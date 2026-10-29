Gobierno y asesores internacionales del Canal de Panamá analizan megaproyectos de inversión

El Gobierno Nacional y los asesores internacionales del Canal de Panamá revisaron los proyectos estratégicos de la vía interoceánica, entre ellos Río Indio, las nuevas terminales portuarias, el corredor energético y la expansión logística. Tomado de la ACP

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El reservorio de Río Indio, dos nuevas terminales portuarias, un gasoducto interoceánico y un corredor logístico concentraron las conversaciones entre el presidente José Raúl Mulino y los asesores internacionales del Canal de Panamá.

Los proyectos forman parte de una estrategia de inversiones multimillonarias para la próxima década, orientada a garantizar agua, ampliar servicios y fortalecer la competitividad del país.

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La reunión se celebró después de tres días de sesiones entre la Junta Asesora Internacional y la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Durante el encuentro, celebrado en el Palacio de las Garzas, se revisaron los avances de las iniciativas estratégicas y sus perspectivas económicas.

Uno de los proyectos prioritarios es el reservorio multipropósito de Río Indio, con una inversión estimada entre 1,500 y 1,600 millones de dólares. La infraestructura busca aumentar la disponibilidad de agua para las operaciones canaleras y el consumo humano, reduciendo la vulnerabilidad ante las sequías que afectan los tránsitos.

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La estrategia de desarrollo del Canal de Panamá contempla inversiones multimillonarias en infraestructura hídrica, portuaria, energética y logística para fortalecer su competitividad durante los próximos diez años. EFE/Alejandro Bolívar

También se analizaron las terminales portuarias de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, cuya inversión conjunta se calcula en aproximadamente 2,600 millones de dólares. Ambas instalaciones permitirían ampliar la capacidad de transbordo de contenedores y fortalecer la posición de Panamá como plataforma logística internacional.

El corredor energético es uno de los proyectos estratégicos del Canal de Panamá, con una inversión prevista superior a 4,000 millones de dólares.

La iniciativa contempla un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, acompañado de terminales marítimas en ambos océanos, para transportar propano, butano y etano, productos utilizados como combustibles y materias primas industriales, principalmente entre el Golfo de México y el noreste de Asia.

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La infraestructura permitiría movilizar hasta 2.5 millones de barriles diarios de productos energéticos, sin utilizar las esclusas ni consumir agua adicional. Con esta alternativa, la ACP busca liberar capacidad para el tránsito de buques, reducir los tiempos de espera y fortalecer la posición de Panamá en el comercio internacional.

La Junta Asesora Internacional del Canal de Panamá celebró su cuadragésima primera sesión con la Junta Directiva de la ACP, durante la cual examinó los desafíos y oportunidades de crecimiento de la vía interoceánica. Tomada de la ACP

El cuarto componente es el corredor logístico, valorado preliminarmente en unos 1,800 millones de dólares, que contempla infraestructura terrestre para mejorar la conectividad y el movimiento de mercancías. Su desarrollo complementaría las operaciones marítimas y portuarias, mediante nuevas alternativas para transportar carga entre ambos océanos.

Las inversiones forman parte de la visión estratégica del Canal para el período 2025-2035, que también incluye modernización tecnológica y sostenibilidad operativa. En la reunión se abordaron la transformación digital de la ACP y el relevo generacional, considerados necesarios para mantener personal capacitado y operaciones eficientes.

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La Junta Asesora Internacional, creada en diciembre de 1999, es un organismo consultivo integrado por especialistas de distintos sectores económicos y técnicos. Su función consiste en analizar tendencias, identificar riesgos y formular recomendaciones a la Junta Directiva y la administración, sin reemplazar sus facultades para adoptar decisiones institucionales.

Sus integrantes aportan conocimientos en transporte marítimo, comercio internacional, banca, construcción, telecomunicaciones y actividades académicas. Esta perspectiva externa permite evaluar la competencia entre rutas comerciales, las necesidades de inversión y los cambios tecnológicos, además de anticipar desafíos que podrían afectar los ingresos del Canal.

El Canal de Panamá proyecta un gasoducto interoceánico de 76 kilómetros para transportar propano, butano y etano, con una capacidad estimada de hasta 2.5 millones de barriles diarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuadragésima primera reunión también marcó el relevo en la presidencia de la Junta Asesora Internacional. El empresario danés Tommy Thomsen asumió esa responsabilidad en sustitución del almirante estadounidense William J. Flanagan, quien concluyó su período de liderazgo después de años de colaboración con la institución.

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Durante el encuentro, Mulino condecoró a Flanagan con la Orden Vasco Núñez de Balboa, en el grado de Gran Oficial, por sus servicios al país. El reconocimiento destacó sus aportes en administración de vías acuáticas, gestión de riesgos y protección de infraestructura crítica, áreas vinculadas con la seguridad y competitividad canalera.

En las sesiones participaron la administradora Ilya Espino de Marotta y el subadministrador Miguel Lorenzo Fábrega, junto con directivos y asesores. El mandatario estuvo acompañado por ministros de las áreas económica, comercial y diplomática, en una jornada que buscó fortalecer la coordinación institucional para desarrollar los proyectos.

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La estrategia representa una transformación del modelo tradicional de ingresos del Canal de Panamá, al incorporar servicios portuarios, energéticos y logísticos complementarios. Su ejecución dependerá de los procesos de contratación, financiamiento y desarrollo de cada iniciativa, mientras la ACP busca generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.