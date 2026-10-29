Tus mensajes de Discord pueden aparecer en Google: cómo evitar que cualquiera los encuentre

Conversaciones de Discord dentro de comunidades podrá mostrarse en buscadores como Google. (Discord)

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Discord comenzará a mostrar parte del contenido publicado en sus comunidades públicas en los buscadores de internet, incluido Google. El cambio permitirá que usuarios que no tienen una cuenta en la plataforma encuentren información compartida en determinados servidores, pero también abre un nuevo debate sobre la privacidad de las conversaciones digitales. Para evitar que los mensajes propios aparezcan en estos resultados, es necesario desactivar una opción desde los ajustes de la cuenta.

La medida afectará a los llamados Canales Descubribles, comunidades públicas con al menos 1.000 miembros que aparecen en el sistema de descubrimiento de Discord. Según el calendario anunciado por la compañía, las páginas públicas de estos espacios comenzarán a mostrarse en internet el 16 de noviembre de 2026, mientras que la indexación de los mensajes en los buscadores está prevista para mediados de diciembre.

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Discord explicó en su blog que busca facilitar el acceso a las conversaciones que se producen en sus comunidades. La empresa pretende recuperar parte de la dinámica de los antiguos foros de internet, donde las personas podían encontrar respuestas y participar en debates sin necesidad de pertenecer a un grupo cerrado.

Discord anuncia que los mensajes que se publiquen en sus canales podrán ser encontrados en Google. (Discord)

Sin embargo, para quienes utilizan la plataforma para conversar en comunidades públicas, el cambio implica que algunos mensajes podrán llegar a una audiencia más amplia de la prevista.

Cómo evitar que tus mensajes de Discord aparezcan en Google

Los usuarios que no quieran que sus mensajes de los canales descubribles se muestren en los buscadores pueden desactivar la función desde la configuración de privacidad de Discord. El procedimiento es el siguiente:

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Abre Discord e ingresa a los ajustes de tu cuenta. En el menú lateral, selecciona Datos y privacidad. Busca la opción “Mostrar el contenido de mis mensajes de los canales descubribles en la web”. Desactiva esa opción para impedir que tus mensajes de estos espacios se incorporen a la indexación web mediante esta función.

Con este ajuste, el usuario puede evitar que sus publicaciones en los canales descubribles se expongan a través del mecanismo anunciado por Discord. La configuración es especialmente relevante para quienes participan en comunidades públicas, pero prefieren que sus mensajes permanezcan dentro de la plataforma.

Usuarios de Discord pueden desactivar la opción para que sus mensajes se muestren en Google. (Discord)

Conviene tener en cuenta que desactivar la opción no garantiza que desaparezca de Google cualquier contenido que ya se encuentre indexado o que haya sido copiado por terceros. Si un mensaje ya fue publicado en otro sitio o almacenado por un buscador, podría seguir siendo accesible hasta que se retire de la fuente correspondiente o se actualicen los resultados.

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Qué mensajes de Discord podrán aparecer en internet

La nueva función no se aplicará a todas las conversaciones de Discord. El cambio está dirigido a los canales públicos que forman parte de los Canales Descubribles, es decir, comunidades que cumplen los requisitos establecidos por la plataforma para aparecer en su sistema de descubrimiento.

Discord pretende que estos espacios tengan páginas públicas accesibles desde un navegador. En ellas se mostrará información sobre cada comunidad y resúmenes automáticos de las conversaciones de sus canales públicos.

Posteriormente, la compañía prevé que determinados mensajes también puedan aparecer en los resultados de los buscadores. De esta manera, una persona que busque una respuesta en Google podría encontrar una conversación publicada en Discord sin tener que abrir la aplicación ni unirse al servidor.

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Discord buscará que algunos canales dentro de su servidor sean más visibles. (Discord)

La iniciativa busca aprovechar el contenido que se genera en las comunidades para responder preguntas y facilitar el descubrimiento de información. Al mismo tiempo, modifica la manera en que algunos usuarios pueden percibir la privacidad de sus publicaciones.

Qué información mostrará Discord en los buscadores

La compañía señaló que los mensajes indexados no incluirán el nombre de usuario ni la fotografía de perfil de quien los escribió. También indicó que la medida contempla los mensajes publicados a partir del 16 de noviembre de 2026, fecha prevista para el inicio de las páginas públicas.

No obstante, ocultar el nombre y la imagen de perfil no equivale a garantizar el anonimato. El contenido de un mensaje podría incluir datos personales o detalles que permitan reconocer a su autor por el contexto.

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Por eso, es recomendable evitar compartir información sensible en comunidades públicas, independientemente de que sus mensajes aparezcan o no en Google.

La nueva medida de Discord se activará en noviembre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los administradores también podrán limitar la exposición

Los administradores de los servidores tendrán herramientas para decidir qué canales participan en la indexación o desactivar la exposición pública de su comunidad, según las opciones anunciadas por Discord.

Esto significa que la visibilidad de los mensajes dependerá tanto de las preferencias individuales de los usuarios como de la configuración de cada servidor.

La principal recomendación es revisar los ajustes de privacidad antes de que la función entre en vigor. De esta manera, quienes no quieran que sus mensajes de Discord aparezcan en los resultados de búsqueda podrán tomar medidas preventivas y controlar mejor la exposición de sus publicaciones.

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