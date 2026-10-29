Cómo conectar un pendrive a tu móvil Android y ahorrarte la nube de pago

Este método permite mover fotos, videos y documentos directamente desde el móvil a un pendrive. (Gemini)

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Las cámaras de los teléfonos actuales graban en 4K y hasta en 8K, lo que genera archivos cada vez más pesados. A esto se suma que los modelos de gama alta ya no incluyen ranura para tarjetas microSD, así que el almacenamiento interno se llena con rapidez.

La alternativa que suelen ofrecer los fabricantes es la nube, pero existe una opción local, económica y sin cuotas mensuales: conectar una memoria USB al teléfono mediante la tecnología OTG.

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Este método permite mover fotos, videos y documentos directamente desde el móvil a un pendrive o a una unidad SSD externa, liberando espacio sin depender de ningún servicio de pago.

El USB OTG es una extensión del estándar USB que permite que un teléfono móvil, tablet u otro dispositivo portátil actúe como host (anfitrión). (Gemini)

Por qué los móviles se quedan sin espacio de almacenamiento

El problema de espacio no es casual. Los sensores de cámara mejoran cada año y producen imágenes de mayor calidad, lo que implica archivos más grandes. Los vídeos en resolución 4K o 8K agravan la situación, ya que ocupan bastante más que los formatos tradicionales.

La ausencia de ranura microSD en la gama alta termina de complicar el panorama: no existe forma de ampliar la memoria física del teléfono.

Frente a esto, la industria propone el almacenamiento en la nube como solución principal. Es cómodo y funciona de forma automática, pero suele requerir una suscripción mensual o anual para acceder a espacio suficiente.

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Quien prefiera no sumar otro gasto recurrente puede optar por un respaldo local. Una memoria USB conectada al móvil permite guardar archivos pesados fuera del almacenamiento interno sin pagar ninguna cuota, usando una sola compra que se amortiza con el tiempo.

(Gemini)

Qué es el USB OTG y cómo comprobar si tu móvil es compatible

El requisito técnico para usar un pendrive en un smartphone se llama USB OTG (On-The-Go), un estándar que habilita el puerto del dispositivo para recibir unidades de almacenamiento externas, como si fuera un ordenador.

La mayoría de los móviles Android fabricados en los últimos años cuenta con esta función de manera nativa, sin necesidad de configuraciones adicionales.

Para quienes tengan dudas sobre su propio equipo, existe una aplicación llamada OTG Checker, disponible en Google Play Store, que verifica en segundos si el puerto admite esta conexión.

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Cómo conectar un pendrive o una unidad SSD al móvil Android

Una vez confirmada la compatibilidad, el siguiente paso es la conexión física. La mayoría de los teléfonos Android actuales utiliza puerto USB-C, lo que determina dos escenarios posibles según el tipo de memoria que se tenga.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Si el pendrive o la unidad SSD ya cuenta con conector USB-C, la conexión es directa: basta con enchufarlo al móvil sin accesorios adicionales.

Si, en cambio, la memoria tiene conector USB-A, hace falta un adaptador OTG de USB-A a USB-C. Este tipo de adaptadores es económico y se consigue con facilidad en el mercado.

Al conectar cualquiera de estas opciones, el sistema Android muestra una notificación que confirma el reconocimiento del dispositivo, con un mensaje similar a “Almacenamiento externo agregado”.

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Pasos para transferir archivos del móvil al pendrive

Con la memoria ya conectada, el traspaso de archivos se realiza desde cualquier gestor de archivos, como Files de Google, siguiendo un procedimiento sencillo.

Celulares Android cuentan con herramientas ocultas.

Primero hay que explorar las carpetas del teléfono y seleccionar los archivos que se quieran mover, ya sean fotos, vídeos, documentos u otros elementos de gran tamaño.

Después, se debe pulsar el icono de tres puntos o el botón de compartir, según la aplicación utilizada, y elegir la opción “Mover a”. El último paso consiste en seleccionar la memoria USB como destino final de los archivos.

Al terminar la transferencia, solo resta desconectar el pendrive. En ese momento, los archivos quedan respaldados de forma local y el espacio correspondiente se libera en el almacenamiento interno del móvil.

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Este proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario, y su límite depende exclusivamente de la capacidad de la memoria USB utilizada. Se recomienda optar por un pendrive de al menos 128 GB, aunque cualquier capacidad mayor ofrece más margen para almacenar fotos, vídeos y documentos sin tener que repetir el proceso con frecuencia.