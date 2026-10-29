Sociedad

Hay alerta amarilla por tormentas en el AMBA para este viernes: cómo estará el clima para el Superclásico

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que las fuertes lluvias se desarrollarán hasta horas de la tarde. Qué pasará el domingo a la hora del partido entre River Plate y Boca Juniors

Las tormentas previstas para el viernes, con vientos y lluvias intensas, generaron preocupación entre los organizadores del partido (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Las tormentas previstas para el viernes, con vientos y lluvias intensas, generaron preocupación entre los organizadores del partido (AP Photo/Natacha Pisarenko)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas que afecta a buena parte del centro y este de la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para la jornada del viernes. El dato que más preocupa a los hinchas, sin embargo, llega unos días después: la inestabilidad también amenaza con meterse en la cancha justo cuando Boca y River salten a la cancha por el Superclásico.

El mapa de alertas emitido por el organismo el 29 de octubre muestra una franja en amarillo que se extiende desde el norte bonaerense hasta La Plata, con proyección hacia el sur de Santa Fe y Entre Ríos. El resto del territorio nacional, según ese mismo relevamiento, permanece sin advertencias vigentes.

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La noche del jueves todavía no trae sobresaltos. La previsión para la Ciudad de Buenos Aires marca una máxima de 23 grados y una mínima de 14, con 0% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. El cielo se mantendrá sin complicaciones, en lo que funciona como una especie de calma previa al cambio que se viene.

Ese cambio llega el viernes, día en el que rige la alerta amarilla. La máxima apenas varía respecto del jueves, con 23 grados, mientras que la mínima sube un punto, a 15. Lo que sí se modifica de manera notoria es la chance de lluvia: entre la mañana y la tarde, la probabilidad de tormentas se ubica entre el 40% y el 70%, según el pronóstico detallado para la zona. Recién durante la noche el panorama empieza a despejarse, con una probabilidad que cae al 0-10%.

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La alerta amarilla rige para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, zonas donde miles de hinchas se movilizarán ese día
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El sábado trae un respiro. La temperatura máxima trepa a 24 grados, la mínima baja a 14, y la probabilidad de precipitaciones vuelve a ubicarse en 0% durante buena parte del día. Es la jornada más estable de todo el tramo analizado, sin indicios de nubosidad problemática.

El domingo 1 de noviembre, día del Superclásico, el pronóstico vuelve a complicarse hacia la tarde y la noche. La máxima asciende a 25 grados y la mínima se mantiene en 15, pero la probabilidad de lluvia aumenta en las horas posteriores al mediodía.

En esa línea, Meteored puso el foco en la franja horaria en la que se desarrollará el duelo entre Boca y River, previsto para las 15 h en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Según ese reporte, la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas al inicio del encuentro ronda el 70%, y esa cifra trepa hasta un 80% a 90% hacia el final de la tarde, con acumulados cercanos a los 10 milímetros en las inmediaciones del estadio.

En cambio, el lunes 2, en cambio, la ciudad recupera estabilidad: 26 grados de máxima, 16 de mínima y probabilidades de lluvia que no superan el 10% en ningún tramo del día.

El pronóstico extendido por el SMN
El pronóstico extendido por el SMN

La meteoróloga Marina Fernández, de Meteored, explicó que la tendencia se consolidó en las últimas horas: “Ha aumentado considerablemente la probabilidad de ocurrencia de chaparrones y algunas tormentas”, señaló, según recogió esa misma fuente.

La especialista agregó que, si bien persiste cierta incertidumbre entre los modelos de referencia ECMWF y GFS sobre el horario exacto en que comenzarían las lluvias, la estimación para toda la jornada del domingo pasó de un 30% hace 48 horas a un 80-90% en las actualizaciones más recientes.

Para la previa del partido, entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde, el ambiente se mantendrá primaveral, con temperaturas en ascenso hacia los 24-26 grados y viento del norte y noreste con ráfagas superiores a los 30 km/h, que aportan el aire cálido y húmedo necesario para que se desarrollen los chaparrones.

Durante la desconcentración, desde las 17, la probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 70% y el 80%, con un posible descenso térmico hacia los 18-20 grados y calzadas que podrían volverse resbaladizas para quienes regresen a sus casas a pie o en transporte público.

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