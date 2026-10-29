República Dominicana

El Seguro Nacional de Salud de República Dominicana autorizó USD 32,7904 millones para atenciones por cáncer de mama

Entre enero y agosto de 2026, la entidad registró 13,188 afiliados con diagnósticos asociados a la enfermedad en las 32 provincias, quienes requirieron 864,149 prestaciones médicas en el período reportado

Primer plano de una mujer realizando una autoexploración de su mama, con ambas manos palpando el tejido mamario contra un fondo claro.
SeNaSa otorgó cobertura médica a 13,188 personas con diagnósticos de cáncer de mama en las 32 provincias de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La atención de SeNaSa por cáncer de mama alcanzó a afiliados de las 32 provincias de República Dominicana entre enero y agosto de 2026. El Seguro Nacional de Salud registró a 12,752 mujeres y 436 hombres con diagnósticos asociados a esta enfermedad.

En conjunto, los usuarios requirieron 864,149 servicios de salud. Las autorizaciones para estas prestaciones ascendieron a RD 2,049.4 millones (USD 32.7904 millones), según los datos difundidos por la entidad en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.

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La cobertura incluyó a 13,188 personas afiliadas. Santo Domingo y el Distrito Nacional concentraron la mayor proporción de usuarios atendidos por diagnósticos vinculados con la enfermedad.

Más del 80% de las mujeres atendidas tenía 40 años o más

Los registros de SeNaSa muestran que más del 80% de las usuarias que recibió atención tenía 40 años o más. Casi seis de cada diez mujeres se encontraba entre los 45 y los 69 años.

La distribución por edades respalda el llamado a sostener chequeos periódicos y una detección oportuna desde la adultez. La identificación temprana de la enfermedad puede mejorar el pronóstico y las opciones de tratamiento.

El Seguro Nacional de Salud exhortó a sus afiliados a realizarse los estudios de detección correspondientes y a consultar con su prestador de salud. Entre las prácticas recomendadas figuran el autoexamen, la mamografía y la evaluación médica periódica.

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Una médica oncóloga con túnica blanca atiende a una mujer adulta genérica no identificable de unos cuarenta y cinco años, sentada de perfil mientras conversan sobre unos estudios de mamografía y ecografía.
El Seguro Nacional de Salud autorizó RD 2,049.4 millones para cubrir 864,149 servicios de salud por cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado incluye a toda la población afiliada. Aunque el cáncer de mama se diagnostica con mayor frecuencia entre las mujeres, los datos de la institución también reflejan atención a hombres.

El Régimen Subsidiado reunió al 69% de los usuarios

El Régimen Subsidiado concentró 9,103 afiliados atendidos, equivalentes al 69% del total. Este grupo representó el 64.1% del valor autorizado para los servicios asociados a estos diagnósticos.

El monto autorizado para esa cobertura fue de RD 1,314 millones (USD 21.024 millones). El Régimen Contributivo reunió a 3,541 afiliados, mientras que el resto correspondió a los planes de pensionados y jubilados.

La mayor concentración territorial se registró en Santo Domingo, con el 23.5% de los usuarios, y en el Distrito Nacional, con el 23.0%. Ambas demarcaciones reunieron el 46.5% de las personas atendidas.

Santiago de los Caballeros concentró el 8.2% de los afiliados. San Cristóbal reunió el 5.9%, mientras que San Pedro de Macorís representó el 3.9%.

La institución de salud recomienda el autoexamen, la mamografía y la consulta médica para la detección temprana de la patología mamaria. (EFE/Chema Moya)
La institución de salud recomienda el autoexamen, la mamografía y la consulta médica para la detección temprana de la patología mamaria. (EFE/Chema Moya)

Las cinco provincias agruparon el 64.4% de los usuarios y el 68.8% de los servicios demandados. SeNaSa indicó que esa distribución guarda relación con la presencia territorial de su población afiliada.

Los hombres requirieron 13,336 servicios vinculados con la enfermedad

Los 436 hombres atendidos representaron el 3.3% del total de afiliados registrados por diagnósticos asociados al cáncer de mama. Este grupo requirió 13,336 servicios de salud, con un valor autorizado de RD 17.8 millones (USD 0.2848 millones).

SeNaSa recordó que el cáncer de mama también puede afectar a los hombres. Por ese motivo, pidió a los afiliados prestar atención a cualquier cambio en la salud mamaria y acudir de forma oportuna a una consulta médica.

La entidad sostuvo que detrás de cada atención hay una persona y una familia. Por ello, insistió en que los controles preventivos y la evaluación médica formen parte de los cuidados habituales de salud.

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