Los halcones de hombros rojos producen más crías hembras en territorios con mayor disponibilidad de presas

Las hembras de halcón de hombros rojos pesan un 25% más que los machos y demandan más energía durante su etapa de desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio concluyó que los halcones de hombros rojos (Buteo lineatus) producen una mayor proporción de crías hembras en los territorios de mejor calidad.

La investigación, liderada por Cheryl Dykstra en zonas rurales y suburbanas de Ohio, analizó datos recogidos entre 2004 y 2016, y vinculó la disponibilidad de presas con el sexo de los polluelos.

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El trabajo publicado en Journal of Raptor Research y divulgado en Phys.org, se centró en una especie de rapaz de tamaño mediano que vive en bosques, suburbios y áreas urbanas.

Los investigadores buscaban determinar si las condiciones de cada territorio, especialmente la cantidad de alimento disponible, incidían en la proporción de machos y hembras que nacen en los nidos.

Los territorios con más presas concentran más hembras

Los halcones de hombros rojos producen una mayor proporción de crías hembras en los territorios con alta disponibilidad de presas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados indican que los espacios con mejores condiciones para la caza generaron más polluelos hembra. La relación aporta una posible herramienta para que los biólogos evalúen el estado de los hábitats donde vive la especie, cuya presencia en entornos urbanizados es cada vez más habitual.

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Las hembras de halcón de hombros rojos pesan cerca de un 25% más que los machos. Esa diferencia implica una mayor demanda de energía durante su desarrollo, por lo que la producción de descendencia femenina podría resultar más difícil cuando la comida escasea.

El equipo partió de la hipótesis de que invertir en hembras puede representar una ventaja reproductiva para los padres, ya que ellas pueden comenzar a reproducirse antes que los machos y, por lo tanto, aportar sus genes a la población en una etapa más temprana.

La investigación señala que los adultos pueden ajustar la proporción sexual de sus crías antes de que los huevos eclosionen. En este caso, los nidos ubicados en territorios de mayor calidad presentaron una mayor presencia de individuos femeninos, un patrón que ya se había observado en otras aves rapaces.

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Más factores definen el sexo de las crías

La ventaja reproductiva de las hembras radica en su capacidad de iniciar la reproducción antes que los machos de la especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis identificó otras variables asociadas con el sexo de los polluelos: las crías únicas tuvieron una probabilidad más alta de ser hembras, mientras que los huevos puestos más tarde durante la temporada presentaron una mayor posibilidad de dar origen a machos.

Esta última relación se mantuvo independientemente de la calidad del hábitat, es decir, el momento en que se pone y eclosiona un huevo también puede incidir en el sexo de la cría, aun cuando el territorio disponga de más o menos presas.

La identificación del sexo es posible desde las tres semanas de edad, a partir de la longitud de las patas y los pies. Esa característica permitió al grupo de investigación construir una base de datos durante años sobre poblaciones instaladas en contextos rurales, suburbanos y urbanos.

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Dykstra lleva tres décadas dedicada al estudio de esta especie en Ohio. Su equipo obtuvo acceso a distintas poblaciones gracias a colaboraciones con varios actores locales, lo que permitió comparar nidos de escenarios con condiciones ambientales diferentes.

Las ciudades suman nuevos riesgos

Los huevos puestos en etapas tardías de la temporada presentan una mayor probabilidad de producir crías macho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hallazgos adquieren relevancia para la protección de los individuos que se adaptan a ciudades y suburbios. Los halcones urbanos afrontan riesgos distintos de los que viven en ambientes forestales, por lo que los planes de conservación deben contemplar esas diferencias.

Una de las próximas líneas de investigación será determinar si estas rapaces están expuestas a rodenticidas, sustancias destinadas a controlar roedores. La preocupación surge porque los halcones de hombros rojos se alimentan ocasionalmente de ratas, una posible vía de contacto con esos productos.

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“También creemos que es probable que las aves urbanas sufran más colisiones con vehículos que las aves rurales, lo que repercute en la mortalidad y en las tasas de renovación poblacional”, afirmó Dykstra.

El grupo prevé mantener las actividades de participación pública, entre ellas el anillamiento de polluelos. La práctica consiste en colocar identificadores en los ejemplares jóvenes para facilitar su seguimiento y acercar al público a la conservación de las rapaces.

“La relación entre los humanos y las aves adaptadas a los entornos urbanos es fundamental para la conservación”, sostuvo Dykstra. Sobre los ejemplares jóvenes, agregó que “pocas personas pueden resistirse al atractivo de un polluelo de ave rapaz torpe y medio emplumado”.

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