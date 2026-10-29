Este juego gratis de Steam mezcla cocina italiana, terror psicológico y rituales prohibidos para Halloween

Cucina Stellata llega gratis a Steam con terror psicológico y cocina italiana (Steam)

Guardar

Cucina Stellata, un juego gratis de Steam, propone una noche de cocina italiana, terror psicológico y rituales prohibidos en una experiencia que puede completarse en alrededor de una hora. El título de Filthy Eden combina recetas tradicionales del siglo XIX con una historia de hambre cósmica y sucesos que alteran la percepción del protagonista.

La propuesta llega en plena temporada de Halloween, cuando Steam reúne títulos de terror y el público busca experiencias breves. Cucina Stellata puede obtenerse sin costo y ha conseguido un 97% de reseñas positivas poco más de una semana después de su publicación en la plataforma de Valve.

PUBLICIDAD

Steam ofrece una aventura de terror para jugar en una noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cocina italiana donde algo no encaja

El punto de partida parece sencillo: el jugador debe preparar recetas italianas tradicionales del siglo XIX. La actividad transcurre en una cocina, pero el lugar no tarda en revelar una presencia que convierte cada paso en parte de una situación inquietante.

La preparación de los platos comienza con normalidad, hasta que aparece un ingrediente que no pertenece a este mundo. A partir de ese momento, la experiencia abandona el terreno de la gastronomía cotidiana y conduce al jugador hacia fórmulas cósmicas, rituales y una sensación de hambre que afecta al entorno.

Filthy Eden utiliza una estética retro para construir el tono de la aventura. Las escenas en penumbra, los acontecimientos que no encuentran una explicación inmediata y el uso de elementos culinarios forman la base de un relato de terror psicológico.

PUBLICIDAD

El juego gratuito de Steam propone una noche de hambre cósmica

La descripción de Steam presenta el juego como “una noche sin dormir”, una sola sentada y un acto irreversible. El jugador sostiene un tenedor mientras la comprensión de lo que ocurre cambia la lectura de cada ingrediente y de cada decisión tomada dentro de la cocina.

El terror psicológico se mezcla con recetas y rituales

Cucina Stellata no plantea una experiencia centrada en combates o persecuciones extensas. Su propuesta se apoya en el ambiente, el desconcierto y la progresión de una historia que transforma acciones comunes, como cocinar, en parte de un ritual prohibido.

La mezcla entre gastronomía italiana y terror psicológico permite que el juego avance desde lo reconocible hacia lo extraño. El protagonista no se enfrenta de inmediato a una amenaza evidente; primero debe seguir instrucciones, cocinar y observar cómo el lugar adquiere un sentido diferente.

PUBLICIDAD

El hambre funciona como uno de los ejes de la narración y acompaña el paso desde la cocina tradicional hacia lo sobrenatural. La premisa propone un contraste entre la preparación de platos conocidos y la irrupción de elementos ajenos a la realidad.

Este juego gratuito convierte una cocina en un escenario de horror

La duración también define la experiencia. Al poder completarse en una hora, el juego se orienta a quienes buscan una partida cerrada para Halloween, sin la necesidad de invertir varias jornadas en una campaña extensa.

Los usuarios que ya probaron Cucina Stellata han respondido de forma favorable. El juego acumula un 97% de valoraciones positivas desde su llegada a Steam, según la información disponible en la plataforma.

PUBLICIDAD

Cómo añadir Cucina Stellata a una cuenta de Steam

Para conseguir el juego es necesario tener una cuenta en Steam. El proceso puede realizarse desde la aplicación de escritorio o desde la tienda web:

Iniciar sesión con la cuenta personal.

Buscar Cucina Stellata en el catálogo.

Confirmar que el precio aparece como 0.

Pulsar “ Obtener ”, “ Añadir a la biblioteca ” o “ Jugar ”.

Revisar que el título figure en la biblioteca personal.

Conviene añadir el juego primero a la cuenta y descargarlo después. De ese modo, la falta de espacio en el disco no impide incorporarlo a la colección digital.

Los juegos gratuitos quedan asociados al perfil del usuario como una licencia de uso. Steam permite descargarlos desde distintos ordenadores vinculados a la misma cuenta y recibir actualizaciones, aunque el acceso depende de las políticas y los servidores de la plataforma.