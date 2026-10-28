Apple recorta puestos de gestión en hardware mientras reorganiza sus equipos de ingeniería

Apple reduce niveles de gestión en sus equipos de hardware - REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

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Apple eliminó algunos puestos de gerentes de programas de hardware mientras reorganiza áreas de ingeniería y busca reducir niveles de gestión.

Los cambios, reportados por Bloomberg y difundidos por MacRumors, se producen durante una etapa de ajustes internos que también incluye nuevos nombramientos, salidas de directivos y despidos permanentes registrados en California.

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La medida importa porque afecta a una estructura clave para el desarrollo de productos de Apple. La compañía no anunció una reducción de plantilla para toda la empresa ni precisó cuántos gerentes fueron desvinculados. Sin embargo, los datos disponibles muestran una revisión de áreas técnicas mientras la inversión en investigación y desarrollo sigue en aumento.

La ingeniería de Apple afronta una reestructuración con puestos eliminados

La división de hardware cambia puestos directivos y equipos de pantallas

Según la información publicada el 25 de octubre, John Ternus y el responsable de hardware, Johny Srouji, impulsan una estructura con menos niveles de gestión. Las salidas reportadas ocurrieron en las últimas semanas y forman parte de una reorganización que no se limita a los gerentes de programas.

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El área de desarrollo de pantallas también tendrá modificaciones. Wei Chen y John Zhong, ambos con cerca de 30 años de trayectoria dentro de Apple, pasarán a funciones de asesoramiento más acotadas. Victor Yin asumirá la supervisión de una parte importante del desarrollo de pantallas.

La empresa promovió además a tres líderes de ingeniería a puestos de vicepresidencia:

Rajesh Ambati

Louie Sanguinetti

Derek Shaeffer

Sus responsabilidades abarcan componentes de conectividad de hardware y software. Los informes no detallan el alcance de sus nuevas funciones ni si la reestructuración se extenderá a otros equipos de producto.

California registra 147 despidos permanentes vinculados con Apple

California registró 147 despidos permanentes en tres sedes

Los documentos del Departamento de Desarrollo del Empleo de California muestran 147 despidos permanentes en tres ubicaciones de Apple. La notificación se presentó el 20 de agosto de 2026 y fijó el 19 de octubre como fecha de entrada en vigor.

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Los puestos se distribuyeron de esta manera:

79 empleos en One Apple Park Way, en Cupertino.

40 empleos en 605 W. Maude Avenue, en Sunnyvale.

28 empleos en 599 N. Mathilda Avenue, también en Sunnyvale.

De acuerdo con TheStreet, la presentación incluyó perfiles técnicos como ingenieros de desarrollo de software, especialistas en aprendizaje automático e inteligencia artificial, profesionales de visión por computadora, gerentes de programas de ingeniería y desarrolladores de realidad aumentada y virtual.

No existe confirmación de que los gerentes de programas de hardware mencionados en los informes de octubre formen parte de esos 147 despidos. Ambos datos corresponden a conjuntos de información distintos, por lo que no deben sumarse como un único total de recortes.

Apple modifica sus equipos de pantallas y conectividad - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La reorganización se suma a ajustes previos en Vision Pro y Siri

Un reporte anterior, publicado el 29 de septiembre, señaló que la dirección buscaba apoyarse más en los equipos de ingeniería existentes. Algunos directores y gerentes de programas habrían perdido sus puestos, aunque recibieron varias semanas para intentar reubicarse dentro de Apple.

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Ese mismo informe se vinculó con una reducción previa de cerca de 200 puestos. Según la información difundida, alrededor de 100 correspondían a la organización de Vision Pro y otros 100 a los equipos de Siri y software.

También se conoció que Apple evaluó recortar unos 5.000 empleos de apoyo ante la posibilidad de que agentes de inteligencia artificial atendieran parte de las consultas telefónicas y web. La propuesta quedó suspendida de forma indefinida, por lo que no avanzó como un plan de reducción confirmado.

La información disponible no establece que la inteligencia artificial haya provocado directamente las salidas en la gestión de hardware. Los posibles ajustes en puestos de apoyo y los cambios en ingeniería corresponden a procesos distintos.

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La reorganización deja abiertas preguntas sobre el alcance de los cambios y la estructura que Apple busca consolidar en sus equipos técnicos. Por ahora, las salidas de gerentes, los relevos en el área de pantallas y los despidos registrados en California muestran movimientos paralelos, pero no permiten establecer un único plan de recortes ni atribuirlos de forma directa a la inteligencia artificial.

La evolución de los próximos meses permitirá determinar si la empresa mantiene estos ajustes en áreas específicas o si amplía la revisión de su organización de ingeniería.