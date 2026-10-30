La emoción de Moria Casán al recibir un mensaje de su padre por medio de una médium: “Hizo toda que mi vida fuera lúdica”

La One vivió un momento único al aire de su programa luego de que una vidente lograra conectar con Juan Casanova (Video: La Mañana con Moria-El Trece)

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En vísperas de Halloween, Moria Casán convirtió la emisión de La mañana con Moria, su programa de El Trece, en una celebración anticipada de lo sobrenatural: el estudio se llenó de brujas, una duendóloga, una médium y participantes disfrazados de Drácula, Freddy Krueger y otros personajes del terror. Lo que comenzó como una charla sobre rituales y energías terminó con la conductora en lágrimas, sacudida por un mensaje espiritual que le llegó de su padre fallecido, Juan Casanova.

“¡Tenemos una médium!”, gritó La One, entusiasmada desde el inicio. Reconoció que los temas paranormales le apasionan y se lanzó de lleno a la experiencia: “Estamos invocando, estamos manifestando”, celebró. Antes de interpelar a su invitada, evaluó el clima del estudio con satisfacción: “Energéticamente el ambiente es hermoso. No hay una cosa rara”, dijo, mientras el humo blanco que habían encendido para el ritual subía derecho hacia el techo. “Mirá que humo blanco, no salió nunca ni una pizca negra. Ni siquiera se puede difundir”, señaló. Una de las invitadas reforzó el augurio: “Cuando el humo se va para arriba en la cultura de los aborígenes era buena energía, buen augurio”.

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Enseguida, Casán fue al punto y le preguntó a la médium sin rodeos: “¿Se pueden comunicar con muertos, querida? ¿Y qué les dice? ¿Cómo les habla?”. La invitada le explicó su método: “Lo que hago yo no es que los bajo y los introduzco. No los saco de la luz y los introduzco dentro de mi cuerpo. A mí no me cambia la voz, nada. Yo soy canal, yo recibo información y te la transmito”. La respuesta avivó la curiosidad de Moria, que quiso ir más lejos y le pidió un mensaje concreto: “¿Podés recibir algo de la persona que decís que me quiere mucho? ¿Quién es la persona?”. La médium describió la presencia de un hombre y precisó: “Es el hombre más importante de tu vida. El primer hombre de tu vida”.

Los padres de Moria Casán aparecen en un retrato en blanco y negro, con el hombre usando traje y lentes, y la mujer vistiendo un top de encaje.

En un primer momento, Casán tomó la situación con humor: “El primer hombre de mi vida, cagué, me olvidé”, bromeó. Luego pensó en Mario Castiglione, el padre de su hija Sofía Gala, y así lo dijo. Pero la médium fue contundente: “El hombre más importante de tu vida que te protege y te contiene es tu padre. Conecto mucho siempre con vos, y aún sigue conectando”.

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Visiblemente impactada, la conductora reconoció de inmediato: “Ah, mi padre. Qué bueno. Tenés razón”. Enseguida evocó el lugar central que su padre ocupó en su formación artística: “Claro, mi padre, porque fue el primero que hizo toda mi vida que fuera lúdica. Me metió en el mundo del arte. Un músico, además de militar, pero amaba el arte. Entonces teníamos abono en el Colón toda la vida escuchando música, ópera, ballet. Él fue el que me dio esta vena artística también”. La médium, conmovida, sumó: “Me hace sentir mucho la música clásica. Me hace sensibilizar mucho”. “¿Tenés ganas de llorar, amor?”, le preguntó Casán. “Sí”, respondió ella. “Yo bailaba en la nube”, cerró La One.

En ese momento, una de las otras invitadas confirmó que también veía la presencia del padre en el estudio: “Mirá, acá están asistiendo las brujitas y también está tu padre”. Con los ojos llenos de lágrimas, Casán le dirigió unas palabras directas, como si él pudiera escucharla: “¿Está mi padre? Ay, qué bueno. Juan Casanova, te quiero. Qué lindo. Bienvenido, Juan. Vení a protegerme”. Y cerró el momento con una declaración de gratitud: “Me voy con mi madre y mi padre, obvio. Mis padres han sido maravillosos. Hija única y no me puedo quejar de nada. No les paso ninguna factura. Una vida maravillosa, cero facturas. Así que Juan Casanova, gracias por protegerme, te quiero”. Antes de retomar la dinámica del programa, suspiró: “Ay, en esta noche pre-Halloween, qué divino, en este día”.

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En medio de la emisión de su programa, Moria Casán interrumpió la sección de cocina para despedirse de su chofer de toda la vida y dejó caer algunas lágrimas (La Mañana con Moria – El Trece)

Días atrás, la actriz vivió otro momento cargado de emoción al ser la encargada de dar la triste noticia de la muerte de Coco, su histórico chofer. La conductora recibió al aire la confirmación de la muerte de Fernando “Coco” Shedden, quien fue su chofer durante gran parte de su vida, y quedó frente a una despedida cargada de recuerdos, distancia y afecto. Aunque hacía tiempo que estaban separados por distintos conflictos, la diva dejó en claro que el vínculo no había perdido importancia para ella.

Visiblemente conmovida, hizo una pausa y anticipó que debía comunicar algo doloroso. “Tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto”, expresó, antes de revelar quién había fallecido. “Me acaba de avisar mi asistente Galito que falleció Coco, el que fue mi chofer toda mi vida”, contó. La frase resumió la extensión del vínculo que habían mantenido y el lugar que Shedden ocupó durante distintas etapas de su recorrido personal y profesional.

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Después de confirmar la muerte, la conductora se dirigió directamente a su exchofer y le dedicó unas palabras: “Querido Coco, te doy un beso a pesar de la distancia y que estábamos separados. Este último tiempo, a través de la serie, nos permitió un poco reunirnos”, manifestó. De esa manera, recordó que una producción basada en su vida les permitió recuperar cierto contacto después de un período marcado por la falta de comunicación.