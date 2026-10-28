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MasterChef Celebrity: cuántos puntos de rating midió la gala en la que Alejandro Lerner quedó eliminado

El ciclo culinario, que determinó la salida de su cuarto participante, reunió a cientos de miles de espectadores en el AMBA

Un hombre con gafas oscuras levanta las manos frente a una mesada de cocina con grifos, hornallas y utensilios, con plantas al fondo
Alejandro Lerner levanta las manos en la cocina de MasterChef Celebrity durante la emisión que determinó su eliminación del concurso.
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Alejandro Lerner quedó eliminado de MasterChef Celebrity tras una gala en la que el desafío de replicar un lemon pie expuso fallas de técnica, presentación y cocción. El ciclo de Telefe lideró su franja con un pico de 13,7 puntos y fue seguido por más de 890.000 personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La eliminación llegó luego de que el cantante y Grego Rosselló quedaran entre los participantes más comprometidos de la noche. El intérprete presentó un postre con errores de montaje que lo dejaron en una posición desfavorable frente al jurado, mientras la competencia elevaba las exigencias sobre los famosos.

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El programa recibió una marca de 10,8 puntos como piso, heredada de un episodio decisivo de Popstars. En tanto, en la gala alcanzó 12,8 puntos durante la preparación de los postres, cuando el merengue italiano y el curd de limón, una crema elaborada con jugo de limón, azúcar, huevos y manteca, se convirtieron en los mayores obstáculos.

Un hombre con delantal negro sostiene un plato con una tarta frente a un decorado con la palabra MasterChef
Grego Rosselló sostiene un lemon pie en el estudio de televisión del certamen culinario MasterChef Celebrity.

Los participantes que llegaron desde la gala de última chance a la eliminatoria fueron Alejandro Lerner, Josefina “China” Ansa, Pablo Giralt, Juli Poggio, Luciana Geuna, Luck Ra, Grego Rosselló, Martita Fort, Sebastián Presta y Elizabeth Vernaci. Mike Amigorena se incorporó al grupo después de haber presentado el peor plato de cocina paraguaya durante la noche de beneficios.

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Damián Betular había anticipado que superar esa instancia significaría un avance relevante en el certamen. La prueba consistió en reproducir un lemon pie, un postre clásico cuya precisión depende de una masa equilibrada, un relleno cítrico correctamente cocido y un merengue con consistencia adecuada.

La pastelería impuso un margen mínimo para los errores. Varios concursantes tuvieron problemas con la temperatura del almíbar para el merengue y con la preparación del relleno de limón, dos elementos que podían modificar tanto la textura como el resultado final del plato.

Tarta con base de masa, relleno y picos de merengue blanco decorados con ralladura verde, servida sobre un plato azul oscuro
El lemon pie formó parte de la gala de eliminación del certamen televisivo MasterChef Celebrity.

Mike entregó una versión con una masa salada, un desajuste que perjudicó su presentación. Pablo Giralt, en cambio, logró superar el desafío, mientras que Grego Rosselló acumuló inconvenientes durante la preparación y Sebastián Presta recibió una observación por la falta de cocción de su curd.

Juli Poggio presentó el postre con la base del molde todavía colocada. Germán Martitegui fue contundente con su devolución: “No está bien, ese error de dejar la base es imperdonable y el merengue no tenía el almíbar en la temperatura correcta”.

Luciana Geuna obtuvo un resultado favorable, aunque Luck Ra tuvo dificultades con el merengue. Martita Fort olvidó incorporar limón a su elaboración, un componente central de la consigna, y la China Ansa consiguió presentar un lemon pie que recibió una valoración positiva.

Un hombre con delantal negro manchado de harina posa detrás de una mesada con un plato en un estudio de televisión
Alejandro Lerner presenta su plato en el estudio de MasterChef Celebrity durante la emisión televisiva que definió su eliminación.

Elizabeth Vernaci también fue felicitada por el jurado. Maru Botana destacó su desempeño frente a una preparación que suele generar resistencia entre los participantes.

La presentación de Lerner concentró las mayores dificultades de la jornada. Su lemon pie tuvo problemas de presentación y otros errores que lo dejaron en la cuerda floja junto a Grego Rosselló, hasta que la decisión final determinó la salida del músico.

El cantante se despidió con una reflexión sobre su paso por las cocinas y el desafío de incorporar conocimientos en una nueva disciplina.

Alejandro Lerner quedó fuera de MasterChef Celebrity Argentina tras la decisión del jurado en la cuarta gala de eliminación (Video: Instagram)

La emisión se produjo después de una semana en la que las pruebas habían incluido especialidades de la cocina paraguaya y platos a base de vegetales, con la premisa de aprovechar todos los ingredientes. Tras la salida de Morena Beltrán en la última gala, las devoluciones empezaron a poner el foco en la técnica y ya no solo en la voluntad de los concursantes.

En la competencia directa, Es mi sueño llegó a 7,1 puntos durante su segunda etapa, en la que los famosos interpretan canciones junto a dos participantes hasta definir quiénes llegarán a cantar en el teatro Ópera. Maju Lozano se destacó al explicar por qué no quería abandonar el certamen.

Más tarde, Mario Pergolini recibió a Lit Killah en Otro día perdido. El programa de eltrece alcanzó un máximo de 5,9 puntos durante el monólogo inicial, cuando el conductor se refirió a la Argentina por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.

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