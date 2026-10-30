Cobre Panamá vendió 13.463 toneladas de cobre y registró ingresos por USD 203 millones en el tercer trimestre

La mina Cobre Panamá retomó en mayo de 2026 el procesamiento de mineral almacenado antes de la paralización de sus operaciones, luego de recibir autorización del Gobierno panameño. Bloomberg

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La mina Cobre Panamá produjo 16.445 toneladas de cobre, 7.160 onzas de oro y 160.974 onzas de plata entre mayo y septiembre de 2026, tras reanudar el procesamiento de mineral almacenado antes de la paralización de sus operaciones.

Las cifras forman parte del informe financiero del tercer trimestre de First Quantum Minerals, que también recoge el balance acumulado de los primeros nueve meses del año.

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El Gobierno panameño autorizó formalmente el 7 de abril de 2026 el retiro, procesamiento y exportación del mineral acumulado, mediante una resolución del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). La compañía comenzó estas actividades en mayo, sin autorización para realizar nuevas excavaciones, perforaciones o voladuras dentro del yacimiento.

La medida fue presentada por las autoridades como una intervención destinada a reducir riesgos ambientales asociados al almacenamiento prolongado de material, incluyendo la posible generación de drenaje ácido. El programa quedó sujeto a supervisión estatal y al cumplimiento del plan de preservación y gestión segura, sin constituir una reapertura de la explotación minera.

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Durante mayo y junio, la empresa procesó aproximadamente 2,1 millones de toneladas de mineral, con una producción de 3.216 toneladas de cobre, 805 onzas de oro y 17.770 onzas de plata. Posteriormente, entre julio y septiembre procesó otros 6,6 millones de toneladas, elevando considerablemente el volumen de metales recuperados.

First Quantum Minerals reportó una producción de 16.445 toneladas de cobre, 7.160 onzas de oro y 160.974 onzas de plata entre mayo y septiembre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo

Solo durante el tercer trimestre, Cobre Panamá produjo 13.229 toneladas de cobre, 6.355 onzas de oro y 143.204 onzas de plata. Estas cantidades representan la mayor parte de la producción obtenida desde mayo, cuando comenzó el aprovechamiento del material que había quedado sin procesar tras el cierre de noviembre de 2023.

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El informe, publicado el 28 de octubre, detalla que las ventas de Cobre Panamá generaron 203 millones de dólares durante el tercer trimestre, de los cuales 191 millones correspondieron al cobre concentrado. Los ingresos restantes provinieron de operaciones relacionadas con el oro y la plata, incluyendo pagos en efectivo y amortizaciones contables.

La empresa registró una ganancia bruta de 13 millones de dólares y un EBITDA de 67 millones durante ese período. Sin embargo, el beneficio bruto resultó 115 millones inferior al registrado entre julio y septiembre de 2025, cuando las exportaciones de concentrado previamente almacenado generaron ingresos por 245 millones de dólares.

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Durante 2025, First Quantum había completado la exportación del concentrado de cobre que permanecía almacenado en la mina desde antes de su paralización. Los embarques se realizaron después de recibir autorización gubernamental y permitieron comercializar material que ya había sido procesado, sin necesidad de reactivar las plantas.

Las ventas relacionadas con ese concentrado generaron 334 millones de dólares en ingresos durante los primeros nueve meses de 2025, según los registros financieros de Cobre Panamá. Aquella operación fue distinta del programa actual, que consiste en procesar roca previamente extraída para obtener nuevos concentrados comercializables.

Durante el tercer trimestre de 2026, Cobre Panamá registró ingresos por USD 203 millones, principalmente por la comercialización de concentrado de cobre. REUTERS/Tarina Rodriguez

First Quantum explicó que el incremento de los costos de funcionamiento redujo la rentabilidad de 2026, a diferencia del año anterior, cuando las instalaciones permanecían bajo conservación. El costo operativo directo del cobre alcanzó 4,08 dólares por libra, mientras que el costo total de sostenimiento se situó en 5,10 dólares.

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En cuanto a las ventas físicas, Cobre Panamá comercializó 13.463 toneladas de cobre, 5.818 onzas de oro y 121.712 onzas de plata entre julio y septiembre. En el acumulado de nueve meses, las ventas alcanzaron 13.477 toneladas de cobre, 5.986 onzas de oro y 160.974 onzas de plata.

El programa también permitió reanudar los embarques de concentrado de cobre desde las instalaciones portuarias. En agosto se despacharon 33.000 toneladas métricas húmedas y, posteriormente, en septiembre, un segundo buque transportó otras 38.611 toneladas, para un total de 71.611 toneladas métricas húmedas exportadas.

Estos cargamentos corresponden a concentrado mineral y no a toneladas de cobre metálico puro, por lo que sus volúmenes no deben confundirse con las cifras de producción. First Quantum destacó que los despachos restablecieron la cadena de procesamiento, almacenamiento y exportación después de la prolongada paralización.

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La compañía estima que todavía existen aproximadamente 38 millones de toneladas de mineral almacenado, con diferentes concentraciones de metales. Ese material contiene unas 70.000 toneladas de cobre recuperable, cantidad que permitiría mantener el programa autorizado de procesamiento hasta mediados de 2027.

La empresa despachó dos cargamentos de concentrado de cobre en agosto y septiembre de 2026, que sumaron 71.611 toneladas métricas húmedas. Cortesía

Para el cierre de 2026, First Quantum mantiene una previsión de producción de entre 30.000 y 40.000 toneladas de cobre, además de 10.000 a 15.000 onzas de oro. Estas proyecciones dependen de la continuidad del procesamiento del material acumulado, bajo las condiciones establecidas por las autoridades panameñas.

La mina permanece paralizada desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá. El fallo se produjo en medio de protestas nacionales contra el acuerdo minero, que derivaron en la suspensión de la explotación.

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Durante el tercer trimestre de 2026, la empresa avanzó en la rehabilitación de sus líneas de procesamiento y aumentó la plantilla de aproximadamente 3.000 trabajadores en junio a 3.200 en septiembre. También fueron puestos nuevamente en servicio 18 de los 36 camiones de gran capacidad, mientras continuaron las labores de mantenimiento.

First Quantum calcula que el programa de procesamiento requerirá inversiones cercanas a 200 millones de dólares, incluyendo entre 90 y 100 millones para rehabilitación y puesta en marcha. Hasta septiembre, los desembolsos relacionados con estas actividades alcanzaban aproximadamente 80 millones, según los resultados trimestrales.

En paralelo, la Comisión Interministerial encargada de evaluar Cobre Panamá entregó el 30 de septiembre un informe con 17 recomendaciones y seis criterios rectores. Entre sus planteamientos figura examinar la viabilidad de un nuevo acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y establecer condiciones para un cierre ordenado y autofinanciado.

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First Quantum estima que permanecen almacenadas aproximadamente 38 millones de toneladas de mineral, con un contenido calculado de 70.000 toneladas de cobre recuperable. (Foto AP/Agustín Herrera)

La propuesta contempla evaluar una posible reanudación de actividades para generar recursos destinados al cierre, considerando que la rehabilitación ambiental podría prolongarse durante décadas. La comisión sostiene que los costos no deben trasladarse al Presupuesto General del Estado y que cualquier solución debe respetar el fallo de inconstitucionalidad.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas han cuestionado la posibilidad de reactivar la explotación bajo el argumento de financiar su clausura. Los sectores contrarios a la minería sostienen que una reapertura, aunque se presente como parte de un cierre ordenado, podría contradecir el sentido del fallo de la Corte Suprema.

Para estos grupos, la recomendación abre la puerta a una reanudación encubierta de las operaciones, al contemplar nuevamente actividades productivas en una mina cuyo contrato fue declarado inconstitucional. Su posición es que el cierre debe concentrarse en la restauración ambiental y el cumplimiento de las obligaciones existentes, sin establecer una nueva concesión.

El presidente José Raúl Mulino continúa evaluando las recomendaciones junto con sus asesores y el Consejo de Ministros, mientras First Quantum mantiene su disposición a negociar una solución con el Gobierno. La decisión sobre el futuro de la mina permanece pendiente, aunque el procesamiento del mineral previamente extraído continúa bajo la autorización vigente.

La comisión interministerial recomendó un cierre ordenado y autofinanciado de Cobre Panamá, aunque corresponderá al presidente José Raúl Mulino definir cómo se ejecutará y bajo qué condiciones. Captura de video

Quedará por determinar cuánto recibirá el Estado panameño en concepto de regalías por comercialización del concentrado de cobre obtenido mediante el procesamiento del mineral almacenado, así como el mecanismo que se utilizará para calcular esos pagos, considerando que actualmente no existe un contrato de concesión minera vigente, tras el fallo unánime de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023.

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