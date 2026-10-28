Anthropic entra a la medicina: compra empresa biotecnológica que investiga la distrofia muscular y enfermedades raras

Anthropic adquirió Mithril Medicine, una empresa de biotecnología de una sola persona con sede en Cambridge, Massachusetts, que utilizaba Claude para coordinar experimentos, datos y logística con 11 laboratorios externos. La operación se concretó en julio y fue anunciada por la compañía el 27 de octubre.
El fundador de Mithril, Cody Tranbarger, dirigía a científicos consultores a tiempo parcial y a laboratorios subcontratados que producían anticuerpos, medían su unión a objetivos biológicos, realizaban ensayos celulares y llevaban adelante estudios con ratones.
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Tras la adquisición, sus programas para dos formas raras de distrofia muscular se convirtieron en los primeros proyectos internos de desarrollo de fármacos de Anthropic.
La empresa trabaja en tratamientos para la distrofia muscular congénita relacionada con LAMA2 y la alfa-distroglicanopatía.
El primer programa busca reparar las conexiones debilitadas entre las fibras musculares y el tejido circundante mediante anticuerpos biespecíficos, diseñados para unirse a dos dianas y formar un puente molecular.
El objetivo de Anthropic con la adquisición
Anthropic incorporó Mithril como parte de una estrategia para ampliar el uso de Claude en todas las etapas del desarrollo de medicamentos: desde la identificación de dianas terapéuticas y el diseño de moléculas hasta la fabricación, la documentación regulatoria y la planificación de ensayos clínicos.
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La compañía sostiene que los obstáculos para acelerar la creación de fármacos se distribuyen a lo largo de todo el proceso, no solo en el diseño inicial de nuevas moléculas.
Por eso, busca involucrar a Claude en programas reales de investigación y desarrollo, en distintas áreas terapéuticas y etapas de avance.
Además de Mithril, Anthropic colaboró con seis organizaciones que desarrollan medicamentos: BigHat Biosciences, Bristol Myers Squibb, Divergence Labs, Enveda, Generate Biomedicines y The Column Group.
Según la empresa, estas asociaciones le permiten evaluar las fortalezas y limitaciones de sus modelos en tareas científicas y operativas.
El sistema utilizado por Mithril recibió el nombre de “Pipeline-in-a-Person”. Durante una semana elegida por el equipo como ejemplo, Claude sintetizó un informe de producción de 341 páginas sobre 113 construcciones de anticuerpos en menos de ocho minutos.
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Asimismo, revisó un plan experimental para incluir 89 de esas moléculas en cuatro minutos, después de que un integrante del equipo descartara una recomendación previa.
Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial también produjo errores. El equipo revisó seis fallas de Claude y al menos tres llegaron a laboratorios externos mediante correos electrónicos editados y enviados por personas.
Una de ellas pedía menos material por tubo del requerido, aunque fue corregida antes de que comenzara el llenado; otras dos, vinculadas con datos de producción, pasaron inadvertidas durante más de cuatro días.
Qué medicamentos podrían adelantarse
El principal programa de Mithril está dirigido a la distrofia muscular congénita relacionada con LAMA2, una enfermedad causada por mutaciones en el gen que codifica la proteína laminina-α2. Estas alteraciones debilitan las conexiones entre las fibras musculares y el tejido que las rodea.
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Anthropic afirmó que Mithril alcanzó una prueba de concepto en ratones en menos de 18 meses.
El informe técnico, aún pendiente de revisión por pares, detalla que siete ratones tratados con un formato de anticuerpo mostraron, aproximadamente a las seis semanas de edad, casi el doble de fuerza de agarre y fuerza máxima del tríceps que cuatro ratones que recibieron una solución de control.
Los resultados, no obstante, presentan limitaciones. Los investigadores asignaron el tratamiento por camada, sin aleatorización, y evaluaron al grupo que recibió anticuerpos entre 126 y 161 días después del grupo de control, con un traslado de colonia en el medio.
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El propio informe recomienda repetir los experimentos de manera simultánea y a ciegas.
Mithril apunta a seleccionar candidatos a fármacos en 2027. Si el desarrollo posterior tiene éxito, el programa para LAMA2 podría comenzar ensayos clínicos en humanos a finales de 2028, mientras que el proyecto para la alfa-distroglicanopatía tiene como objetivo iniciar estudios clínicos en 2029.
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