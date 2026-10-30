Tecno

“Todos nos enriquecemos” si el gobierno grava el valor del trabajo de los robots: Larry Ellison, cofundador de Oracle

El multimillonario propone un impuesto al valor agregado generado por los robots para financiar un “ingreso alto universal”

Un hombre de mediana edad con barba, Larry Ellison, saluda con la mano izquierda levantada. Viste una camisa oscura. Al fondo, un letrero borroso con el logo de Oracle
Larry Ellison sostuvo que la inteligencia artificial puede volver a las personas "más saludables y más ricas". (Reuters)
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El cofundador de Oracle, Larry Ellison, planteó durante la reciente conferencia AI World de la compañía que la inteligencia artificial podría hacer a todas las personas “más saludables y más ricas”, siempre que los gobiernos modifiquen su esquema impositivo para adaptarse a una economía dominada por la automatización.

En una sesión de preguntas y respuestas durante el discurso de cierre del evento, Ellison describió un escenario en el que los sistemas de inteligencia artificial y los robots reducirían de manera drástica el costo de bienes y servicios. El empresario rechazó la idea de que la tecnología terminará por reemplazar a los trabajadores en su totalidad y sostuvo que, en cambio, servirá para aumentar la productividad humana.

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Larry Ellison descarta que la IA reemplace a todos los trabajadores

Creo que eso es bastante absurdo”, afirmó Ellison sobre las predicciones que anticipan que la inteligencia artificial sustituirá a la totalidad de la fuerza laboral. El directivo reconoció que la automatización desplazará inevitablemente algunos empleos y puso como ejemplo los servicios de transporte compartido, en referencia a la aprobación creciente de vehículos autónomos en Las Vegas y otras ciudades.

Ellison planteó pasar de gravar el trabajo humano a gravar el valor que generan los robots. (Reuters)
Ellison planteó pasar de gravar el trabajo humano a gravar el valor que generan los robots. (Reuters)

Sin embargo, remarcó que no todos los puestos de trabajo sufrirán el mismo impacto. Durante su intervención, reveló que posee licencia de piloto y señaló que el piloto automático, pese a ser una tecnología con décadas de existencia, no ha reemplazado a los pilotos humanos.

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Según su planteo, los humanos continuarán ocupando roles de supervisión en numerosas industrias, aun cuando algunas funciones de trabajadores del conocimiento evolucionen hacia la gestión de agentes de inteligencia artificial.

Para ilustrar su argumento, Ellison planteó el caso hipotético de una vivienda construida íntegramente por robots, en un escenario donde la automatización sustituyera por completo la mano de obra humana. Si el trabajo humano representaba, por ejemplo, el 80% del costo de una casa, esa proporción se abarataría de manera instantánea gracias al impacto de la automatización.

Según el directivo, la automatización podría abaratar hasta el 80% del costo de bienes como la vivienda. (Reuters)
Según el directivo, la automatización podría abaratar hasta el 80% del costo de bienes como la vivienda. (Reuters)

Con ese ejemplo, el empresario sentó las bases de un concepto que denominó “ingreso alto universal”, una idea que otros referentes de la industria tecnológica, entre ellos Elon Musk, ya habían planteado con anterioridad.

Gravar el valor agregado en lugar del trabajo humano

Necesitamos pasar de gravar el trabajo humano a gravar el valor agregado”, sostuvo Ellison. “Así, cuando los robots agreguen valor, todo ese valor que agregan los robots es gravado, y podríamos tener un ingreso alto universal”.

El ingreso alto universal constituye, según el planteo del directivo, una evolución del concepto de ingreso básico universal, que consiste en un pago regular a los ciudadanos para cubrir sus necesidades esenciales. Ellison sugirió que las ganancias de productividad que generaría la inteligencia artificial podrían crear suficiente riqueza como para sostener ingresos mucho más altos, pese a una eventual disminución de la actividad laboral humana.

Ellison comparó el impacto de la IA en el empleo con la convivencia histórica entre pilotos y piloto automático. (Reuters)
Ellison comparó el impacto de la IA en el empleo con la convivencia histórica entre pilotos y piloto automático. (Reuters)

El empresario citó la propuesta del economista Milton Friedman sobre el impuesto negativo a la renta, a la que describió como un “impuesto a la renta inverso” capaz de contribuir a distribuir parte de la riqueza generada por la inteligencia artificial. “Los robots están agregando valor. El gobierno grava ese valor... Todos nos volvemos ricos como resultado”, expresó.

Un cambio que tomaría más de una década en concretarse

El propio Ellison admitió que su visión requeriría una transformación profunda de los sistemas fiscales actuales y que su implementación demandaría más de diez años. Pese a lo ambicioso del planteo en el contexto económico actual, el cofundador de Oracle insistió en su postura optimista: “Todo eso es viable”, concluyó.

El contraste entre el discurso de Ellison y la situación del mercado laboral tecnológico resulta relevante: el sitio especializado layoffs.fyi registró más de 135.000 despidos en el sector tecnológico durante 2026, cifra que incluye alrededor de 21.000 empleados de Oracle despedidos entre junio de 2025 y junio de 2026, además de miles adicionales durante septiembre de 2026.

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