Instagram monetizará videos largos: “exploramos opciones para que los creadores reciban pago”, afirma director de la app

Adam Mosseri aseguró que Instagram estudia alternativas para remunerar a quienes publiquen videos largos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Adam Mosseri, director de Instagram, reaccionó a los videos de larga duración que la plataforma comenzó a probar y afirmó que exploran opciones de pago para quienes produzcan ese tipo de contenidos.

“Entendemos que la economía es muy importante, y estamos explorando múltiples opciones para ayudar a los creadores de videos de formato largo a recibir pago”, señaló en Threads.

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La iniciativa se vincula con Features, la nueva función con la que Instagram permitirá publicar videos horizontales de hasta 90 minutos.

Por ahora, la herramienta está en fase de prueba y solo está disponible para un grupo de creadores de contenido en Estados Unidos. Mosseri advirtió que el despliegue será gradual. “Esto va a tomar tiempo para que esté bien, pero estamos emocionados y comprometidos”, explicó.

El director de Instagram, Adam Mosseri, explica el proceso de prueba y los planes de monetización para los videos de formato largo. (Threads)

Además, indicó que las características todavía no fueron lanzadas por completo y que la compañía amplía lentamente el acceso mientras recopila comentarios.

Cómo funciona el nuevo formato de video en Instagram

Features está diseñada para que los usuarios puedan pasar de clips breves a contenidos extensos sin salir de Instagram.

Los Reels funcionarán como adelantos: si un creador vincula un video corto con una producción completa, quienes encuentren ese fragmento podrán pulsarlo y continuar la reproducción.

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La red social comenzó a probar Features, una función para subir videos horizontales de hasta 90 minutos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El formato apunta a contenidos como entrevistas, episodios de pódcast y videopodcast, que requieren más tiempo de reproducción.

Hasta ahora, muchos creadores usaban Instagram para compartir extractos y dirigir a su audiencia hacia otras plataformas para ver el material completo.

La prueba inicial se desarrolla en dispositivos móviles. Según la información difundida sobre la función, Instagram prevé llevar posteriormente la experiencia a pantallas grandes mediante una aplicación para televisores, aunque todavía no informó una fecha ni los dispositivos compatibles.

Los usuarios criticaron las modificaciones en la visibilidad de los contenidos y el formato de Instagram. (Threads)

Cómo reaccionaron los usuarios al nuevo formato de video de Instagram

Los usuarios reaccionaron con reservas al nuevo formato de videos largos de hasta 90 minutos que Instagram comenzó a probar. Algunos cuestionaron que la plataforma se aleje de su función original como red social para compartir fotografías entre amigos.

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“¿No podemos recuperar el viejo Instagram, cuando era una aplicación para compartir fotos con amigos? ¿Y cuando mis amigos realmente veían mis publicaciones?”, escribió uno de los usuarios en respuesta a la novedad.

Otros señalaron que Instagram debería priorizar la monetización de quienes ya producen contenido breve. “Con todo respeto, si no van a monetizar como YouTube, deberían seguir siendo una plataforma de formato corto, porque eso es lo que hacen bien”, comentó un usuario.

La nueva herramienta de Instagram se encuentra en una etapa inicial de pruebas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La posibilidad de que Instagram explore formas de pago para los creadores de videos largos también generó críticas. “¿Qué tal si primero les pagan a los creadores de formato corto?”, planteó otro usuario.

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Qué otras nuevas funciones hay en Instagram

Además de Features, Instagram ha incorporado herramientas para modificar la experiencia de consumo y creación de contenidos.

Una de ellas es Your Algorithm, que permite revisar y ajustar los temas que la plataforma utiliza para recomendar publicaciones en el feed, Reels y Explorar. La función ofrece mayor control sobre los intereses que influyen en las sugerencias.

Para los creadores, Instagram reforzó Edits, su aplicación de edición similar a CapCut, con opciones para crear carruseles, organizar proyectos y aplicar efectos. También sumó herramientas para reemplazar el audio de publicaciones ya difundidas y editar miniaturas después de publicar un video.

Instagram también reforzó herramientas como Edits e Instants, además de aplicar nuevas etiquetas para perfiles creados con inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Otra novedad es Instants (o Instantáneas), una opción para compartir fotos temporales y sin edición con Amigos cercanos o seguidores recíprocos.

La plataforma además amplió las etiquetas para perfiles generados con inteligencia artificial y las normas de originalidad para fotos y carruseles, con el objetivo de priorizar contenidos propios en las recomendaciones de usuarios que los descubren.

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