)

29/07/1974, Jimmy Connors (21 años, EEUU)

23/08/1977, Bjorn Borg (21 años, Suecia)

03/03/1980, John McEnroe (21 años, EEUU)

28/02/1983, Ivan Lendl (22 años, Checoslovaquia/EEUU)

12/09/1988, Mats Wilander (24 años, Suecia)

13/08/1990, Stefan Edberg (24 años, Suecia)

28/01/1991, Boris Becker (23 años, Alemania)

10/02/1992, Jim Courier (21 años, EEUU)

12/04/1993, Pete Sampras (21 años, EEUU)

10/04/1995, Andre Agassi (24 años, EEUU)

12/02/1996, Thomas Muster (28 años, Austria)

30/03/1998, Marcelo Ríos (22 años, Chile)

15/03/1999, Carlos Moyá (22 años, España)

03/05/1999, Yevgeny Kafelnikov (25 años, Rusia)

26/07/1999, Patrick Rafter (26 años, Australia)

20/11/2000, Marat Safin (20 años, Rusia)

04/12/2000, Gustavo Kuerten (24 años, Brasil)

19/11/2001, Lleyton Hewitt (20 años, Australia)

08/09/2003, Juan Carlos Ferrero (23 años, España)

03/11/2003, Andy Roddick (21 años, EEUU)

02/02/2004, Roger Federer (22 años, Suiza)

18/08/2008, Rafael Nadal (22 años, España)

04/07/2011, Novak Djokovic (24 años, Serbia)

07/11/2016, Andy Murray (29 años, Gran Bretaña)

28/02/2022, Daniil Medvedev (26 años, Rusia)

12/09/2022, Carlos Alcaraz (19 años, España)

10/06/2024, Jannik Sinner (22 años, Italia)

02/11/2026, Alexander Zverev (29 años, Alemania)