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Rockstar llevó GTA VI al Barcelona vs. Real Madrid para anunciar su fecha de lanzamiento

Las pantallas del Spotify Camp Nou mostraron el lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026 ante una audiencia internacional, sin presentar avances, escenas inéditas ni anuncios adicionales

Rockstar promocionó Grand Theft Auto VI durante El Clásico español - crédito Reuters
Rockstar promocionó Grand Theft Auto VI durante El Clásico español - crédito Reuters
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Rockstar Games llevó la promoción de Grand Theft Auto VI al partido entre FC Barcelona y Real Madrid, donde las pantallas publicitarias del Spotify Camp Nou mostraron el nombre del juego y la fecha de estreno. La campaña utilizó uno de los eventos deportivos de mayor audiencia para recordar que GTA VI llegará el 19 de noviembre de 2026.

El anuncio pasó inadvertido para parte del público porque no hubo tráiler ni presentación especial durante el descanso. Sin embargo, la frase en inglés “Coming November 19” permitió que la fecha fuera visible para espectadores de numerosos países. Para Rockstar y Take-Two, el Clásico ofreció un escaparate internacional sin necesidad de organizar un evento propio, publicar otro avance o revelar novedades.

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El partido entre Barcelona y Real Madrid se convirtió en escaparate para GTA VI - crédito @KifflomGames
El partido entre Barcelona y Real Madrid se convirtió en escaparate para GTA VI - crédito @KifflomGames

La campaña aprovechó una audiencia global

La presencia de GTA VI en las vallas del estadio mostró una estrategia promocional diferente a los anuncios habituales de la industria. En vez de concentrar la comunicación en redes sociales, transmisiones propias o presentaciones digitales, Rockstar vinculó su próximo lanzamiento con un partido seguido por millones de personas dentro y fuera de España.

El mensaje en inglés respondía a esa audiencia internacional. Aunque FC Barcelona y Real Madrid pertenecen a una competición española, sus partidos reúnen espectadores de múltiples mercados. La fórmula permitió colocar el nombre del videojuego frente a jugadores potenciales sin explicar detalles de la historia, mecánicas o personajes, una decisión coherente con la reserva informativa que ha rodeado al proyecto.

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Grand Theft Auto VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026, después de dos retrasos que desplazaron su estreno desde 2025 hasta el cierre del año. Rockstar no ha anunciado una versión para PC. Aun así, el historial de lanzamientos de la compañía mantiene la expectativa de una adaptación posterior para esa plataforma.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
Rockstar prepara un lanzamiento millonario para su próximo videojuego (Rockstar)

Las reservas anticipan un estreno de gran escala

El interés por el juego se refleja en las previsiones citadas para su estreno. El Financial Times calculó que Rockstar podría ingresar unos mil millones de dólares con reservas en consolas y alcanzar 3.200 millones durante el primer año. Esa expectativa coloca al lanzamiento entre los acontecimientos observados de la industria del videojuego antes de que llegue a las tiendas oficiales.

La descarga digital se habilitará desde la medianoche del 19 de noviembre, aunque Rockstar no precisó si habrá un horario único para todas las regiones. Esto podría permitir que algunos jugadores accedan antes según su zona horaria. Quienes reserven el título podrán iniciar la descarga anticipada desde el 12 de noviembre, una semana antes del estreno.

La Edición Estándar costará USD 79,99 e incluirá el juego base, el Vintage Vice City Pack y un mes de GTA+ como bonificación por la reserva. La Ultimate Edition tendrá un precio de USD 99,99 e incorporará vehículos premium, armas personalizadas, atuendos para Jason y Lucía y acceso a locales especiales dentro del juego.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Las previsiones citadas anticipan ingresos de hasta 3.200 millones de dólares durante el primer año, impulsados por reservas, ventas digitales y el interés acumulado alrededor de la producción

Vice City regresa con una trama criminal

La historia de GTA VI seguirá a Lucía Caminos y Jason Duval, dos personajes arrastrados hacia una conspiración criminal después de un golpe fallido. Lucía acaba de salir de prisión y busca alejarse de un pasado marcado por la violencia. Jason creció entre delincuentes, pasó por el ejército y terminó vinculado al narcotráfico en los Cayos de Leonida.

La aventura estará ambientada en Leonida, una versión ficticia de Estados Unidos cuya ciudad principal será Vice City. La localización recupera la recreación de Miami conocida por los seguidores de la saga, aunque ahora aparece en una época contemporánea atravesada por teléfonos inteligentes, redes sociales y cultura digital.

Rockstar recuperará el sistema de protagonistas múltiples, limitado esta vez a Jason y Lucía. El vínculo entre ambos podrá cambiar según las decisiones del jugador, aunque la compañía señaló que esa relación no otorgará ventajas directas durante las misiones ni alterará de manera automática las habilidades disponibles.

La presencia de GTA VI en el Clásico muestra cómo los grandes videojuegos ya compiten por atención en escenarios que trascienden las tiendas digitales y los eventos especializados. Con una fecha fijada y una expectativa que crece, Rockstar busca mantener el interés sin revelar demasiado sobre una producción que concentra a millones de seguidores.

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