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“Yo también tengo algo para contarte”: la inesperada respuesta de la madre de José María Muscari al enterarse de su orientación sexual

El reconocido director teatral contó cómo fue el momento en que su mamá descubrió que le gustaban los hombres

Durante una entrevista, el director teatral José María Muscari contó la particular manera en la que su mamá se enteró de su orientación sexual y cuál fue sun particular respuesta (Blender at Night - Blender)
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En medio de un presente marcado por nuevos proyectos y por el orgullo que siente por su hijo Lucio, José María Muscari volvió a hablar sobre distintos aspectos de su vida personal. Durante su visita a Blender at Night, el ciclo de Blender conducido por José María Listorti, el director teatral recordó el momento en que su madre descubrió su orientación sexual. La anécdota, que ocurrió cuando él todavía era joven, terminó con una confesión inesperada por parte de ella.

Yo fui heterosexual hasta los 20 años, estuve con mujeres, no había nada que explicar”, contó. Listorti quiso saber entonces si se trataba de una heterosexualidad que sostenía para evitar conflictos con sus padres o si, en ese momento, él se identificaba de esa manera. “No, en ese momento yo creo que fui gay siempre, pero me acostaba con mujeres”, respondió Muscari. “Fantaseaba con tipos porque había leído mucho que en la adolescencia te fantasean o te mambean los dos sexos y me quedaba tranquilo. Decía: ‘No, esto es de la adolescencia’”, relató.

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El director teatral reconoció que durante ese período había preferido no enfrentarse a lo que sentía. “Bien de negador total”, definió, entre risas. Muscari contó que la situación cambió cuando se enamoró por primera vez de un hombre. “Es muy buena la anécdota. El primer pibe con el que estoy, me enamoro y se convierte en mi novio”, recordó. Aunque Listorti creyó que ese momento había ocurrido cuando Muscari tenía alrededor de 20 años, el director lo corrigió: “Yo tenía 17”.

José-María-Muscari- SU MADRE Y SU PADRE SF
Muscari siempre mantuvo una relación muy cercana con su madre (Instagram)

Para entonces, Muscari ya no vivía con sus padres, aunque todavía mantenía una relación cercana con ellos. Un día, mientras se encontraba en la casa familiar, ocurrió una situación inesperada que lo llevó a hablar sobre su relación. “Entonces, un día estoy en la casa de mis padres y se me abre la famosa agenda. Era la época que usábamos agenda”, relató. “Se cae de adentro de la agenda una foto en la que estoy abrazado con mi novio”, contó.

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La imagen quedó a la vista de su madre, que inmediatamente le preguntó qué significaba. “Y mi mamá me dice: ‘¿Qué significa esto?’”, recordó Muscari. Ante esa situación, el director entendió que ya no podía seguir evitando la conversación y decidió hablar con sinceridad. “Y yo digo: ‘Bueno, esta es la mía, la tengo que largar acá’”, relató. Entonces le confirmó la relación: “Es mi novio”. “Ella me abraza, se pone a llorar. Me dice: ‘Vos sos mi hijo, vas a ser mi hijo siempre, siempre te voy a amar’”, recordó. La escena, que comenzó con la sorpresa de la fotografía, continuó con un abrazo y con las palabras de aceptación de su madre.

José-María-Muscari- SU MADRE Y SU PADRE SF
"Me dice: ‘Vos sos mi hijo, vas a ser mi hijo siempre, siempre te voy a amar’”, recordó el director y productor teatral

Sin embargo, después de secarse las lágrimas, ella hizo una confesión que dejó desconcertado a Muscari. “Yo también tengo algo para contarte. Con tu padre hace muchos años que no tenemos relaciones sexuales”, le dijo. “Mi interpretación psicológica es que ella sintió que yo le liberé algo tan privado que dijo ‘Yo quiero estar a la altura también de la confesión’”, bromeó el director.

La conversación con Listorti también incluyó la reacción del padre de Muscari. El director aclaró que no fue él quien le contó directamente que tenía novio. “Mi papá, en realidad, yo no se lo fui a contar”, explicó. Listorti quiso saber si su madre había sido quien transmitió la información, pero Muscari también lo negó. “No se lo contó ella tampoco. Y él nunca hizo preguntas”, señaló. Muscari reconoció que esa actitud siempre le resultó extraña y que, en algunos momentos, le parecía una forma incómoda de manejar la situación. “Siempre me pareció como que era un poco violento”, expresó.

José-María-Muscari- SU MADRE Y SU PADRE SF
Muscari recordó con orgullo la reacción de su mamá al enterarse de su orientación sexual (Instagram)

El director explicó que no quería sentarse frente a su padre para hacer una declaración solemne sobre su vida privada. “Che, viejo, mirá que tengo un novio. No, yo iba con mi novio a la Navidad”, recordó. “No me chapaba mi novio en el medio de la Navidad delante de él”, contó. Para él, la presencia de su pareja en esos encuentros era presentada de una manera natural, como la de cualquier persona cercana.

Sin embargo, sostuvo que su padre prefería actuar como si no entendiera lo que ocurría. “Como un amigo que iba y él se hacía el boludo para mí, sí”, explicó. La conversación terminó con una reflexión de Muscari sobre la manera en que los padres pueden percibir lo que sucede aunque no lo expresen de forma directa: “Sí, no... Los padres siempre saben”.

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