Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Luego de la última reunión de Comité Ejecutivo de la AFA, quedó aprobado el nuevo formato para los campeonatos de Primera División que los 30 clubes de la máxima divisional afrontarán en 2027. Hay un detalle fundamental: el año que viene no habrá dos zonas —se las elimina— y por ese motivo, a lo largo de la temporada, los equipos se enfrentarán al menos una vez contra todos los rivales de la categoría.

Solamente dos instituciones se mostraron en contra de este nuevo sistema de disputa: River Plate y Estudiantes de La Plata. La nueva temporada comenzará el próximo 24 de enero de 2027 y tiene a 27 clubes confirmados: descendió Estudiantes de Río Cuarto, en la próxima semana lo harán Aldosivi o Deportivo Riestra, y se aguardan por los dos ascendidos provenientes de la Primera Nacional.

Todos contra todos. Los 30 equipos de Primera integrarán una única tabla y se enfrentarán una vez entre sí. Cada club jugará contra los otros 29 rivales, lo que busca hacer más pareja la campaña de todos: ya no habrá equipos que sumen puntos en grupos diferentes y con calendarios distintos.

Apertura y Clausura con playoffs: se mantienen los tres campeones. Aunque desaparecen las dos zonas, seguirán existiendo los torneos Apertura y Clausura. Tras las primeras 15 fechas, los 16 mejores de la tabla disputarán los playoffs por el Apertura; luego, en las 15 fechas restantes, se reiniciará la tabla semestral para definir a los 16 clasificados a los playoffs del Clausura. A esos dos ganadores se sumará el campeón de Liga, que será el líder de la tabla anual.

Se mantienen los dos clásicos. Cada equipo jugará 30 partidos: enfrentará una vez a 29 rivales y repetirá solamente el duelo ante su clásico. Es decir, habrá una fecha de clásicos y ese rival será el único al que se cruzará dos veces durante el año, con una localía para cada club.

La Tabla Anual definirá campeón, copas y un descenso. La clasificación general reunirá los puntos obtenidos por cada club a lo largo de las 30 fechas, más allá de que Apertura y Clausura tengan sus propias tablas semestrales. El primero será campeón de Liga, esa clasificación ordenará los cupos a Libertadores y Sudamericana, y el último de la acumulada perderá la categoría.

El tercero de la Anual irá al repechaje de Libertadores. No prosperó la variante que enviaba al tercero de la tabla anual a la Sudamericana y al noveno al repechaje de la Libertadores. Por lo tanto, se mantiene el sistema: el tercer mejor ubicado en la tabla anual accederá a la fase 2 —repesca internacional— de la Libertadores, mientras que los siguientes puestos otorgarán plazas para la Sudamericana.

Se mantienen los dos descensos. La temporada 2027 tendrá dos descensos a la Primera Nacional. Uno se definirá por la Tabla Anual —el equipo que menos puntos sume en las 30 fechas— y el otro por la tabla de promedios. Si un mismo club termina último en ambas, descenderá junto con el siguiente peor ubicado en los promedios. Además, se analizará incluir una Promoción contra un equipo de la Primera Nacional desde 2028.

Se eliminan los interzonales por sorteo: de 32 a 30 partidos. Al desaparecer las zonas, también se terminan los interzonales sorteados que complementaban el fixture anterior. El calendario pasa a tener 30 fechas por equipo en lugar de 32: 29 partidos ante los demás clubes y un segundo clásico, sin emparejamientos adicionales definidos por sorteo.

Los playoffs seguirán siendo a partido único. Tanto el Apertura como el Clausura se resolverán mediante eliminación directa desde los octavos de final. Octavos, y cuartos serán a un solo encuentro, con localía para el mejor ubicado en la fase regular; las semis y finales se jugarán en cancha neutral. No habrá ventaja deportiva: si un cruce termina empatado, deberá definirse por penales.

VAR semiautomático. La AFA prevé incorporar el VAR semiautomático para detectar posiciones adelantadas. La tecnología utiliza cámaras y seguimiento digital para acelerar y dar mayor precisión a las decisiones de offside, aunque la validación final continuará a cargo del equipo arbitral. Se estrenará en la final del Clausura 2026 el próximo 12 de diciembre.