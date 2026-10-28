Estados Unidos expulsa a primer secretario de la delegación cubana por intentar agredir a un funcionario en la ONU

La sede de Naciones Unidas en Nueva York fue escenario de momentos de máxima tensión diplomática entre las delegaciones de Washington y La Habana. REUTERS/Eduardo Muñoz

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El gobierno de Estados Unidos ordenó formalmente la expulsión del territorio estadounidense del diplomático cubano Richard Tur de la Concepción, primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas.

La medida fue ratificada por el secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que el funcionario cubano fuera acusado de intentar agredir físicamente al portavoz de la delegación norteamericana y tratar de arrebatarle el teléfono móvil con el que documentaba las tensiones en los pasillos del organismo internacional.

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Washington fijó un plazo perentorio de 24 horas para que Tur de la Concepción abandone el país con destino a La Habana. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, anunció la decisión la noche de ayer 27 de octubre, durante una entrevista con Fox News, subrayando que la administración encabezada por Donald Trump no tolerará ningún acto de hostigamiento o violencia física contra personal diplomático en suelo estadounidense.

El incidente que provocó la drástica sanción diplomática ocurrió en medio del agitado ambiente vivido en la sede de la ONU en Nueva York, durante las sesiones previas a la votación anual sobre la resolución contra el embargo. Según revelaron registros audiovisuales y reportes de la misión estadounidense, el funcionario Richard Tur de la Concepción se acercó de manera intimidante a J.P. Freire, portavoz del embajador Mike Waltz.

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Freire se encontraba filmando con su teléfono celular el comportamiento y los reclamos de los representantes cubanos. Al notar que estaba siendo grabado, Tur de la Concepción avanzó de forma agresiva e interpuso su mano frente al lente para tapar la cámara, forcejeando con el asesor de prensa en un claro intento de arrebatarle o derribarle el dispositivo móvil.

Frente a la cámara de un teléfono celular que registraba los reclamos de su delegación, el diplomático cubano Richard Tur de la Concepción lanzó un manotazo para cortar la grabación; horas después, el Departamento de Estado le ordenó empacar sus maletas con un ultimátum de 24 horas para volver a La Habana.

Además del enfrentamiento directo, el embajador estadounidense denunció que Tur de la Concepción intentó presionar de forma indebida al personal técnico de Naciones Unidas para que cortaran los micrófonos de la delegación de Estados Unidos mientras intervenían.

Para Washington, la conducta del funcionario cubano traspasó los límites de la inmunidad diplomática y violó el estatuto que rige la conducta de las representaciones ante la ONU en territorio anfitrión.

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Al configurarse un intento de agresión física y coacción, el Departamento de Estado procedió a declarar su estatus de salida forzosa. Tur de la Concepción, asignado habitualmente a la Quinta Comisión de la ONU encargada de asuntos administrativos y de presupuesto, quedó despojado de sus credenciales para permanecer en el país.

Otras tensiones que ocurrieron entre Estados Unidos y Cuba

El altercado físico protagonizado por Tur de la Concepción no fue un hecho aislado, sino la culminación de una jornada cargada de fricciones directas y confrontaciones verbales entre ambas delegaciones en el plenario de la Asamblea General.

Durante la sesión matutina, el embajador Mike Waltz pronunció un discurso en el que cuestionó severamente a la cúpula gobernante de la isla, señalando los privilegios económicos de la élite de poder frente a la profunda crisis que padece la población civil.

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Las palabras de Waltz desataron una reacción violenta por parte del cuerpo diplomático de La Habana: varios delegados comenzaron a gritar, interrumpir la alocución y golpear rítmicamente sus escritorios para boicotear la intervención.

El clima escaló a tal punto que el propio canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, se levantó de su asiento y avanzó con tono desafiante hacia el estrado de la presidencia de la Asamblea General para exigir que silenciaran a Waltz. El diplomático estadounidense reaccionó exigiéndole que retrocediera inmediatamente, advirtiéndole que no permitiría tácticas de intimidación dentro del recinto internacional.

Estas fricciones se sumaron a la controversia generada días antes, cuando representantes del régimen cubano montaron una protesta en los pasillos de la ONU contra un evento auspiciado por la delegación estadounidense que contó con la presencia de opositores y ex presos políticos como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Orlando Gutiérrez-Boronat.

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