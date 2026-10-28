La ofensiva del régimen de China contra Mbappé contrasta con sus ciudadanos: “Reaccionan de forma exagerada”

Bebidas embotelladas de Eastroc Beverage, con imágenes del futbolista francés Kylian Mbappé, se exhiben en un estante de una tienda en Pekín, China, el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Tingshu Wang

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella del fútbol Kylian Mbappé por unos comentarios considerados irrespetuosos hacia Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, mientras continúan las repercusiones por este asunto.

El martes, Mbappé se enfrentó a una oleada de críticas debido a unos comentarios realizados durante una entrevista en línea, lo que le costó contratos publicitarios con al menos tres empresas chinas. El fabricante de bebidas Dongpeng, el gigante lácteo Mengniu y la empresa de productos lácteos Milkground anunciaron, mediante comunicados de tono similar, la rescisión de sus acuerdos con el delantero estrella, señalando que se oponen a “cualquier palabra o acción que hiera el sentimiento nacional”.

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“Tomamos en serio la disculpa que ha ofrecido”, afirmó el miércoles Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, durante una rueda de prensa diaria.

Queda por ver si la disculpa de Mbappé le permitirá recuperar los contratos publicitarios u otros acuerdos comerciales que perdió el martes. Los partidos de su equipo siguieron sin estar disponibles para los espectadores en China durante la jornada del miércoles.

“Por supuesto, cuando las declaraciones y acciones de una figura pública traspasan el límite, o cruzan una ‘línea roja’, esa persona se convierte en un activo negativo para una marca”, señaló el miércoles el Diario del Pueblo —órgano oficial del Partido Comunista— en una columna publicada en línea. “Es por una cuestión de principios y por la lógica empresarial que las plataformas y empresas chinas toman medidas firmes para romper este tipo de relaciones”.

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El Real Madrid se disculpa por las palabras de Mbappé y reitera su "profundo respeto por China"

Este incidente es el más reciente de una serie de casos en los que China ha utilizado su peso económico para presionar a empresas y particulares extranjeros a disculparse por ofensas percibidas. En 2019, la televisión estatal china dejó de retransmitir partidos de la NBA después de que Daryl Morey, entonces director general de los Houston Rockets, publicara un tuit en apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

Los medios estatales critican al Real Madrid y exigen una disculpa

El China Media Group (Grupo de Medios de China) anunció también la suspensión de las retransmisiones de los partidos de la liga española y de otros encuentros en los que participe el jugador francés, exigiendo además una disculpa por parte de La Liga, de Mbappé y de su club, el Real Madrid.

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Mbappé presentó sus disculpas el martes, declarando: “Mi comentario fue desacertado, y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo”. “Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan podido molestar”, declaró Mbappé en un comunicado. «Esa no era, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lamento sinceramente lo ocurrido».

La cara de Kylian Mbappé en una botella de una tienda en la capital de China. EFE/EPA/JESSICA LEE

El martes, el presidente de la liga española, Javier Tebas, presentó rápidamente una disculpa pública y subrayó el compromiso de La Liga por mantener sus vínculos con China.

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El Real Madrid se disculpó más tarde, el miércoles, sumándose a Mbappé al expresar su pesar por los comentarios del jugador y reiterando su respeto hacia el pueblo chino.

CMG confirmó haber recibido la disculpa del Real Madrid, sin añadir más comentarios. Previamente, el grupo había exigido una disculpa formal, calificando de inaceptable la postura del club de que un jugador tiene derecho a expresar su opinión personal.

Mbappé menciona a un “dictador chino” al elegir su meme favorito

En un video, le preguntan a Mbappé cuál es su meme favorito sobre sí mismo; la estrella del fútbol responde que se trata de “un video que alguien hizo de un tipo... creo que era un dictador chino”. A continuación, el video muestra una imagen manipulada en la que el rostro de Mbappé aparece sobre el cuerpo de Mao Zedong, quien viste un traje azul.

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En internet, los aficionados al fútbol llaman “dictador” a la estrella —de quien se dice que eclipsa a muchos de sus compañeros e incluso a los equipos en los que juega—, y circulan ampliamente memes en los que aparece caracterizado como Mao u otros líderes autocráticos.

Mao Zedong fue un revolucionario que lideró el Partido Comunista durante sus etapas iniciales decisivas; tras ganar la guerra civil contra el Partido Nacionalista —que gobernaba China en aquel entonces—, fundó la actual República Popular China.

Botellas con bebidas de electrolitos de Dongpeng con la imagen del futbolista francés Kylian Mbappé en un supermercado de Beijing, el martes 27 de octubre de 2026. (AP Foto/Andy Wong)

Mao es venerado por muchos, incluso hoy en día. Sin embargo, dejó un legado complejo marcado por un gobierno autoritario; impulsó campañas como el “Gran Salto Adelante” (1959-1963) y la “Revolución Cultural” (1966-1976), que provocaron la muerte de aproximadamente 31 millones de personas debido a la hambruna y la persecución.

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No obstante, debido al aparato de censura en internet de China, aunque la noticia sobre la pérdida de contratos publicitarios de Mbappé fue tendencia el martes, no todo el mundo sabía exactamente qué había dicho. Los comentarios sobre los altos dirigentes se consideran un tema delicado, y sus palabras no fueron traducidas por las marcas ni por los medios estatales que criticaron sus declaraciones.

“Quizás volvió a decir algo que no debía y hirió los sentimientos de la gente aquí en China”, comentó el miércoles He Xiaodou. Este trabajador del sector financiero en Pekín señaló que había oído hablar de la polémica, aunque no sabía exactamente en qué consistía. “Tengo la vaga impresión de que pudo tratarse de algo político”.

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Otros, que sí estaban al tanto, restaron importancia a los comentarios.

“Creo que tal vez algunas personas o empresas están reaccionando de forma exagerada ante este asunto”, afirmó Li Zhi, un abogado de Beijing. “No es para tanto. No es la primera vez que ocurre algo así”.

(Con información de AP)