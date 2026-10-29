Contundente respuesta de Enzo Fernández sobre las teorias conspirativas tras la final entre Argentina y España en el Mundial

La figura habló de cómo llegó la selección, la lesión de Dibu y la última arenga de Messi

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Enzo Fernández negó las teorías conspirativas sobre la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, habló sobre el desgaste físico que tuvo la Selección a lo largo de la competencia y contó la charla de Lionel Messi antes del partido, que fue el último con la camiseta Albiceleste en una Copa del Mundo.

“Me llamaban por teléfono mi papá, mi mamá, preguntándome qué había pasado... No pasó nada, todo mentira, todo inventado”, manifestó el ex mediocampista de River Plate para desterrar diferentes versiones que se viralizaron en redes sociales, y se enfocó en el poderío del plantel europeo a cargo de Luis de la Fuente para explicar la caída en Nueva Jersey: “Fueron superiores. Hay que aceptar y reconocer que el rival fue mejor”.

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A continuación, Fernández valoró el esfuerzo de sus compañeros pese a no alcanzar el objetivo, luego de que el cansancio físico los había condicionado durante el tramo final del torneo con dos suplementarios ante Cabo Verde y Suiza, sumado a dramáticas definiciones contra Egipto e Inglaterra: “En Miami, un calor, una humedad increíble (frente a los caboverdianos). Después tuvimos Suiza. La verdad es que algunos chicos también estaban tocados, con problemas físicos. Te diría que la mitad del equipo. Así que nada, se hicieron muy desgastantes también las últimas semanas, los últimos momentos del Mundial. El grupo llegó con lo justo”, explicó en diálogo con el programa Los Edul.

Además, reveló detalles sobre cómo hizo Dibu Martínez para sobrellevar su lesión en el dedo anular de su mano derecha. “No tenía movilidad en el dedo, una locura, pero Dibu es eso, Dibu es un animal”, destacó Fernández. Incluso, se aventuró a analizar qué hubiera pasado si todo terminaba igualado en los 120 minutos contra España y ponderó la jerarquía del arquero: “En los penales ganábamos. Obviamente. Teníamos al Dibu. Sabíamos que no falla ahí”.

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Enzo Fernández marcó uno de los goles en el triunfo sobre Inglaterra (Créditos: Reuters/Brett Davis)

En el vestuario, Messi les pidió que disfrutaran la definición y que no sintieran que debían demostrar algo ante los demás. “Me acuerdo de la final, hablando de que seamos nosotros, que disfrutemos, que no le debemos nada a nadie. Fueron momentos que quedan siempre grabados”, relató el joven de 25 años.

El mediocampista recordó con satisfacción sus goles contra Egipto en octavos de final e Inglaterra en semifinales. “Soy un agradecido de poder vivir esos momentos que quedan en la historia de la Selección. Valoro todo el esfuerzo que hizo el grupo para volver a poner a Argentina en otra final del mundo”, expresó.

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Por otro lado, Enzo Fernández también describió el impacto que tuvo para él la despedida de Messi de la Selección con ese último partido amistoso ante Benín en el estadio Monumental y explicó el llanto que protagonizó tras el encuentro: “Recordaba momentos de cuando prendía la tele para verlo a él. De la nada, fue chocante ver que no va a estar más con nosotros. Fue un dolor inmenso”.

“Siempre soñaba jugar con él. Desde chico hacía cuentas a ver si podía jugar con él. Después, todo lo que logramos juntos, tenerlo y disfrutarlo como compañero, se me vino toda una tristeza encima. No va a estar más nuestro ídolo y fue chocante”, sentenció.

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La finalización del Mundial también significó un cambio de vida para Enzo, ya que emigró del Chelsea al Manchester City en el último mercado de pases y es una de las figuras del equipo, donde volvió a coincidir con Enzo Maresca, quien lo había dirigido en los Blues.

Este miércoles ingresó desde el banco ante Brighton, anotó su penal en la definición desde los doce pasos y avanzó a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Se volverá a enfrentar a las Gaviotas este sábado desde las 12:00 (hora argentina) por la Premier League.

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