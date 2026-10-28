Teleshow

Dalia Gutmann eligió al hombre más sexy de la Argentina frente a Sebastián Wainraich: “Farmea aura a lo loco”

La humorista visitó el programa de su pareja, donde blanqueó su debilidad por un reconocido músico y desató las risas en el estudio con anécdotas de su adolescencia

Lejos de esquivar las preguntas filosas, la comediante eligió a su famoso favorito y protagonizó un hilarante ida y vuelta con su pareja y conductor, mezclando anécdotas de Miramar y chicanas sobre la convivencia (Vuelta y Media - Urbana Play)
Guardar

Dalia Gutmann volvió a demostrar que no necesita demasiado para convertir una charla cotidiana en una escena de humor. Durante su paso por Vuelta y Media, el programa de Urbana Play que conduce su pareja Sebastián Wainraich, la humorista participó de un debate sobre el hombre más sexy de la Argentina y eligió a Diego Torres. Sin embargo, lo que comenzó como una respuesta espontánea terminó con una inesperada confesión sobre un supuesto beso durante su adolescencia y un recuerdo relacionado con Cayetano.

Wainraich le pidió que diera su opinión sobre la consigna del día y Dalia respondió sin vueltas: “Diego Torres... Farmea aura a lo loco, tipo camina y yo digo: ‘Sí, llevame’”. Y aclaró: “Pero no es que quiero tener relaciones sexuales. Tiene onda y me pone de buen humor”. Por su parte, el conductor quiso llevar la situación un poco más lejos y le planteó que, si Torres se acercara, probablemente ella no lo rechazaría. “No, no. Desde ya que si vos querés, yo no me voy a negar”, respondió Gutmann, entre risas.

PUBLICIDAD

Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando Dalia recordó una escena de su juventud que, según ella misma reconoció, no sabe con certeza si ocurrió o si fue producto de su imaginación. “Yo siento que me lo chapé de chica. Tengo un recuerdo, que no sé si es cierto o no, que yo estaba en Miramar, año 93, caminando por la costanera, me lo cruzo, le dije: ‘¿Diego Torres?’ y me dio un beso en la boca”. Sin embargo, enseguida puso en duda la veracidad del episodio: “Pero no me acuerdo si pasó o fue una fantasía, que yo lo vi y es lo que me hizo en la cabeza”.

Hombre sonriente, cabello oscuro y barba, con chaqueta de cuero azul oscuro, camiseta blanca y collar de placa militar, sobre fondo degradado azul
La humorista eligió a Diego Torres como el "hombre más sexy" y contó que tenía el recuerdo de haberlo besado en Miramar en el 93

La anécdota sobre el verano en Miramar derivó en otro recuerdo de su adolescencia. También le consultaron si aquella temporada había sido la misma en la que besó a Cayetano. “No, no me chapó porque él se comió los mocos”, respondió Dalia, con una frase que provocó la reacción inmediata de Wainraich. “Yo estuve toda una noche sentada en una maceta con Cayetano... y nunca se animó a besarme”, relató. Luego aclaró que en ese momento ella tenía 12 años y él, 11. “Y Cayetano, chicas, así como lo ven, un galán. Era el chico más lindo”, agregó.

PUBLICIDAD

Wainraich quiso saber por qué había dicho “así como lo ven” y Dalia aprovechó la pregunta para hacer otra comparación entre Cayetano y su pareja. “Cayetano estaba, era hermoso de chiquito. Es más, yo entiendo a su mujer, todo”, sostuvo. Después explicó el motivo de esa afirmación: “Porque es muy gracioso al aire, pero vivir con él es muy difícil. Me pasa eso con vos”. Por su parte, el conductor le recordó que nunca había convivido con Cayetano, pero Gutmann insistió con su teoría. “Están hechos de la misma especie”, afirmó. Wainraich respondió con ironía: “No tenés ni idea, ni nos conocés”.

No es la primera vez que la pareja comparte situaciones de ese estilo con su audiencia. En junio de 2025, Wainraich decidió sorprender a Gutmann con una parte de la antigua platea del estadio del Club Atlético Atlanta, el equipo de sus amores. El conductor registró en video el momento en que llevó a Dalia hasta el lugar donde había dejado el objeto y acompañó la publicación con una frase cargada de expectativa: “La conmovedora reacción de Dalia a la sorpresa de su vida”.

sebastián wainraich dalia gutmann
La pareja volvió a relucir su sentido del humor ante las cámaras (Captura de video)

Antes de mostrarle la platea, Wainraich anticipó la escena frente a la cámara: “Sí, tengo parte de la platea vieja de Atlanta en casa y Dalia todavía no sabe nada. Ahora se va a enterar. Me imagino su emoción, su alegría”. Después la condujo con los ojos tapados hasta el lugar elegido y anunció: “Uno, dos, tres, ¡la platea del León Kolbowski!”.

La reacción de Gutmann fue muy distinta de la que él imaginaba. “Está podrida, llevalo a la radio, ¡está podrida!”, respondió ella, al observar el asiento pintado con los colores de Atlanta. Luego le pidió que sacara el objeto de la casa y le dio un plazo para resolverlo: “Ayudame a sacarlo. Te doy diez días para decidir cómo llevarlo”.

Wainraich intentó defender su decisión y le recordó que la casa era de los dos. “No, pará, la casa es de los dos. Entonces sacá el mandarinero”, contestó. “Es un espacio para hacer catarsis. Cada vez que estás enojada, subís acá, y hacés de cuenta que tenés un juez de línea”, le aseguró Wainraich.

La particular adquisición de Sebastián Wainraich que descolocó a Dalia Gutmann

La escena terminó con ambos simulando ser hinchas en una tribuna. Wainraich gritó “¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás?”, mientras Dalia sumó insultos y exclamó: “¡Es injusto!”. Él aprovechó para marcarle que esa frase no suele escucharse en una cancha: “Nadie grita ‘es injusto’ en la cancha”.

Entre el supuesto beso con Diego Torres, el recuerdo de Cayetano y la platea de Atlanta instalada en su casa, Dalia Gutmann volvió a convertir una conversación en una escena de humor. Esta vez, su elección del hombre más sexy de la Argentina terminó abriendo un capítulo inesperado de su adolescencia y otra muestra de la complicidad que mantiene con Wainraich frente al micrófono.

Temas Relacionados

Dalia GutmannSebastián WainraichVuelta y mediaDiego TorresCayetano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MasterChef Celebrity: cuántos puntos de rating midió la gala en la que Alejandro Lerner quedó eliminado

El ciclo culinario, que determinó la salida de su cuarto participante, reunió a cientos de miles de espectadores en el AMBA

MasterChef Celebrity: cuántos puntos de rating midió la gala en la que Alejandro Lerner quedó eliminado

El dolor de Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: “Eras demasiado para este plano”

La modelo compartió su tristeza por el fallecimiento de Estela, y dejó un emotivo mensaje de despedida

El dolor de Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: “Eras demasiado para este plano”

La inesperada frase de Daniela Christiansson que despertó rumores de participación en MasterChef junto a Wanda Nara

Una foto y unas palabras en sus historias de Instagram hicieron crecer el misterio alrededor de una posible incorporación de la pareja de Maxi López al reality de cocina de Telefe

La inesperada frase de Daniela Christiansson que despertó rumores de participación en MasterChef junto a Wanda Nara

Valentín Yankelevich abrió el álbum de los recuerdos y emocionó a todos con una foto de su niñez

Entre postales de su infancia e imágenes de su presente sentimental, el hijo de Romina Yan compartió parte de su intimidad con sus seguidores

Valentín Yankelevich abrió el álbum de los recuerdos y emocionó a todos con una foto de su niñez

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

La tercera edición del galardón reunirá hoy desde las 20.00 a creadores nacionales del universo digital en la Usina del Arte, tras recibir más de 290 mil postulaciones del público en una convocatoria récord

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

AMÉRICA

Ministerio de Educación anuncia calendario escolar 2027 en Costa Rica: clases comenzarán el 1.º de marzo y terminarán el 30 de noviembre

Ministerio de Educación anuncia calendario escolar 2027 en Costa Rica: clases comenzarán el 1.º de marzo y terminarán el 30 de noviembre

Estados Unidos expulsa a primer secretario de la delegación cubana por intentar agredir a un funcionario en la ONU

Los halcones de hombros rojos producen más crías hembras en territorios con mayor disponibilidad de presas

¿Quién es el papá de la quinceañera de Zacapa, Guatemala, que confesó operaciones de narcotráfico y lloró para ser liberado?

Declaran en rebeldía al exalcalde de Santa Cruz de la Sierra y emiten una orden de aprehensión

MALDITOS NERDS

James Gunn detalla por qué el DCU evita copiar el modelo de Marvel Studios

James Gunn detalla por qué el DCU evita copiar el modelo de Marvel Studios

‘Moonlight Peaks’ lleva su granja gótica y vampírica a PlayStation 5

‘Bad Ice-Cream Triple Scoop’ reúne la trilogía de Nitrome con nuevos niveles

Bandai Namco detalla la historia original de ‘BLEACH Mirrors High’

Robert Pattinson elogia a Steven Soderbergh por ayudar a terminar ‘The Batman Part II’

DEPORTES

Un ex jugador de la selección argentina fue a juicio en España por un presunto delito de “defraudación de fluido eléctrico”

Un ex jugador de la selección argentina fue a juicio en España por un presunto delito de “defraudación de fluido eléctrico”

La furia de un tenista argentino por el estado de una cancha: “¡Llamá ya al supervisor!”

La buena noticia que recibió el Vasco Arruabarrena en Boca Juniors antes del Superclásico contra River Plate

El incómodo momento que vivió una leyenda del fútbol por la consulta de un periodista durante la gala del Balón de Oro

El campeón del mundo Lando Norris tendrá un equipo en la Fórmula 2 desde 2027