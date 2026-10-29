Tecno

Microsoft venderá bonos por al menos USD 25.000 millones para financiar la IA, algo que no hacía desde 2017

Pese a conservar la máxima calificación crediticia en Wall Street, el flujo de caja libre cayó 27% por las inversiones millonarias en centros de datos

Microsoft vende bonos en Estados Unidos por al menos 25.000 millones de dólares para expandir su infraestructura de inteligencia artificial. (REUTERS/David Ryder)
Microsoft vende bonos en Estados Unidos por al menos 25.000 millones de dólares para expandir su infraestructura de inteligencia artificial. (REUTERS/David Ryder)
Guardar

Microsoft, la empresa dirigida por Satya Nadella, salió a vender bonos en Estados Unidos por al menos USD 25.000 millones, su primera emisión de deuda de alta calificación en el país en más de nueve años, según Bloomberg. El dinero ayudará a costear la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial (IA) de la empresa.

La operación se divide en hasta 10 tramos, con vencimientos de entre dos y 40 años. El tamaño definitivo no está decidido y dependerá de la demanda de los inversores. Wells Fargo, JPMorgan Chase y UBS organizan la colocación.

PUBLICIDAD

Según portales como Investing.com, que cita los términos de la oferta, la emisión incluye dos bonos de tasa variable y ocho de tasa fija. Los de dos años se ofrecían con un sobrecosto de entre 0,50 y 0,55 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro estadounidense. Los de 40 años, con vencimiento en el año 2066, de entre 1,30 y 1,35 puntos.

Los fondos recaudados financiarán fines corporativos como inversiones de capital, capital de trabajo, recompra de acciones y pago de deuda. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/Archivo)
Los fondos recaudados financiarán fines corporativos como inversiones de capital, capital de trabajo, recompra de acciones y pago de deuda. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/Archivo)

Los fondos se destinarán a fines corporativos generales, entre ellos inversiones de capital, capital de trabajo, recompra de acciones, adquisiciones y pago de deuda existente. La liquidación está prevista para el 4 de noviembre.

Por qué es raro que Microsoft siga esta estrategia

La última emisión de Microsoft en el país fue en 2017, cuando recaudó USD 17.000 millones, según datos de Bloomberg. The Next Web precisa que esa operación, de enero de ese año, sirvió en parte para financiar la compra de LinkedIn.

PUBLICIDAD

Pantalla digital con gráfico de línea en rojo mostrando un descenso, números y texto rojos, y un fondo borroso de sala de operaciones.
Microsoft y Johnson & Johnson son las únicas empresas que cotizan en la bolsa estadounidense con calificación crediticia AAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft es una de las dos únicas empresas estadounidenses que cotizan en bolsa con calificación AAA, la máxima, de Moody’s y S&P Global Ratings. La otra es Johnson & Johnson. Esa nota le permite endeudarse en condiciones favorables.

Asimismo, la compañía había financiado su operación sobre todo con la caja que genera su negocio. Ahora el gasto en infraestructura cambia esa ecuación: un día antes de la venta de bonos, Microsoft dijo que invirtió USD 45.200 millones en centros de datos y equipos, incluidos arrendamientos, en los tres meses hasta septiembre.

Ilustración de una sala con filas de bastidores de servidores y cables con haces de luz azul en el techo y entre los módulos.
La compañía destinó 45.200 millones de dólares a centros de datos y equipos durante el trimestre finalizado en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo período, el flujo de caja libre cayó 27%, hasta USD 18.600 millones, según la información de resultados recogida por The Next Web. Los ingresos de Azure, su servicio de computación en la nube, subieron 48%, hasta USD 33.200 millones, y la empresa proyecta un crecimiento de entre 49% y 50% para el trimestre en curso.

“Todavía tenemos una demanda que supera la oferta”, dijo la directora financiera, Amy Hood, a los analistas.

Cómo las grandes tecnológicas se endeudan para la IA

Bloomberg señala que la oferta es la primera de un gigante tecnológico de primer nivel desde que Alphabet destinó USD 25.000 millones en deuda el 6 de agosto. Según la agencia, la operación será una prueba del interés de los inversores por financiar la inversión en IA, en medio de dudas sobre la sostenibilidad del gasto del sector.

Los gigantes tecnológicos Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle duplicaron su deuda combinada en cinco años hasta sumar 350.000 millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los gigantes tecnológicos Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle duplicaron su deuda combinada en cinco años hasta sumar 350.000 millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

The Next Web recuerda que Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle han duplicado su deuda combinada en cinco años, hasta unos USD 350.000 millones, según datos de Bloomberg citados por el medio en julio. Alphabet dijo que planea emitir deuda en Estados Unidos dos veces al año.

No todas las emisiones tuvieron buena recepción. La venta de bonos de Amazon por USD 25.000 millones a comienzos de este año tuvo una respuesta tibia entre los inversores, y S&P rebajó la calificación de Oracle a un escalón por encima del nivel especulativo, según el mismo medio.

La emisión de Microsoft quedará liquidada el 4 de noviembre, de acuerdo con los términos citados por Investing.com. Hasta entonces, el monto final y las condiciones de cada tramo pueden cambiar según la demanda.

Temas Relacionados

MicrosoftInteligencia artificialCentros de datosFinanciar la IAWall StreetTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple y OpenAI se enfrentarán en los tribunales: cuándo comienza el juicio por secretos comerciales

El caso involucra a OpenAI, antiguos empleados de Apple y la empresa io Products por una disputa sobre información empresarial

Apple y OpenAI se enfrentarán en los tribunales: cuándo comienza el juicio por secretos comerciales

Cómo los nombres de usuarios en WhatsApp pueden convertirse en un riesgo de suplantación

El sistema de registro admite letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos con el requisito de al menos una letra

Cómo los nombres de usuarios en WhatsApp pueden convertirse en un riesgo de suplantación

MacBook Pro táctil: precio, pantalla OLED, qué chip usa y más datos

La nueva computadora profesional incorpora panel OLED en tándem, procesadores M5 Pro y M5 Max, además de configuraciones orientadas a edición audiovisual, diseño tridimensional y programación avanzada

MacBook Pro táctil: precio, pantalla OLED, qué chip usa y más datos

Cómo eliminar un virus troyano que se haya instalado en el computador

Los archivos adjuntos de correo y las descargas en sitios desconocidos son vías habituales de entrada de este malware

Cómo eliminar un virus troyano que se haya instalado en el computador

Nokia 1100: cuánto cuesta hoy el celular más vendido de la historia

El teléfono más vendido de la historia conserva interés entre coleccionistas y nostálgicos, aunque sus funciones limitadas y la desaparición de las redes 2G restringen su uso actual

Nokia 1100: cuánto cuesta hoy el celular más vendido de la historia

DEPORTES

Un ex capitán de River Plate y Vélez reveló que le prendieron fuego una colección de más de 100 camisetas

Un ex capitán de River Plate y Vélez reveló que le prendieron fuego una colección de más de 100 camisetas

Con Colapinto como protagonista, los 10 cambios de pilotos que marcarán un récord en la práctica del GP de México de Fórmula 1

Viaje al interior de la pasión en las tribunas durante un partido de la Copa de Alemania: el show de los fanáticos en Bayern Múnich-Magdeburgo

El provocador mensaje de Cristiano Ronaldo tras ganar la votación del “Balón de Oro de todos los tiempos”

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

TELESHOW

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

Yeyo De Gregorio habló de su distanciamiento de Lali Espósito y reveló que no fue invitado a su casamiento: “Me dolió”

“Mi casita cerquita del mar”: Patricio Giménez Aubert celebró sus 51 y estrenó su hogar soñado

Graciela Alfano mostró su costado más íntimo en un viaje familiar por las Cataratas del Iguazú

Pidió un auto de aplicación y descubrió que el chofer era “Bam Bam” Morais, ganador de Gran Hermano: “No lo puedo creer”

INFOBAE AMÉRICA

La organización Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de dos líderes yorubas encarcelados en Cuba desde 2021

La organización Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de dos líderes yorubas encarcelados en Cuba desde 2021

Diciembre y enero elevan los casos de parvovirus y moquillo en perros, según experto salvadoreño

Todo lo que se debe saber sobre el cambio de horario en Estados Unidos en 2026: fechas y excepciones

Gobierno de Guatemala presenta un estudio semidetallado sobre los suelos del departamento para respaldar el desarrollo agropecuario y forestal

El Seguro Nacional de Salud de República Dominicana autorizó USD 32,7904 millones para atenciones por cáncer de mama