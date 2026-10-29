El Congreso de Guatemala abre hasta el 3 de noviembre las tachas contra 31 aspirantes a relatores

Los miembros de una comisión legislativa revisan documentos y atienden una sesión de trabajo alrededor de una mesa de juntas. (Congreso de la República de Guatemala)

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El Congreso de Guatemala habilitó hasta el 3 de noviembre la presentación de tachas contra los 31 aspirantes que cumplieron los requisitos para elegir a los relatores titular y suplente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El proceso partió de 55 expedientes y determinará qué postulantes avanzarán a la siguiente etapa para ocupar los cargos del organismo encargado de prevenir la tortura y otros malos tratos en el país.

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La verificación se basó en la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Decreto 40-2010, la Ley de Postulación y la convocatoria difundida el 9 de octubre.

La Comisión de Derechos Humanos del Legislativo revisó las candidaturas y detectó observaciones en 24 de ellas. Esos aspirantes podrán entregar aclaraciones el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre, de 9:00 a 16:00, para intentar continuar en la selección.

La nómina de postulantes habilitados fue publicada en el Diario de Centro América. El aviso también abrió la posibilidad de cuestionar tanto a quienes superaron la revisión inicial como a quienes deben corregir aspectos de sus expedientes.

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Los miembros de una comisión legislativa revisan documentos y atienden una sesión de trabajo alrededor de una mesa de juntas. (Congreso de la República de Guatemala)

Los aspirantes habilitados para la siguiente etapa

Entre quienes continúan figuran Juan Carlos Humberto García Rosales, Lester Castellanos Rodas, Cecilia Araceli Méndez Chicas de Galiardo, Freddy Noé Orellana, Christian Giovanni Orellana Castillo, Jens Uve Hengstenberg García y Rita Magnolia Sandoval Rodríguez.

También permanecen en la contienda Karen Yanira Palma Recinos, Brian Iván Cruz Gómez, Dennis Waldemar Cisneros Torres, Xiomara Argentina Barillas Peláez, Pablo Adolfo Leal Olive, Javier Alejandro Posadas, William Alexander Matzar Reinoso y Eva Rocío Herrera Ramírez.

La lista incluye además a Jéssica Ivonne Jiménez Sandoval de Chávez, Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos, Silvio Lucrecia Villalta Martínez, Jairo Gamaliel Cermeño Morán, José Fernando Roca Guinea, Sergio Enrique López Leal y Marlon Javier Juárez Mejicano.

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Los restantes candidatos que superaron la verificación son Luis Fernando de León Lapará, Manuel Benigno de León Gil, Pablo Rodolfo Mazariegos Suhul, Milthon Fernando Santes Herrera, César Eduardo García Morán, Hilda Margarita Franco Hernández, Silvia Yolanda Arreola Izparía, Jenniffer Alejandra Aldana García y Silvia Violeta de León Santos de Miranda.

Las observaciones y el mecanismo para presentar tachas

Los expedientes que requieren aclaraciones corresponden a Jorge Manuel Antonio López Oliva, Vivian Gabriela Orellana Barahona, Franc Armando Martínez Ruiz, Elvis Darcy Zaso Pérez, Henry David Colaj de Mata, César Renato Santos Solorzano, Brayan Alexander López Roldán y Luis Fernando Noriega Gramajo.

El grupo también está integrado por Mynor Omar Xirum Sucuquí, Helmer Rolando Reyes García, Miguel David Menchú Romero, Carlos Doménico Ulbán López, Hugo René López Porón, Jonathan Efraín Hernández Fuentes, Luis Adolfo Chávez Pérez y Emilio Isaís Tzul Chamale.

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Allan Nicholas Guzmán Barrios, Rainer José Hernández Calel, Mario Enrique Carrera, Erick Otoniel Sosa Cardona, Erick Alejandro de León Pérez, José Miguel Girón López, José Omar Paz Krosel y María Beatriz Gilardi Matus completan la relación de aspirantes con observaciones.

Las objeciones podrán presentarse el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, además del martes 3 de noviembre, entre las 9:00 y las 16:00. La recepción será en la sede de la Comisión de Derechos Humanos, situada en la 11 calle 8-14, zona 1 de la ciudad de Guatemala, edificio Tecún, oficina 53.

Cada tacha deberá entregarse por escrito, con fundamentos y documentos de respaldo, de acuerdo con el aviso del Congreso. Quien formule la objeción deberá consignar su nombre completo, número de Documento Personal de Identificación, firma y un lugar para recibir notificaciones.

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Las tachas dirigidas contra los aspirantes con observaciones serán respondidas si sus aclaraciones reciben una resolución favorable.