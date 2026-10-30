Meta, TikTok y X perdieron en un tribunal de Londres su pelea contra los pedidos de datos del regulador

El Tribunal Superior de Londres rechazó el recurso judicial de Meta, TikTok y X contra el regulador Ofcom. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

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El Tribunal Superior de Londres rechazó el recurso de Meta, TikTok y X contra Ofcom, el regulador de las comunicaciones del Reino Unido, por los pedidos de datos sobre moderación de contenido que les hizo bajo la ley de seguridad en línea. Es una de las primeras pruebas del nuevo régimen, según Reuters.

La sentencia se dictó el viernes 30 de octubre de 2026. El tribunal descartó el argumento central de las tres plataformas: que los pedidos de información eran desproporcionados. Reuters no detalló en su despacho los fundamentos del fallo ni si las empresas podrán apelar.

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Ofcom envió las notificaciones en febrero del mismo año. Exigían cifras detalladas de moderación: cuántas publicaciones se eliminaron o vieron restringida su visibilidad, y a cuántos usuarios llegó contenido dañino.

Las plataformas tecnológicas afirmaron que el pedido de datos del organismo británico implica costos operativos de millones de libras. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La Ley de Seguridad en Línea de 2023 impone a redes como Facebook, Instagram, TikTok y X estándares más estrictos, sobre todo para proteger a los menores.

Un portavoz de Ofcom celebró la decisión: “Reunir información de las empresas es fundamental para nuestra capacidad de hacer el trabajo”. Meta dijo estar “decepcionada” con el fallo, y TikTok informó que analiza la sentencia. X no respondió de inmediato a las consultas de Reuters.

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Las plataformas dijeron que el costo era desmedido

Meta sostuvo que recopilar información “a esta escala” excede lo necesario y lo proporcionado, y afirmó que ella y otras empresas del sector presentaron el recurso por esa razón. X calificó su notificación como “el pedido de información más costoso” que recibió de cualquier regulador y estimó que le costaría millones de libras.

La legislación del Reino Unido contempla sanciones de hasta el 10% de la facturación global ante faltas graves de moderación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según el estudio de abogados Wiggin LLP, Meta describió su notificación como una “lista de deseos” sin base legal. La firma recogió esa frase de informes previos y la citó en un análisis publicado el 19 de octubre sobre los litigios contra Ofcom.

La ley respalda los requisitos del regulador con multas de hasta el 10% de la facturación global de una empresa en las infracciones más graves. Según Wiggin, el tope es el que resulte mayor entre ese porcentaje y 18 millones de libras.

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Meta tiene otros dos frentes abiertos contra Ofcom

El fallo del 30 de octubre de 2026 no cierra la disputa. Reuters señaló que todavía falta una decisión, potencialmente más importante, sobre otro recurso de Meta: el que cuestiona cómo Ofcom calcula las tarifas que pagan las plataformas y las multas máximas que podría aplicar.

Meta postergó al 20 de noviembre de 2026 la aplicación de los términos comerciales para utilizar contenido web en sus sistemas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Ese caso se discutió en un tribunal de Londres a mediados de octubre. La BBC informó en mayo que Meta considera “desproporcionado” el método de cálculo, que se basa en los ingresos mundiales y alcanza a las empresas que facturan más de 250 millones de libras al año.

Según los documentos judiciales citados por la BBC, el sistema hace que “un puñado de empresas” cubra “la gran mayoría” de los costos de Ofcom. La abogada de Meta, Monica Carss-Frisk, planteó que el cálculo no está ligado a los ingresos por servicios en el Reino Unido.

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Ofcom respondió entonces que actuó según “una lectura simple de la ley”. Su representante legal calificó de “descabellado” el cuestionamiento de Meta a la experiencia del regulador, según el servicio MLex.

La Comisión Europea y la autoridad de competencia británica vigilan las condiciones de Meta sobre el rastreo de datos comerciales para inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic)

Meta también impugna la categoría que Ofcom asignó a WhatsApp dentro del régimen. Además, en octubre pasó a ser el blanco de la primera investigación formal de Ofcom bajo la ley de seguridad en línea, precisó Reuters.

La sentencia sobre las tarifas y las multas de Meta sigue pendiente, sin fecha anunciada en las fuentes consultadas.

Meta posterga fecha en la que iniciará a usar el contenido web de empresas para entrenar su IA

Meta postergó del 30 de octubre al 20 de noviembre de 2026 la aplicación de términos que le permiten utilizar contenido de sitios vinculados a cuentas empresariales de Facebook e Instagram.

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La medida llegó tras cuestionamientos de editores y reguladores europeos. Aunque eliminó la referencia explícita a “entrenar” inteligencia artificial y acotó la cláusula a productos publicitarios y comerciales, especialistas advierten que aún habilitaría rastreo masivo.

Meta afirma que los propietarios pueden expresar sus preferencias mediante robots.txt, algo que la redacción no garantiza expresamente. La Comisión Europea analiza una denuncia, mientras la CMA británica evalúa posibles medidas de intervención futura.