Dillom criticó a Gran Hermano y Kennys Palacios le salió al cruce: “Telonero de Lali”

El cantante dio su opinión acerca del reality que conduce Santiago del Moro y Kennys Palacios salió al cruce (Video: Todo Pasa-Urbana Play)

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Dillom disparó contra los participantes de Gran Hermano durante una visita al programa Todo pasa, que conduce Matías Martín en Urbana Play, y desató una réplica inmediata de Kennys Palacios, exparticipante del reality que conduce Santiago del Moro.

El músico llegó al programa con varias frases guardadas. “Siempre, siempre hay frases que me guardo y digo: ‘quiero usarlo esto para algo’, como puede ser lo de Gran Hermano. Yo quería decir algo al respecto porque soy el hater número uno de Gran Hermano, odio Gran Hermano, me parece el peor cáncer de la sociedad”, disparó entre risas. Cuando uno de los conductores le señaló que podría simplemente ignorarlo, Dillom fue categórico: “Lo combato. Me da bronca, boludo”.

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La crítica no quedó en el concepto general. El artista apuntó directamente contra los participantes del reality cuando se los cruzó en eventos sociales. “Veo los participantes de Gran Hermano que están en una fiesta conmigo, en el mismo VIP, y es feo lo que voy a decir: yo y esta gente no se merece estar acá”, sostuvo. Y completó: “Yo por lo menos, no sé, hice arte, hice algo para ganarme. No puedo. Me molesta estar en el mismo estatus que los participantes de Gran Hermano, carajo, sáquenlos de acá”.

Una publicación de Kennys Palacios en la red social X cuestiona la trayectoria y los reconocimientos del músico Dillom.

Palacios no tardó en responderle a través de sus redes sociales con un texto que mezcló ironía y cuestionamientos concretos sobre la trayectoria del músico. “¿Y este quién es? ¿El telonero de Lali? ¿Quién lo conoce, amor? Bueno, mi vida, si no querés estar con nosotros, que somos más celebridades que vos, comprate un boliche y hacé tu propia fiesta. No me conozco ni un tema tuyo, amor”, escribió el exparticipante.

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Luego fue por más: “¿Cuántos discos vendiste? ¿Cuántos premios tenés? ¿Cuántos MTV tenés? ¿Cuántos Gardel tenés?”. Su cierre no dejó margen: “Para tener esa actitud de estrella internacional, mínimo esperaría una carrera que la respalde. ¡Ubicate un poquito, mi cielo!”

Ante la cantidad de críticas que recibió en redes sociales, el estilista publicó un video para salirle al cruce a los usuarios que lo atacaron tras el cruce con el cantante de “Cirugía”. El amigo de Wanda Nara lejos de retroceder, les devolvió los cuestionamientos. “Gracias a toda la gente de Twitter por putearme, por decirme absolutamente de todo. Gracias, los amo, los amo, porque mientras que yo subí una pelotudez y obviamente creo que es a propósito, ustedes pedazo de infelices, saltan, saltan. ¿Quiénes son ustedes? Aparte me putean atrás de una foto que no sé, nadie sabe quiénes son ustedes, pelot...”, cerró.

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El estilista salió al cruce de los internautas que decidieron respaldar los dichos del cantante (Video: X)

El percance que sufrió Dillom bajo la lluvia mientras viajaba para presentarse en un show

Tras lanzar su nuevo álbum, titulado La Nueva Violencia, Dillom comenzó una gira por el país para presentar su reciente trabajo musical en diferentes escenarios. En ese marco, el sábado, el joven mostró el percance que sufrió en la ruta mientras viajaba para cantar en un show.

“Se nos quedó el micro, necesitamos ayuda para empujar, vengan”, escribió el cantante junto a un video que reflejaba la escena que vivía tanto él como su equipo. En el clip se observaba a siete personas empujando un micro de dos pisos, bajo la lluvia, con la idea de lograr sacarlo de una especie de plazoleta.

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El percance que tuvo Dillom mientras viajaba para cantar en un festival

A pesar del esfuerzo del equipo del músico, el vehículo, que tenía la inscripción “Tour 2026” en su vidrio, parecía no poder regresar al asfalto. “Necesitamos ayuda”, se escucha decir al cantante, quien filmaba la situación unos metros atrás.

Más allá del mal clima, y del percance sufrido, horas después, Dillom y su equipo lograron llegar al show. Así lo reflejó su público al compartir imágenes de su presentación, celebrando su nuevo disco.