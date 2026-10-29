Remodeló su camper de 1963 para que sea su casa y su estudio de grabación móvil: así recorre el país

Ariadna comparte el proceso de transformar una camioneta antigua en un estudio móvil a través de sus redes sociales (Instagram/@ariadnacasiani)

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Un vehículo de 1963, seis metros cuadrados y un equipo de producción musical concentrado en un mismo ambiente: Ariadna convirtió su camper en una vivienda y un estudio de grabación móvil. La artista muestra en su cuenta de Instagram cómo adapta ese espacio para componer, grabar voces y avanzar con sus canciones mientras recorre las rutas del país.

La propuesta reúne vida cotidiana y trabajo musical dentro de una estructura de tres metros de largo por dos de ancho. En los videos publicados en su cuenta de Instagram (@ariadnacasiani), el interior del vehículo aparece adaptado para alojar tanto sus herramientas de producción como los elementos necesarios para vivir durante los viajes.

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El proyecto parte de una idea concreta: llevar el estudio a cada destino, sin depender de regresar a una sala de grabación fija. Así, la camper de 1963 se convierte en su casa rodante y, a la vez, en el espacio desde el que desarrolla sus producciones musicales.

Cómo es la camper de Ariadna

La organización del vehículo está condicionada por una medida precisa: el espacio total es de seis metros cuadrados. Allí, Casiani reúne una computadora, un controlador MIDI, una interfaz de audio y un micrófono, junto con los objetos que utiliza a diario. La distribución busca que un mismo ambiente pueda cumplir distintas funciones según el momento del día.

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La computadora es la herramienta central para editar y construir las canciones. La artista trabaja con Ableton, un programa de producción musical digital que permite ordenar pistas, crear sonidos, usar instrumentos virtuales y editar grabaciones. El controlador MIDI le permite incorporar notas y secuencias al software sin ocupar el espacio que requerirían instrumentos de mayor tamaño.

La interfaz de audio conecta el micrófono con la computadora y permite registrar las voces de cada tema. De esa manera, el espacio donde descansa y desarrolla su vida cotidiana puede transformarse en un estudio cuando comienza una sesión de trabajo. Tener los equipos a mano le permite grabar una idea apenas surge, sin necesidad de trasladarse a otro lugar.

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En sus publicaciones, Ariadna expone una configuración pensada para la movilidad. Los equipos pueden mantenerse guardados durante los traslados y volver a instalarse cuando el vehículo se detiene. La falta de una sala acondicionada o de una instalación permanente define la escala del proyecto y también le da autonomía para producir desde distintos puntos del país.

Ariadna Casiani convirtió una camper de 1963 en su casa rodante y estudio de grabación móvil (Instagram/@ariadnacasiani)

Cómo es la rutina de Ariadna

La rutina de la artista combina los kilómetros en ruta con la producción de música y el registro audiovisual de la experiencia. En sus redes sociales comparte escenas de los viajes, las paradas, los mates y los momentos frente a la computadora. El camper concentra esas actividades y funciona como un punto de apoyo durante el recorrido.

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El trabajo sobre una canción incluye la creación de sonidos, la organización de las pistas y la grabación de voces. Cuando una toma no alcanza el resultado que busca, Casiani vuelve a registrarla. Las voces se graban dentro del propio vehículo, con el micrófono y la computadora como herramientas principales.

La artista se ocupa de las distintas etapas de cada producción. Su dinámica reúne tareas que, en un estudio convencional, suelen distribuirse entre intérpretes, técnicos de grabación y productores. En su caso, las sesiones se organizan en los lugares donde decide detenerse durante el viaje.

Los paisajes y las situaciones cotidianas de la ruta también se integran al contenido que comparte en @ariadnacasiani. En el perfil anticipa que el proyecto tendrá una dimensión audiovisual más amplia, con el registro de las jornadas de composición y grabación, además de la realización de un videoclip.

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Con apenas seis metros cuadrados, el vehículo reúne una computadora, micrófono, controlador MIDI e interfaz de audio (Instagram/@ariadnacasiani)

El método práctico para tomar baños

La vivienda móvil no cuenta con un baño instalado como el de una casa. Para resolver la higiene durante las paradas, Casiani utiliza una ducha portátil y aprovecha los espacios exteriores cuando las condiciones del lugar lo permiten. La solución se ajusta a las dimensiones del camper y evita destinar parte de los seis metros cuadrados a una instalación fija.

El sistema requiere planificar las paradas y administrar los recursos disponibles a bordo. Vivir en un espacio reducido implica alternar las funciones del vehículo y trasladar algunas actividades al exterior. La ducha portátil se suma así a los equipos de música y a los elementos domésticos que forman parte de la organización del viaje.

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En sus videos, muestra esa alternativa junto con otros aspectos de la vida sobre ruedas. La casa rodante reúne vivienda, espacio de trabajo y estudio de grabación en una superficie mínima, mientras continúa su recorrido por el país. La próxima etapa que anticipa en su perfil es mostrar el proceso audiovisual vinculado con sus canciones y el videoclip que prepara.