Los hermanos Passaglia confirmaron su candidatura a presidente: “La opción al fracaso de Milei no puede ser volver al kirchnerismo”

El spot de lanzamiento de los Passaglia

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Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia anunciaron que uno de los dos será candidato a presidente en 2027 por Hechos, el espacio político que fundaron en San Nicolás. El lanzamiento se difundió este miércoles a través de un video en redes sociales, con críticas al gobierno de Javier Milei y un rechazo explícito a una eventual vuelta del kirchnerismo.

Aunque la definición sobre cuál de los dos encabezará la fórmula presidencial queda pendiente, el espacio confirmó su intención de competir a nivel nacional. También anticipó que presentará candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires y a intendentes en los 135 municipios bonaerenses.

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El mensaje se dirigió a los sectores trabajadores y a las familias afectadas por la situación económica. “Hace años que los gobiernos vienen estando muy lejos de tu realidad y de la de todos los argentinos”, sostuvieron en el video. Luego cuestionaron a las distintas administraciones que se sucedieron en el poder: “Cambiaron de color, de excusas, de banderas, pero el que se sigue deslomando para sobrevivir sos vos”.

Los Passaglia centraron parte de su planteo en la administración de Javier Milei. Reconocieron su capacidad para impulsar cambios, pero objetaron las consecuencias de su programa económico sobre los ingresos y el consumo. “La motosierra fue cruel y pasó justo por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”, afirmaron.

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A la vez, buscaron despegarse de una alternativa vinculada al kirchnerismo. “No tienen chance. Fueron lo peor que le pasó a la Argentina. Los argentinos no vamos a volver atrás y perder todo”, expresaron ante una pregunta incluida en el guion del spot.

La propuesta de Hechos apunta a disputar el escenario político sin ubicarse en una posición intermedia entre ambos espacios. “No venimos a caminar por el medio ni a correrlos de atrás. Nos vamos a parar enfrente”, señalaron. En esa línea, plantearon que las opciones para el país no deben reducirse al oficialismo nacional y al kirchnerismo.

“Ni a vos ni a nosotros nos van a hacer creer que las únicas opciones para la Argentina son dos modelos que fracasaron”, sostuvieron. El eje de la campaña, según adelantaron, será la recuperación del valor del trabajo y del poder adquisitivo de las familias.

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“Que tu laburo valga y que las familias que se esfuercen lleguen a fin de mes con plata en el bolsillo”, resumieron sobre su propuesta. El mensaje también apeló a la experiencia de gestión que los dirigentes atribuyen a su paso por San Nicolás.

Santiago Passaglia es el actual intendente de esa ciudad, mientras que Manuel Passaglia se desempeña como diputado bonaerense. Ambos señalaron que el partido nació de esa experiencia local y afirmaron que allí lograron mejorar las condiciones de vida de las familias.

“Venimos de San Nicolás y logramos algo que a ningún otro gobierno le importó: que las familias vivan mejor”, expresaron. También definieron a Hechos como “la única fuerza que no discute ideología” y que busca llevar soluciones a problemas concretos.

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El espacio aclaró que ninguno de los hermanos será candidato a intendente de San Nicolás, aun cuando los dos estarían en condiciones de postularse. La prioridad, indicaron, será instalar sus nombres y propuestas en el plano nacional antes de resolver quién encabezará la candidatura presidencial.

El video concluyó con la proyección electoral de cara a 2027: “Vamos a llegar a la Presidencia para resolver los problemas que tiene la Argentina”.