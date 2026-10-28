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Google Traductor o chatbot de IA: cuándo conviene usar cada opción para traducir textos

Estas herramientas no solo permiten traducir frases cortas, sino documentos o correos electrónicos

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con la aplicación Google Traductor abierta en la pantalla, mostrando la traducción de "Hola, ¿cómo estás?" del español al inglés.
El contexto del mensaje y la privacidad de los datos determinan la conveniencia entre un chatbot y un traductor tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La elección entre un chatbot y un traductor automático ya no depende tanto de la facilidad de uso o de su costo, sino de cuál es más fiable, teniendo en cuenta que hay una gran variedad de opciones, desde la tradicionales como Google Traductor o DeepL o las opciones de IA como Gemini o ChatGPT.

Sin embargo, no existe una respuesta definitiva porque lo que define el resultado es el contexto que se le aporta al sistema, no la herramienta en sí. Un chatbot permite explicar para quién es el texto, algo que un traductor de caja no deja hacer, lo que no implica que no sea útil. Por eso todo depende para qué se va a usar cada opción.

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Cuándo conviene usar cada herramienta para traducir textos

No existe un ranking fiable entre servicios, pero sí criterios prácticos que surge de lo que cada uno documenta.

Google Traductor funciona mejor con documentos con formato y traducción sin conexión. Traduce archivos .docx, .pdf, .pptx y .xlsx de hasta 10 MB, con un máximo de 300 páginas en PDF, aunque esa función solo opera desde el navegador del ordenador, no en el móvil.

Traductor - Google - idiomas - tecnología - 14 de mayo
Google Traductor permite procesar documentos de hasta 10 megabytes desde el navegador y ofrece descarga de idiomas sin conexión para móviles. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la aplicación de Android se pueden descargar idiomas para traducir sin conexión, útil para viajes. Para fotos de carteles o menús, el texto pequeño, borroso o con tipografía decorativa se traduce con menos precisión.

DeepL también traduce documentos manteniendo el formato. La versión gratuita admite .docx, .pptx y .pdf, y la de pago suma .html y .txt, con procesamiento en infraestructura del Espacio Económico Europeo.

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Un chatbot como ChatGPT, Gemini o Claude es la opción cuando el texto tiene intención: un correo delicado, un eslogan, un mensaje que debe sonar cercano sin ser informal. Permite pedir que mantenga el tuteo, que adapte un modismo o que ofrezca dos versiones con distinto registro.

Los chatbots adaptan el nivel de formalidad, los modismos y el tono de un escrito según las indicaciones del usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los chatbots adaptan el nivel de formalidad, los modismos y el tono de un escrito según las indicaciones del usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Combinar herramientas es la mejor alternativa: traducir con una y pedirle a otra que señale las frases que suenen forzadas.

Qué pasa con el texto al pegarlo en un traductor gratuito

DeepL lo explica en su política de privacidad que en la versión gratuita procesa el contenido que se sube y sus traducciones durante un período limitado para entrenar y mejorar sus redes neuronales, correcciones incluidas. Sus condiciones advierten, además, que la versión gratuita no puede usarse con textos que contengan datos personales de ningún tipo.

En DeepL Pro la situación cambia por contrato: los textos no se guardan de forma permanente, se borran al terminar la traducción y no se usan para mejorar el servicio. Aun así, al traducir documentos, gratis o pagando, DeepL conserva durante 14 días ciertos metadatos técnicos del proceso.

Google traza una frontera parecida entre su producto de consumo y el de empresa. En su servicio profesional, la API Cloud Translation, asegura que no usa el contenido enviado para entrenar sus funciones de traducción y que lo mantiene en memoria solo el tiempo necesario. Las páginas de ayuda del Traductor gratuito no ofrecen un compromiso equivalente.

Los planes estándar de ChatGPT destinan los textos al entrenamiento de los modelos salvo que el usuario desactive esa opción. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los planes estándar de ChatGPT destinan los textos al entrenamiento de los modelos salvo que el usuario desactive esa opción. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En los chatbots, la política varía según el plan. En ChatGPT, los planes Free, Plus y Pro usan los datos para entrenamiento por defecto, salvo que se desactive la opción “Improve the model for everyone”; los planes Business, Enterprise y Edu no se usan para entrenar por defecto.

En Gemini, revisores humanos leen parte de las conversaciones, que se guardan 72 horas si la actividad está desactivada, o hasta tres años si ya fueron revisadas por una persona. En Claude, los planes Free, Pro y Max usan los chats para mejorar los modelos si el usuario lo autoriza o si la conversación se marca para revisión de seguridad.

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