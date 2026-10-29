Microsoft venderá bonos por al menos USD 25.000 millones para financiar la IA, algo que no hacía desde 2017

Microsoft vende bonos en Estados Unidos por al menos 25.000 millones de dólares para expandir su infraestructura de inteligencia artificial. (REUTERS/David Ryder)

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Microsoft, la empresa dirigida por Satya Nadella, salió a vender bonos en Estados Unidos por al menos USD 25.000 millones, su primera emisión de deuda de alta calificación en el país en más de nueve años, según Bloomberg. El dinero ayudará a costear la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial (IA) de la empresa.

La operación se divide en hasta 10 tramos, con vencimientos de entre dos y 40 años. El tamaño definitivo no está decidido y dependerá de la demanda de los inversores. Wells Fargo, JPMorgan Chase y UBS organizan la colocación.

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Según portales como Investing.com, que cita los términos de la oferta, la emisión incluye dos bonos de tasa variable y ocho de tasa fija. Los de dos años se ofrecían con un sobrecosto de entre 0,50 y 0,55 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro estadounidense. Los de 40 años, con vencimiento en el año 2066, de entre 1,30 y 1,35 puntos.

Los fondos recaudados financiarán fines corporativos como inversiones de capital, capital de trabajo, recompra de acciones y pago de deuda. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/Archivo)

Los fondos se destinarán a fines corporativos generales, entre ellos inversiones de capital, capital de trabajo, recompra de acciones, adquisiciones y pago de deuda existente. La liquidación está prevista para el 4 de noviembre.

Por qué es raro que Microsoft siga esta estrategia

La última emisión de Microsoft en el país fue en 2017, cuando recaudó USD 17.000 millones, según datos de Bloomberg. The Next Web precisa que esa operación, de enero de ese año, sirvió en parte para financiar la compra de LinkedIn.

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Microsoft y Johnson & Johnson son las únicas empresas que cotizan en la bolsa estadounidense con calificación crediticia AAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft es una de las dos únicas empresas estadounidenses que cotizan en bolsa con calificación AAA, la máxima, de Moody’s y S&P Global Ratings. La otra es Johnson & Johnson. Esa nota le permite endeudarse en condiciones favorables.

Asimismo, la compañía había financiado su operación sobre todo con la caja que genera su negocio. Ahora el gasto en infraestructura cambia esa ecuación: un día antes de la venta de bonos, Microsoft dijo que invirtió USD 45.200 millones en centros de datos y equipos, incluidos arrendamientos, en los tres meses hasta septiembre.

La compañía destinó 45.200 millones de dólares a centros de datos y equipos durante el trimestre finalizado en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo período, el flujo de caja libre cayó 27%, hasta USD 18.600 millones, según la información de resultados recogida por The Next Web. Los ingresos de Azure, su servicio de computación en la nube, subieron 48%, hasta USD 33.200 millones, y la empresa proyecta un crecimiento de entre 49% y 50% para el trimestre en curso.

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“Todavía tenemos una demanda que supera la oferta”, dijo la directora financiera, Amy Hood, a los analistas.

Cómo las grandes tecnológicas se endeudan para la IA

Bloomberg señala que la oferta es la primera de un gigante tecnológico de primer nivel desde que Alphabet destinó USD 25.000 millones en deuda el 6 de agosto. Según la agencia, la operación será una prueba del interés de los inversores por financiar la inversión en IA, en medio de dudas sobre la sostenibilidad del gasto del sector.

Los gigantes tecnológicos Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle duplicaron su deuda combinada en cinco años hasta sumar 350.000 millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

The Next Web recuerda que Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle han duplicado su deuda combinada en cinco años, hasta unos USD 350.000 millones, según datos de Bloomberg citados por el medio en julio. Alphabet dijo que planea emitir deuda en Estados Unidos dos veces al año.

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No todas las emisiones tuvieron buena recepción. La venta de bonos de Amazon por USD 25.000 millones a comienzos de este año tuvo una respuesta tibia entre los inversores, y S&P rebajó la calificación de Oracle a un escalón por encima del nivel especulativo, según el mismo medio.

La emisión de Microsoft quedará liquidada el 4 de noviembre, de acuerdo con los términos citados por Investing.com. Hasta entonces, el monto final y las condiciones de cada tramo pueden cambiar según la demanda.