El campeón del mundo Lando Norris tendrá un equipo en la Fórmula 2 desde 2027

El campeón del mundo Lando Norris tendrá un equipo de Fórmula 2 (REUTERS/Amr Alfiky)

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LN4 Fusion, el equipo impulsado por Lando Norris, competirá en la Fórmula 2 desde 2027, después de obtener una de las plazas disponibles para el próximo ciclo de tres temporadas de la categoría que funciona como antesala directa de la Fórmula 1. La estructura se incorporará a una grilla que conservará a sus diez equipos actuales y ampliará su número de participantes.

El proyecto, presentado en septiembre, había confirmado sus planes de competir en Fórmula 3 y Fórmula 4, pero mantenía abierta la solicitud para ingresar a la Fórmula 2. Esa instancia ya fue aprobada y permitirá que LN4 Fusion tenga presencia en el escalón final de formación antes de la máxima categoría del automovilismo mundial.

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Según informó Motorsport.com, la nueva escudería adquirió activos de AIX Racing, una operación que ya formaba parte del universo de las categorías promocionales. Con esa base, el equipo buscará consolidar una estructura deportiva capaz de acompañar a pilotos desde sus primeras experiencias en monoplazas hasta las puertas de la Fórmula 1.

Lando Norris, con su equipo LN4 Fusion, contará con un equipo de Fórmula 2

La Fórmula 2 seleccionó a LN4 Fusion como la única incorporación para el período que comenzará en 2027. La decisión llega luego de un proceso de evaluación que contó con interés de estructuras de distintos países, de acuerdo con el director ejecutivo del campeonato, Bruno Michel. “Recibimos un fuerte interés de equipos de todo el mundo para este nuevo ciclo de tres años, lo que subraya la fortaleza y el atractivo de nuestro Campeonato”, señaló Michel. El directivo valoró, además, la continuidad de las diez escuderías que ya integran la grilla y sostuvo que LN4 Fusion aportará experiencia al certamen.

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La Fórmula 2 ocupa un lugar central en la estructura de desarrollo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Allí compiten pilotos que aspiran a un asiento en la Fórmula 1, en un campeonato que se disputa habitualmente durante los fines de semana de Grandes Premios y que exige adaptación técnica, capacidad de gestión de neumáticos y regularidad.

Para Lando Norris, piloto de McLaren en Fórmula 1 y uno de los fundadores del equipo, la presencia de LN4 Fusion en esa categoría permitirá que el proyecto tenga una vía deportiva completa. La iniciativa apunta a construir un recorrido que conecte el karting, la Fórmula 4, la Fórmula 3 y la F2. La organización contará con dos áreas de trabajo. La operación británica estará a cargo de Dan Hazlewood, responsable del equipo de karting Fusion Motorsport, mientras que la estructura europea incorporará a figuras con experiencia en las categorías de formación.

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El equipo de Lando Norris ya competía en Fórmula 3 y Fórmula 3

El exdirector de Prema, Rene Rosin, trabajará como consultor y director del equipo. A su vez, Guillaume Capietto, quien ocupó responsabilidades técnicas en esa escudería italiana, asumirá como director de carreras. Prema ha sido una de las organizaciones más exitosas del automovilismo formativo europeo y acumuló títulos con pilotos que luego llegaron a la Fórmula 1.

La combinación entre el trabajo de Hazlewood en karting y la experiencia de Rosin y Capietto en monoplazas busca darle continuidad al programa. La estructura tendrá presencia en Italia y el Reino Unido, dos territorios con peso histórico en el desarrollo de pilotos y equipos de competición.

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La escudería no será la única iniciativa vinculada a Norris. En paralelo, el corredor británico presentó el LN4 Legacy Programme, un sistema de becas y acompañamiento para jóvenes con condiciones deportivas que no cuentan con los recursos necesarios para avanzar en el automovilismo.

El programa estará coordinado por Julian Rouse, exdirector deportivo de Alpine, y prevé financiamiento junto con apoyo fuera de la pista. La propuesta parte de una dificultad recurrente en las categorías de ascenso: el alto costo de las temporadas limita el acceso incluso para pilotos que logran resultados competitivos desde el karting.

“Tuve la suerte de cumplir mi sueño y ahora quiero ayudar a otros a cumplir el suyo”, expresó Norris en su momento. El piloto sostuvo que los aspirantes necesitan respaldo, oportunidades y el entorno adecuado para construir una carrera, además de sus condiciones al volante.

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El ingreso de LN4 Fusion a la F2 coloca al proyecto en el tramo más competitivo de la pirámide de la FIA. Los equipos de la categoría trabajan con autos de especificación común, por lo que las diferencias suelen depender de la puesta a punto, las decisiones estratégicas y el rendimiento de los pilotos.

Norris ya conoce ese recorrido: fue campeón de Fórmula 3 en 2017 y subcampeón de Fórmula 2 en 2018, antes de debutar en la Fórmula 1 con McLaren al año siguiente. Luego, la pasada temporada, se quedó con el ansiado título en la Máxima. Su experiencia en esas divisiones forma parte del enfoque que busca trasladar al nuevo equipo.

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