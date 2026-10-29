Microsoft recibió USD 10.000 millones de OpenAI en un trimestre, el 11% de todos sus ingresos

La cifra representa casi el 11% de las ventas totales de Microsoft, de USD 92.300 millones. (Reuters)

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Microsoft obtuvo USD 10.000 millones de ingresos de sus acuerdos comerciales con OpenAI en el trimestre que terminó el 30 de septiembre, casi el 11% de sus ventas totales de USD 92.300 millones. La cifra figura en un informe regulatorio presentado el 28 de octubre, según TechCrunch.

Es el primer trimestre del año fiscal 2027 de Microsoft. En todo el año fiscal 2026, los ingresos provenientes de OpenAI sumaron USD 24.100 millones. Con el ritmo del último trimestre, la empresa recibiría USD 40.000 millones al año de OpenAI, calculó TechCrunch.

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Las cuentas por cobrar a OpenAI, es decir, lo que la empresa de inteligencia artificial debe a Microsoft por operaciones anteriores, fueron de USD 7.200 millones a fin de septiembre. A fin de junio eran USD 6.000 millones. No se trata de ingresos adicionales.

Con el ritmo del último trimestre, Microsoft recibiría USD 40.000 millones al año de OpenAI. (Reuters)

Microsoft no detalló cuánto de los USD 10.000 millones corresponde a pagos por reparto de ingresos y cuánto a servicios de nube. TechCrunch consultó a la empresa y no había recibido respuesta al publicar la nota.

Una relación entre socios que también compiten

OpenAI comparte con Microsoft el 20% de sus ingresos, según informó TechCrunch, que aclaró que ninguna de las dos empresas confirmó públicamente ese porcentaje. Un acuerdo de abril de 2026 obliga a OpenAI a seguir pagando hasta 2030, con un tope, aunque puede trabajar con otros proveedores de nube.

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La exclusividad empezó a aflojarse en octubre de 2025. Ese mes, según TechCrunch, Microsoft cedió su control sobre OpenAI y esta se comprometió a comprar USD 250.000 millones adicionales en servicios de Azure.

Azure facturó USD 33.200 millones en el trimestre, un 48% más que un año antes. (Europa Press)

La participación de Microsoft en OpenAI bajó del 25% en junio al 24% en septiembre. La empresa no precisó la causa de esa dilución. Tras la reestructuración de octubre de 2025 era cercana al 27%, indicó TechCrunch.

El comunicado de resultados de Microsoft agrega un dato contable: las inversiones en OpenAI dejaron una ganancia neta de USD 207 millones en el trimestre, frente a una pérdida de USD 3.100 millones en el mismo período del año anterior.

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Azure, por primera vez en dólares

Microsoft informó que Azure facturó USD 33.200 millones, un 48% más que un año antes. Hasta ahora solo comunicaba porcentajes de crecimiento. Representa cerca del 36% de los ingresos totales.

La participación de Microsoft en OpenAI bajó del 25% en junio al 24% en septiembre. (EFE)

Alphabet, la matriz de Google, informó el mismo día que Google Cloud ingresó USD 30.700 millones. Según los cálculos de TechCrunch, esa unidad creció cerca del doble de rápido que Azure, aunque incluye las suscripciones de Workspace. Los analistas esperaban USD 32.300 millones para Azure.

Microsoft cambió además la forma de presentar sus cuentas: ahora tiene dos segmentos. Agents and Infra, que incluye Azure y la parte de Microsoft 365 para empresas, ingresó USD 76.800 millones, un 25% más. Devices and Consumer, el de dispositivos y consumidores, sumó USD 15.500 millones, un 3% menos.

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Dentro de ese segundo grupo, los ingresos por Windows en equipos nuevos y por dispositivos cayeron 22%. Las ventas de contenido y servicios de Xbox bajaron 2%. La ganancia neta total fue de USD 36.600 millones, un 32% más.

Las ventas de Windows en equipos nuevos y dispositivos cayeron 22% en el trimestre. (Europa Press)

La situación laboral en Microsoft

Microsoft lanzó recientemente un programa de retiro voluntario dirigido a unos 60.000 empleados de Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido, pero la compañía proyecta que menos de 3.000 trabajadores aceptarán la oferta. La directora financiera, Amy Hood, explicó en un memorando interno que la empresa confía en que las oportunidades de crecimiento interno disuadirán a la mayoría de los empleados elegibles, entre quienes se incluyen cargos de hasta nivel de vicepresidente.

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La iniciativa, llamada Voluntary Exit Offer, no se aplica a todas las áreas de la empresa por igual y contempla apoyo económico y asesoramiento de carrera para quienes opten por marcharse, aunque Microsoft no precisó montos de indemnización ni el plazo de decisión.