América Latina

Declaran en rebeldía al exalcalde de Santa Cruz de la Sierra y emiten una orden de aprehensión

Jhonny Fernández no se presentó a la audiencia de medidas cautelares por una investigación relacionada al financiamietno de 17 obras municipales. La Fiscalía pide su detención preventiva

Jhonny Fernández, un hombre latino de mediana edad, sentado en una silla negra, frente a micrófonos, lleva un traje oscuro y camisa azul con pañuelo azul. Banderas detrás
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra enfrenta acusaciones por corrupción en obras viales.
Guardar

La Fiscalía boliviana declaró en rebeldía y emitió una orden de aprehensión contra Jhonny Fernández, el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más extensa y próspera del país, luego de que no se presentara este martes a su audiencia de medidas cautelares.

Fernández, que ocupó el cargo entre 2021 y 2026, es investigado por la supuesta malversación de recursos públicos destinados a 17 obras municipales que no fueron ejecutadas. El monto destinado a los proyectos de infraestructura ascendía a 191 millones de bolivianos, equivalentes entonces a 27 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Tras su inasistencia a la convocatoria judicial, el fiscal Gary Flores afirmó: “al no haberse acreditado o justificado la ausencia de este ciudadano en la presente audiencia, se ha solicitado que se lo declare rebeldía, y en consecuencia, se disponga a la aprehensión de este ciudadano con los efectos de que pueda ser puesto a disposición (de la Justicia)”.

Sin embargo, la mañana de este miércoles, Fernández difundió un video en redes sociales en el que denunció acoso político y dijo que la justicia está “cediendo” a las presiones del alcalde actual, Manuel Saavedra.

Jhonny Fernández sonríe y saluda, vistiendo un poncho verde y collares de flores, con confeti azul en el cabello, rodeado de personas en un evento al aire libre
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra también disputó la Presidencia de Bolivia en las elecciones generales de 2025. En la imagen se lo ve en un acto de campaña electoral.

Hoy estoy sufriendo acoso, un acoso político de parte del alcalde y sus colaboradores”, señaló Fernández y negó las acusaciones en su contra. “Se cayeron las licitaciones, estábamos pagando intereses por esa plata, no teníamos ingresos, estábamos en emergencia, teníamos que pagar aguinaldos (…) la plata ha entrado y se ha pagado, nadie se la ha robado, aquí está toda la documentación”, explicó.

PUBLICIDAD

Fernández justificó su ausencia a la audiencia cautelar porque, según él, todo estaba armado para enviarlo a prisión. “Estaba todo preparado para que me aprehendan y me manden a (la cárcel de) Palmasola, por eso no llegué a la audiencia, esto está torcido”, señaló y denunció falta de garantías.

Luego de la emisión de la orden de captura, concejales de la ciudad pidieron a la Dirección Departamental de Migración tomar medidas para evitar la fuga del exalcalde. “Haremos las acciones que corresponden para que Jhonny Fernández esté tras las rejas y devuelva cada centavo que se llevó de las familias cruceñas”, afirmó la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, citada por el periódico El Deber.

Avenida Beni
Vista de la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al este de Bolivia.

Jhonny Fernández, de 61 años, es un empresario y político boliviano que en los últimos 30 años fue tres veces alcalde de la ciudad de Santa Cruz y dos veces candidato a la Presidencia, en 2002 y 2025, en elecciones en las que obtuvo resultados por debajo del 6%.

En su última gestión como alcalde se vio envuelto en cuestionamientos por sobreprecios y una serie de contratos presuntamente irregulares. En febrero de este año, cuando aún ejercía funciones en la Alcaldía, una jueza lo envió preventivamente a la cárcel por 100 días en medio de denuncias de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Es hijo de Max Fernández, accionista mayoritario de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y fundador en 1989 de Unión Cívica Solidaridad (UCS), partido político relevante en la década de los 90 pero que perdió la personería jurídica en las elecciones presidenciales del año pasado, al no superar el mínimo de votos requeridos (3%) para permanecer vigente en el sistema.

Temas Relacionados

BoliviaSanta Cruz de la SierraJhonny FernándezLuisa Nayar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casi el 75% de las víctimas de la megaoperación policial de 2025 en Río de Janeiro recibió disparos por la espalda

Un informe de Human Rights Watch señaló graves irregularidades y posibles ejecuciones durante el operativo que dejó 122 muertos en las favelas de la Penha y el Alemão

Casi el 75% de las víctimas de la megaoperación policial de 2025 en Río de Janeiro recibió disparos por la espalda

El periodista Luis Galeano definió su aprobación de asilo como una esperanza para los nicaragüenses exiliados

El director de Café con Voz celebró la resolución migratoria que le otorgó protección junto a su familia en Estados Unidos, luego de una espera de casi ocho años

El periodista Luis Galeano definió su aprobación de asilo como una esperanza para los nicaragüenses exiliados

La gurú de las inversiones condenada en Uruguay por apropiación indebida deberá pagar USD 14 millones a las víctimas

Sara Goldring admitió haber utilizado fondos de clientes para cubrir pérdidas de otras inversiones y haberles ocultado información durante la corrida. Fue condenada por un delito continuado de apropiación indebida

La gurú de las inversiones condenada en Uruguay por apropiación indebida deberá pagar USD 14 millones a las víctimas

Precios disparatados en Uruguay para alojarse el fin de semana de la final de la Libertadores

El partido que enfrentará a Estudiantes y Palmeiras ha generado una alta demanda para quedarse en Montevideo o Punta del Este el fin de semana del 28 de noviembre

Precios disparatados en Uruguay para alojarse el fin de semana de la final de la Libertadores

El vicepresidente de Brasil afirmó que la salida de Flávio Bolsonaro del país es “incomprensible”

“Nunca vi eso. Quien pierde elecciones agradece a los votantes, felicita a su oponente. Y la vida sigue, eso es democracia”, declaró Alckmin ante la prensa en el Palacio de la Alvorada

El vicepresidente de Brasil afirmó que la salida de Flávio Bolsonaro del país es “incomprensible”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Receta de ravioles de cabutia con salsa de hongos, rápida y fácil

Receta de ravioles de cabutia con salsa de hongos, rápida y fácil

Beca Rita Cetina 2026: las tres cosas por las que no podrás registrarte al programa

Las redes sociales se inundan de personas buscando a sus familiares desaparecidos en el accidente de trenes de Toledo: “Iba en el AVE, vagón 7”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 28 de octubre de 2026

Mientras El Niño se intensifica, un informe de The Lancet advierte sobre el impacto del cambio climático en América Latina

DEPORTES

El incómodo momento que vivió una leyenda del fútbol por la consulta de un periodista durante la gala del Balón de Oro

El incómodo momento que vivió una leyenda del fútbol por la consulta de un periodista durante la gala del Balón de Oro

El campeón del mundo Lando Norris tendrá un equipo en la Fórmula 2 desde 2027

Murió Eulalia Marzetti, la mamá del entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni

Atlético Tucumán y Platense definirán al primer finalista de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto fue uno de los “perdedores” para la Fórmula 1 del GP de Estados Unidos: el contraste con Pierre Gasly

ENTRETENIMIENTO

Dos modelos de Victoria’s Secret dejaron de hablarse después de salir con Tom Brady: “No soy amiga de quienes apuñalan por la espalda”

Dos modelos de Victoria’s Secret dejaron de hablarse después de salir con Tom Brady: “No soy amiga de quienes apuñalan por la espalda”

Markus Persson, el creador de Minecraft, vende su mansión de Beverly Hills por USD 70 millones, exactamente lo que pagó hace 12 años

Netflix estrena The Mosquito Bowl, deporte y guerra en una historia de la Segunda Guerra Mundial

Judi Dench reflexionó sobre The Crown: “Difuminaba la línea entre la precisión histórica y el sensacionalismo”

Stanley Tucci anunció que se acerca a su retiro tras 46 años de carrera: “Estoy un poco cansado”