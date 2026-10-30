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El satélite de centro de datos de Google ya se comunica con la Tierra: este fue su primer mensaje

El aparato en órbita tiene cuatro chips pero solo puede encender uno por unos 20 minutos seguidos por falta de energía

El satélite de Suncatcher transmitió su primera respuesta de IA el 30 de octubre, cuando sobrevolaba Svalbard, Noruega. (Europa Press)
El satélite de Suncatcher transmitió su primera respuesta de IA el 30 de octubre, cuando sobrevolaba Svalbard, Noruega. (Europa Press)
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Google recibió la primera respuesta de un chip de IA de tipo centro de datos que funciona en órbita. Ingenieros enviaron al satélite del proyecto Suncatcher la orden de escribir un haiku sobre el espacio y el modelo Gemma 4 lo devolvió a la Tierra, según informó la empresa este 30 de octubre.

El poema dice: “Blue marble below / Data streams in silent grace / Starlight feeds my core” (“Canica azul abajo / Datos que fluyen en silenciosa gracia / La luz de las estrellas alimenta mi núcleo”). Google lo recibió cuando el satélite pasaba sobre Svalbard, Noruega. Después, el equipo probó limericks (versos humorísticos de cinco líneas) sobre el espacio y consultas sobre el estado técnico del equipo.

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Google lanzó el prototipo el 1 de octubre. Tardó unas tres semanas en revisar sus sistemas antes de enviar la primera consulta. Travis Beals, director sénior del área que dirige el proyecto, llamó a este paso el hito “Hello World” (“Hola, mundo”, la primera prueba que se hace con un sistema nuevo).

El prototipo, lanzado el 1 de octubre junto a más de 100 naves en un cohete Falcon 9, lleva cuatro chips TPU a bordo. (Referencial/Europa Press)
El prototipo, lanzado el 1 de octubre junto a más de 100 naves en un cohete Falcon 9, lleva cuatro chips TPU a bordo. (Referencial/Europa Press)

Un vocero de Google dijo a TechCrunch que el satélite funciona con normalidad. Gemma 4 es un modelo abierto de Google DeepMind, el laboratorio de IA de la empresa, y viajó cargado en el satélite desde antes del lanzamiento.

Cuatro chips, pero solo uno encendido a la vez

El satélite lleva cuatro unidades de procesamiento tensorial (TPU, los chips de IA diseñados por Google) y genera hasta 1 kilovatio de electricidad. TechCrunch informó que esa potencia solo alcanza para encender un chip durante unos 20 minutos seguidos, lo que complica además la comunicación con la Tierra.

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El satélite despegó en un cohete Falcon 9 de SpaceX junto con más de 100 naves. Google lo concibe como el primer paso para formar redes de satélites que vuelen muy cerca unos de otros y ejecuten en órbita tareas pesadas de IA.

Suncatcher busca sentar las bases de redes satelitales que ejecuten en órbita tareas pesadas de inteligencia artificial. (Europa Press)
Suncatcher busca sentar las bases de redes satelitales que ejecuten en órbita tareas pesadas de inteligencia artificial. (Europa Press)

Las pruebas que siguen medirán cómo rinden los chips bajo estrés térmico y exposición a la radiación del espacio. La radiación puede provocar errores en la memoria que alteran datos sin activar los sistemas habituales de control. TechCrunch señaló que las pruebas en la Tierra sugerían un efecto menor en tareas de uso de modelos ya entrenados y más problemas al entrenarlos.

Dos satélites conectados llegarán en 2027

Si los chips responden bien, el siguiente paso son dos satélites con TPU, programados para 2027. Tendrán más capacidad de generar energía y probarán enlaces ópticos entre ellos, es decir, comunicación por luz directa entre una nave y otra.

Según TechCrunch, Suncatcher es el único plan de centros de datos espaciales que prevé enlaces de alta velocidad entre satélites. Los centros de datos de SpaceX también usarían láseres, pero orbitarían demasiado lejos entre sí para compartir el procesamiento. Starcloud y Cowboy Space planean tareas de IA en satélites individuales.

Google prevé lanzar en 2027 dos satélites con TPU conectados mediante enlaces ópticos de alta velocidad. (Reuters)
Google prevé lanzar en 2027 dos satélites con TPU conectados mediante enlaces ópticos de alta velocidad. (Reuters)

Alphabet, la empresa matriz de Google, tiene una participación significativa en SpaceX. TechCrunch indicó que ambas compañías necesitarán Starship, el cohete pesado de SpaceX aún en desarrollo, para lanzar sus centros de datos con costos viables.

Un análisis revisado por pares publicado este mes, según TechCrunch, estimó que SpaceX tendría que volar Starship 1.800 veces para lograr las reducciones de costo que alcanzó con sus cohetes anteriores.

El medio también recordó que las acciones de Alphabet cayeron esta semana, después de que la empresa informara que la IA en su buscador frena el crecimiento de los ingresos por publicidad.

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