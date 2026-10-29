Costa Rica

Magistrado Jorge Araya García es reelegido por ocho años más en Costa Rica pese al rechazo de 29 diputados oficialistas

El funcionario permanecerá en la Sala Constitucional hasta 2034, luego de que el Congreso no alcanzara los 38 votos necesarios para impedir su continuidad, pese a que la mayoría de legisladores presentes votó en contra

Jorge Araya García continuará como magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta octubre de 2034, tras superar el proceso de reelección en la Asamblea Legislativa. Crédito: Sala Constitucional
Jorge Araya García continuará como magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica hasta octubre de 2034, tras superar el proceso de reelección en la Asamblea Legislativa. Crédito: Sala Constitucional
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El magistrado Jorge Araya García continuará durante ocho años más en la Sala Constitucional de Costa Rica, conocida como Sala IV, después de que la Asamblea Legislativa no consiguiera los votos necesarios para impedir su reelección.

La decisión se tomó en una votación que evidenció las diferencias entre el oficialismo y los partidos de oposición sobre su permanencia en el Poder Judicial.

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Aunque 29 diputados votaron contra su reelección y 24 respaldaron su continuidad, el resultado permitió que Araya García conservara su puesto hasta octubre de 2034, debido a que la Constitución Política exige una mayoría calificada para impedir la renovación del nombramiento de un magistrado.

En total, cuatro legisladores estuvieron ausentes durante la votación del expediente 25,801, correspondiente a la continuidad del funcionario como magistrado propietario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Los 29 votos contrarios provinieron de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mientras que los 24 votos favorables fueron emitidos por diputados de oposición, entre ellos representantes del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

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Jorge Araya García integra la Sala Constitucional desde 2005, inicialmente como magistrado suplente, y ocupa una plaza de magistrado propietario desde 2018. Crédito: Sala Constitucional
Jorge Araya García integra la Sala Constitucional desde 2005, inicialmente como magistrado suplente, y ocupa una plaza de magistrado propietario desde 2018. Crédito: Sala Constitucional

¿Por qué fue reelegido si la mayoría votó en contra?

La continuidad de Jorge Araya García responde a una disposición específica de la legislación costarricense.

El artículo 158 de la Constitución Política establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por períodos de ocho años y se consideran reelegidos automáticamente por lapsos iguales, salvo que al menos dos terceras partes de los 57 diputados acuerden lo contrario.

Esto significa que, para impedir la reelección de Araya García, se necesitaban 38 votos en contra, una cantidad que el oficialismo no logró reunir.

Pese a contar con más votos contrarios que favorables, la propuesta para evitar su continuidad quedó nueve votos por debajo del mínimo constitucional.

Por esta razón, el magistrado conservará su cargo sin necesidad de realizar un nuevo proceso de elección.

La situación también muestra una particularidad del sistema de nombramientos judiciales costarricense: no basta con que la mayoría simple del Congreso se oponga a un magistrado para impedir su reelección. La decisión requiere un respaldo legislativo más amplio.

Este mecanismo busca dar estabilidad a los nombramientos judiciales y evitar que los cambios en las mayorías políticas del Congreso determinen automáticamente la permanencia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La Asamblea Legislativa necesitaba 38 votos para impedir la reelección de Jorge Araya García, según lo establece el artículo 158 de la Constitución Política. / (Asamblea Legislativa de Costa Rica)
La Asamblea Legislativa necesitaba 38 votos para impedir la reelección de Jorge Araya García, según lo establece el artículo 158 de la Constitución Política. / (Asamblea Legislativa de Costa Rica)

Jorge Araya García permanecerá en la Sala IV hasta 2034

Jorge Araya García ocupa el cargo de magistrado propietario de la Sala Constitucional desde noviembre de 2018, aunque su trayectoria dentro de ese tribunal comenzó en 2005, cuando empezó a desempeñarse como magistrado suplente.

El funcionario es doctor en Derecho, con énfasis en Derecho Constitucional, y cuenta con formación especializada en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional en Madrid, España.

Además, durante su carrera profesional se ha desempeñado como abogado, notario público, periodista, profesor universitario y catedrático.

El pasado 24 de septiembre, Araya García presentó formalmente ante la Asamblea Legislativa su solicitud para continuar en el puesto durante un nuevo período.

Su primer nombramiento como magistrado propietario vencía el 31 de octubre de 2026, por lo que la votación se realizó pocos días antes de que concluyera su período constitucional.

Con el resultado legislativo del miércoles, Araya García comenzará un segundo período consecutivo como magistrado propietario y permanecerá en la Sala Constitucional hasta octubre de 2034.

La decisión se produce en medio de otras discusiones sobre la continuidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la reelección de la magistrada Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera, cuyo nombramiento vence el 6 de noviembre de 2026.

De esta manera, el Congreso resolvió uno de los procesos de nombramientos judiciales que generó mayor confrontación entre el oficialismo y la oposición durante octubre, con un resultado que mantiene a Jorge Araya García en la Sala IV por ocho años más, pese al rechazo de la mayoría de diputados presentes en la votación.

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