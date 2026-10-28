El incómodo momento que vivió una leyenda del fútbol por la consulta de un periodista durante la gala del Balón de Oro

Durante la alfombra roja de la gala del Balón de Oro, un reportero entrevistó al exfutbolista británico Michael Owen

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La alfombra roja de la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en el prestigioso Teatro Palladium de Londres, dejó una de las postales más insólitas, incómodas y virales del año deportivo. Michael Owen, una de las leyendas vivas del fútbol inglés, fue ignorado por completo por un periodista que desconocía que el exfutbolista ya había ganado el prestigioso galardón en el año 2001. El bizarro intercambio no tardó en inundar las redes sociales, transformándose en el foco de duras críticas hacia el entrevistador y su poca preparación de cara a la cobertura de un evento de tal magnitud.

El incidente ocurrió cuando un reportero del canal noruego TV2 Sport abordó al exdelantero del Liverpool y Real Madrid en su desfile previo a la ceremonia. Con total naturalidad, el entrevistador lanzó una pregunta que descolocó por completo al inglés: “¿Cuál fue tu mejor posición en el ranking del Balón de Oro cuando estabas activo?”. Tras un segundo de visible incredulidad y estupefacción, Owen respondió de forma contundente para sacarlo de su error: “Bueno, yo lo gané en 2001”. Lejos de enmendar el fallo con elegancia, el cronista titubeó y murmuró un incómodo “Lo hiciste... ¿verdad?”, sellando un blooper que dio de qué hablar en las redes.

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Para entender el peso de la ofensa indirecta, es vital retroceder en el tiempo. Michael Owen no fue un participante más en la historia del trofeo de France Football; a sus 21 años y 11 meses, se consagró como el segundo jugador más joven de la historia en ganar el Balón de Oro, únicamente por detrás de Ronaldo Nazário (y por delante de Lionel Messi).

Aquel año 2001 pasó a la posteridad como el Annus Mirabilis (año milagroso) del Liverpool. De la mano de un Owen eléctrico, letal y con una velocidad indomable, el conjunto de Anfield arrasó en el plano local e internacional conquistando cinco títulos en un año calendario: La Copa de la UEFA (Actualmente conocida como Europa League, en una final histórica de 5-4 ante el Deportivo Alavés), la FA Cup (con dos goles agónicos de Owen para remontar al Arsenal) la Copa de la Liga (League Cup), la Supercopa de Europa (venciendo al Bayern Múnich con gol propio) y la Community Shield.

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Además, Owen firmó un inolvidable hat-trick con la Selección de Inglaterra en un aplastante 5-1 ante Alemania en Múnich, un hito que terminó de inclinar la balanza de los votantes a su favor.

Michael Owen dijo presente en la alfombra roja del Balón de Oro (Reuters)

El triunfo de Owen en 2001 no estuvo exento de debate, lo que hace su olvido aún más llamativo. El atacante británico se impuso en las votaciones a auténticas deidades del fútbol mundial, entre ellos el delantero español Raúl González y el arquero Oliver Kahn, quienes completaron el podio. En aquella nómina, también figuraban David Beckham (4) y Francesco Totti (5). La victoria sobre Raúl desató ríos de tinta en la prensa española de la época, dado que el Ángel de Madrid venía de ser el máximo goleador de la Champions League y de ganar LaLiga. Superar a figuras de ese calibre inmortalizó la huella del Wonder Kid en los libros dorados del deporte rey.

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La presencia de Michael Owen en la gala de 2026 en Londres no era una mera coincidencia protocolar. Su figura cobraba una relevancia crucial esa noche puesto que, precisamente, se cumplían 25 años desde que él se convirtiera en el último futbolista inglés en levantar el Balón de Oro.

El destino quiso que la sequía de un cuarto de siglo para los inventores del fútbol terminara esa misma velada. Harry Kane, el implacable artillero de la Selección de Inglaterra y del Bayern de Múnich, se coronó como el flamante ganador del Balón de Oro 2026, superando en el podio final al francés Kylian Mbappé y a la joven joya del Barcelona, Lamine Yamal.

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Michael Owen se quedó con el trofeo tras hacer una gran campaña con el Liverpool a los 21 años

Jugadores con más Balones de Oro

Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023

Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

Michel Platini (3): 1983, 1984, 1985

Johan Cruyff (3): 1971, 1973, 1974

Marco van Basten (3): 1988, 1989, 1992

Últimos ganadores del Balón de Oro

2026: Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich)

2025: Ousmane Dembélé (Francia / PSG)

2024: Rodri (España / Manchester City)

2023: Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)

2022: Karim Benzema (Francia / Real Madrid)

2021: Lionel Messi (Argentina / PSG)

2019: Lionel Messi (Argentina / Barcelona)

2018: Luka Modrić (Croacia / Real Madrid)