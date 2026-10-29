ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 29 de octubre de 2026

El organismo previsional acredita jubilaciones, pensiones y asignaciones de acuerdo con un cronograma mensual por terminación de documento

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este jueves 29 de octubre con el cronograma de pagos del mes. La jornada incluye el cobro de distintas prestaciones para beneficiarios con determinadas terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI), así como otras que mantienen abierto su período de acreditación sin distinción de documento.

El esquema escalonado por terminación de DNI es el criterio que ANSES aplica todos los meses para organizar el flujo de pagos y distribuir las acreditaciones a lo largo de las semanas, sin concentrarlas en una sola jornada. El tipo de prestación y el nivel del haber también determinan en qué momento del mes le corresponde cobrar a cada beneficiario.

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Los haberes de octubre incorporan un aumento del 1,66%, establecido mediante la Resolución 284/2026 publicada en el Boletín Oficial, en línea con el índice de inflación registrado en agosto. El incremento alcanza a jubilaciones, pensiones, la Prestación Básica Universal y las asignaciones familiares. A ello se suma el refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000 dispuesto por el Decreto 1108/2026 del Poder Ejecutivo Nacional para quienes reúnen las condiciones establecidas.

Las prestaciones previsionales incorporan en octubre un aumento del 1,66% calculado en función de la inflación de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes cobran hoy, 29 de octubre de 2026

Este jueves, las acreditaciones corresponden a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, y a prestaciones con período de cobro abierto sin distinción de documento.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben haberes por encima del mínimo y tienen DNI terminado en 8 y 9 cobran hoy, 29 de octubre. Con esta acreditación se completa el cronograma previsional del mes para el segmento de haberes superiores, que comenzó el 23 de octubre con los documentos terminados en 0 y 1.

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Asignaciones de Pago Único

Los beneficiarios de asignaciones de Pago Único —por Matrimonio, Nacimiento y Adopción— pueden continuar cobrando durante la jornada de hoy. Las asignaciones correspondientes a trámites de la primera quincena tienen plazo de cobro hasta el 10 de noviembre, sin distinción por terminación de DNI. El mismo período se aplica para los trámites ingresados en la segunda quincena, cuya ventana se abrió el 22 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) también pueden cobrar hoy, con independencia de la terminación de su documento. El período de pago para este grupo se inició el 8 de octubre y se extiende hasta el 10 de noviembre, por lo que los beneficiarios tienen margen para realizar el cobro en los días restantes.

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Para hoy, las acreditaciones concentran a los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, y a prestaciones con período de cobro abierto sin distinción de documento (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con el aumento del 1,66% establecido por la Resolución 284/2026, la jubilación mínima en octubre quedó fijada en $435.748,51. A ese monto se suma el bono previsional extraordinario de $70.000 dispuesto por el Decreto 1108/2026, con lo que el ingreso total para los beneficiarios que reúnen los requisitos asciende a $505.748,51.

La jubilación máxima alcanza los $2.932.174,85 durante el décimo mes del año. El haber máximo no incluye bono: la norma limita el refuerzo al monto necesario para alcanzar $505.748,51, por lo que quienes superan ese techo no perciben complemento adicional.

La Prestación Básica Universal (PBU), componente que integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general, quedó fijada en $199.335,05 para octubre.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria según lo previsto en la Ley N.° 27.260, tiene un haber base de $348.598,81. Con el bono completo, el total llega a $418.598,81.

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Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez, que también reciben el refuerzo extraordinario, alcanzan los $375.023,96; mientras que la pensión para madres de siete hijos llega a $505.748,51, en línea con el haber mínimo jubilatorio con bono.

La jubilación mínima alcanza los 505.748,51 pesos tras la suma del bono extraordinario de 70.000 pesos fijado por decreto (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un valor bruto de $156.588 por cada hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita mensualmente el 80% del beneficio —equivalente a $125.270,40—, mientras que el 20% restante, unos $31.317,60, queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Para los titulares comprendidos en la zona 1 —que abarca las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y que percibe montos diferenciados por el mayor costo de vida en esas regiones—, el monto asciende a $203.565.

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La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo en el valor general, y llega a $662.822 en la zona 1.

En cuanto a la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores en relación de dependencia registrados, el valor es de $78.304 para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301. Quienes superen los $3.209.863 de ingreso grupal quedan excluidos del beneficio.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se rige por los mismos valores que la AUH: $156.588 en el monto general y $203.565 en la zona 1, con idéntico esquema de retención del 20%.

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La Asignación Prenatal va de $16.487 a $78.304 según el tramo de ingresos del grupo familiar, con un rango de $32.231 a $78.304 para la zona 1. La Asignación por Maternidad, en tanto, equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

Para las asignaciones de Pago Único, los montos vigentes en octubre son $91.273 por nacimiento, $545.685 por adopción y $136.662 por matrimonio.