Guatemala

Gobierno de Guatemala presenta un estudio semidetallado sobre los suelos del departamento para respaldar el desarrollo agropecuario y forestal

La publicación, elaborada a escala 1:50.000, reúne análisis técnicos y cartografía para definir la capacidad de uso y las actividades productivas adecuadas en cada área del territorio y orientar la planificación rural

Una mujer con chaqueta roja y un hombre con traje oscuro sostienen libros azules impresos frente a una pantalla azul
Dos representantes presentan ejemplares impresos del estudio de suelos del departamento de Guatemala publicado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala )
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala presentó el Estudio semidetallado de los Suelos del Departamento de Guatemala, una herramienta científica orientada a aprovechar el potencial productivo del territorio, conservar los recursos naturales y respaldar decisiones para un desarrollo agropecuario y forestal más sostenible y resiliente.

La investigación fue elaborada a escala de 1:50.000, un nivel de detalle que amplía la información disponible sobre los suelos del departamento. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) indicó que sus resultados servirán tanto a productores como a instituciones vinculadas con el desarrollo rural.

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El estudio reúne información técnica obtenida mediante el análisis de los suelos y la presenta junto con mapas que permiten reconocer sus características, su capacidad de uso y su vocación. Esa combinación busca identificar cuáles son las actividades productivas más adecuadas para cada área y orientar prácticas agrícolas sostenibles.

La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera Dávila, encabezó el acto de presentación y definió la publicación como un avance en la generación de conocimiento científico y técnico para el país. El material queda a disposición de quienes intervienen en la producción, la planificación y el manejo del territorio.

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La herramienta puede utilizarse en decisiones públicas y privadas, incluidas las que se toman directamente en las parcelas agrícolas. Durante la presentación se remarcó que el estudio permite adoptar “mejores decisiones no solo a nivel público, sino también privado”.

Una mujer con chaqueta roja y un hombre con traje oscuro sostienen libros azules impresos frente a una pantalla azul
Dos representantes presentan ejemplares impresos del estudio de suelos del departamento de Guatemala publicado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala )

Mapas para productores, técnicos y gobiernos locales

Los mapas digitalizados permiten consultar las condiciones de los suelos y su potencial de aprovechamiento productivo. La información está dirigida principalmente a técnicos e instituciones, aunque también puede ser utilizada por productores y productoras para evaluar las características de sus parcelas.

El MAGA señaló que los datos pueden contribuir al diseño de políticas públicas guiadas por criterios científicos. La información sobre capacidad de uso y vocación del suelo también puede respaldar decisiones sobre actividades agrícolas, forestales y de conservación de recursos naturales.

Las instituciones públicas, los gobiernos locales, los investigadores y los técnicos figuran entre los usuarios potenciales de esta publicación. Para esos sectores, el estudio puede funcionar como un insumo para la planificación territorial y para definir acciones relacionadas con el manejo responsable del suelo, el agua y otros recursos necesarios para la producción.

La disponibilidad de datos técnicos confiables busca facilitar la toma de decisiones en distintos niveles. El enfoque incluye el desarrollo agropecuario y forestal, pero también la protección de los recursos naturales que sostienen esas actividades.

Uno de los usos mencionados para la información es el programa de suelos de Agua para el Futuro. La iniciativa fue señalada como una aplicación concreta del conocimiento generado por el estudio del departamento de Guatemala.

Una mujer con chaqueta roja y un hombre con traje oscuro sostienen libros azules impresos frente a una pantalla azul
Dos representantes presentan ejemplares impresos del estudio de suelos del departamento de Guatemala publicado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala )

Acceso público y estudios en otros departamentos

El estudio puede ser consultado por cualquier persona interesada a través del Geoportal del MAGA, en la dirección geoportal.maga.gob.gt. Allí también están disponibles los mapas digitalizados para su uso y consulta.

La plataforma concentra la información geográfica que permite acceder a los resultados del análisis sin limitar su utilización a instituciones estatales. Productores, gobiernos locales, técnicos e investigadores pueden recurrir a los mapas para conocer las posibilidades y restricciones de los suelos analizados.

El ministerio sostuvo que invertir en conocimiento sobre los suelos permite mejorar la adaptación al cambio climático y fortalecer la resiliencia de las actividades productivas. El objetivo es que las decisiones sobre el uso del territorio cuenten con una base científica vinculada a las condiciones de cada área.

El trabajo presentado se concentra en el departamento de Guatemala, pero las autoridades informaron que también se desarrollan estudios de suelos en otros departamentos del país.

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