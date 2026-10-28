La artista callejera que emocionó a Marcelo Tinelli con su historia de vida: “Luchen por su sueño”

En plena emisión, Marcelo Tinelli quedó cautivado por el talento musical de la artista callejera Dina Indarte y, además, no pudo evitar darle un fuerte abrazo al escuchar su historia de vida (Dale Match - Infobae en vivo)

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La emoción atravesó el estudio de Dale Match (Infobae en Vivo) cuando Dina Indarte terminó de cantar frente a Marcelo Tinelli. La artista callejera, conocida por sus presentaciones en la estación de Banfield, llegó al programa de streaming para contar su historia y mostrar su talento vocal. El encuentro terminó con un vaivén de emociones y un abrazo entre ambos, después de que la cantante hablara sobre su recorrido, su hijo y las dificultades que enfrentó para construir su camino en la música.

Tinelli le pidió que contara cómo había comenzado su historia como artista. “Soy artista callejera hace cuatro años”, explicó Dina, que llegó al estudio junto a su hijo de siete años. También contó que es mamá soltera y que, antes de dedicarse a cantar, trabajó como patovica en un boliche de Lanús.

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El conductor quiso saber cómo era esa tarea y si alguna vez había tenido que impedirle la entrada a alguien. Dina respondió que controlaba principalmente el ingreso de mujeres, una aclaración que dio lugar a una serie de bromas en el estudio. Luego, Dina explicó cómo decidió comenzar a cantar en la calle. “Un día decidí ir a la calle y tirar la gorra”, relató. La primera vez se presentó junto a Karim, quien actualmente la representa, y ambos conectaron la consola de sonido a la batería del auto de él para poder realizar la actuación.

La artista realizó una interpretación en vivo y movilizó al estudio con su historia de vida (Captura de video)

“Y bueno, dejé de trabajar en comercios y me puse a trabajar en la calle”, dijo. Con el tiempo, los pasajeros comenzaron a grabarla y uno de esos videos se volvió viral: se trataba de una interpretación de una canción de Whitney Houston en la estación de Banfield que superó el millón de reproducciones. “Tremendo. ¿Ese lo vieron?”, preguntó Tinelli, antes de pedirle que demostrara en vivo la capacidad vocal que había cautivado a quienes pasaban por el andén. “¿Podés cantar a capela eso o no?”, quiso saber el conductor. “Obvio, sí”, respondió Dina.

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La interpretación de “I Have Nothing” generó una reacción inmediata en el estudio. Después, Tinelli intentó describir el estilo de la artista y le dijo: “Tenés algo de cantante gospel, de las iglesias americanas”. Dina explicó el origen de esa influencia: “Mi papá era pastor y canté quince años”. Luego precisó que cantó en la iglesia desde los ocho hasta los 18 años y que interpretaba música gospel en español. “Y me crié con las bandas que tuvo dentro de la iglesia”, agregó.

Tinelli bromeó con sus propios conocimientos del idioma y luego retomó el tono serio para reconocer el recorrido de la cantante: “Me encanta tu historia de vida”. “Estoy siempre en Banfield, Lomas, Adrogué y también en Florida y Tucumán, acá en el centro de Capital”, respondió Dina. Luego aprovechó la oportunidad para compartir una noticia relacionada con su carrera. “Gracias a las redes sociales, este 22 de noviembre voy a estar cantando mi tema favorito con mi banda favorita en Quilmes, ‘Chau’, de No Te Va Gustar”, anunció.

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El emotivo abrazo entre Tinelli y Dina Indarte en el estudio (Captura de video)

La artista explicó que el grupo la invitó a cantar junto a ellos y que es fanática desde hace aproximadamente diez años. “Vamos a cantar este tema en vivo. Me invitaron, no puedo creerlo. Así que estoy muy contenta”, expresó.

Tinelli escuchó sus próximos proyectos y destacó el camino que había recorrido desde sus presentaciones callejeras. “Esto es una historia de vida. Esto es creer en uno”, afirmó. Dina, entonces, dejó un mensaje para otras madres solteras: “Siempre doy el mensaje a todas las mamás solteras de que luchen por sus sueños, de que salgan. Yo fui mil veces a cantar con mi hijo, con lluvia, con lo que sea, con situaciones muy profundas detrás y jamás me rendí”. Después, la artista habló de sus sensaciones al estar en el programa. “Me emociona un montón conocerte y estar hoy acá realmente”, expresó. Luego agregó: “Nunca lo imaginé”, mientras comenzaba a emocionarse. Tinelli se acercó y la abrazó. “Dina. Un abrazo, vení. Vamos, Dina”, le dijo el conductor.

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“Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, respondió ella, visiblemente conmovida. Mientras sonaba una música suave, Tinelli también expresó su emoción y destacó el mensaje que la cantante había transmitido durante la entrevista. “Te voy a decir este mensaje que estás dando más allá de lo que cantás, que sos grosa”, afirmó.

Canta en la estación de Banfield, un pasajero viralizó uno de sus covers y ahora la apodan “La Whitney Houston del Roca” (TikTok)

El conductor habló de la importancia de sostener los sueños y valoró el esfuerzo de Dina para seguir adelante como madre soltera y artista callejera. “Venir de abajo es algo hermoso, hermoso y meterle para adelante y no perder las esperanzas nunca”, sostuvo. “Muchas veces uno se frustra por pelotudo y cuando ves historias de vida así y que llegás y que tenés ganas, y la persistencia y la disciplina y el meterle para adelante, llueve, truene, con un hijito, madre soltera”, agregó. Luego completó: “Todo el motor lo pone tu cabeza. Y esa cabeza, ese corazón, ese cuerpo, tiene un motor de la puta madre”.

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Dina también destacó el apoyo de Karim y de su familia. “Me recontra ayudaron, me dieron un montón de veces de comer cuando yo no tenía para comer”, contó. Además, explicó que juntos forman un equipo y que cada paso de su carrera fue posible gracias a ese acompañamiento. “Cada pasito que damos es un pasito muy genuino y orgánico, pero siempre suceden cosas hermosas y la verdad que estoy reagradecida”, expresó. “Creía que no podía pasar nada de lo que pasó en estos tres años”, sostuvo. Luego cerró su reflexión con una frase vinculada con su vocación: “Gracias y aguante la música y el arte”.

En Dale Match, Dina compartió su historia, cantó frente a Tinelli y terminó protagonizando uno de los momentos más emotivos del programa. El abrazo del conductor acompañó el reconocimiento a una artista que construyó su camino desde la calle, sin dejar de cantar pese a las dificultades y con nuevos proyectos por delante.

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