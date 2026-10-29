Policía de Costa Rica captura a nicaragüense buscado internacionalmente por asesinato agravado y crimen organizado

Un nicaragüense de 43 años, requerido por asesinato agravado y crimen organizado, fue detenido por la Policía de Fronteras en Pocosol de San Carlos. Crédito: MSP

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Un ciudadano nicaragüense de 43 años, identificado con el apellido Navarrete, fue detenido por oficiales de la Policía de Fronteras de Costa Rica cuando caminaba por una vía pública en Pocosol de San Carlos, cerca de la frontera con Nicaragua.

El extranjero era requerido por las autoridades de su país mediante una orden de captura internacional y una solicitud de extradición, por su presunta vinculación con delitos como asesinato agravado, crimen organizado y robo agravado.

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La detención se efectuó durante un patrullaje terrestre realizado por agentes de la Policía de Fronteras, en coordinación con la Policía Profesional de Migración, como parte de las labores de vigilancia que desarrollan las autoridades costarricenses en las comunidades cercanas al límite fronterizo.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los oficiales localizaron al sospechoso cuando transitaba por la vía pública, aproximadamente un kilómetro al este de la escuela de San Cristóbal, en el distrito de Pocosol, perteneciente al cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

Tras verificar su identidad y confirmar que existía un requerimiento internacional en su contra, los policías procedieron con su aprehensión para iniciar los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

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Nicaragua lo requiere por varios delitos graves

Según el reporte policial, Navarrete figura como sospechoso de asesinato agravado, uno de los principales delitos por los que las autoridades nicaragüenses mantienen una causa en su contra.

El hombre también es requerido por asesinato agravado en grado de frustración, una figura jurídica que se refiere a una conducta en la que se habría intentado causar la muerte de una persona sin que el resultado llegara a consumarse, pese a haberse ejecutado actos dirigidos a conseguirlo.

Ambos señalamientos aparecen vinculados bajo la figura de concurso real de delitos, utilizada cuando una persona es investigada por varias conductas delictivas independientes.

A estas acusaciones se suman presuntos delitos relacionados con la fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, de acuerdo con el requerimiento emitido por Nicaragua.

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Las autoridades también lo vinculan con crimen organizado y robo agravado.

Por el momento, no se ha informado si el detenido permanecía desde hace varios meses en Costa Rica o si había ingresado recientemente al territorio nacional.

La existencia de una orden internacional permitió identificarlo como una persona requerida por la justicia extranjera. Sin embargo, los delitos que se le atribuyen todavía deben ser determinados mediante los procedimientos judiciales correspondientes, por lo que su detención no constituye una declaración de culpabilidad.

La captura del sospechoso de apellido Navarrete ocurrió durante un patrullaje terrestre en la comunidad de San Cristóbal, cerca de la frontera con Nicaragua. Crédito: MSP

Detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales costarricenses

Después de concretarse la captura, el sospechoso fue trasladado y puesto a las órdenes de la Policía Profesional de Migración, institución encargada de continuar con las diligencias correspondientes para posteriormente remitirlo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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El siguiente paso será determinar su situación jurídica en Costa Rica y dar seguimiento al requerimiento presentado por las autoridades nicaragüenses.

Aunque existe una solicitud de extradición, esto no significa que el ciudadano extranjero pueda ser entregado inmediatamente a Nicaragua. Para ello, deben cumplirse los procedimientos legales establecidos en Costa Rica y verificarse las condiciones necesarias para autorizar su traslado.

Ambos países cuentan con un tratado bilateral de extradición, que contempla mecanismos de cooperación para atender solicitudes relacionadas con delitos como homicidio, tentativa de homicidio y robo con violencia, entre otros.

La detención de Navarrete pone nuevamente de manifiesto la importancia de los controles policiales en la frontera norte costarricense, especialmente en comunidades donde las autoridades mantienen operativos para identificar personas requeridas por la justicia.

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Por ahora, el detenido permanece sujeto a las diligencias de las autoridades competentes, mientras se determina el procedimiento que corresponde aplicar ante el requerimiento internacional emitido por Nicaragua.