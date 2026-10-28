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La furia de un tenista argentino por el estado de una cancha: “¡Llamá ya al supervisor!”

Álex Barrena protagonizó un tenso cruce con el juez de silla durante su partido ante el peruano Gonzalo Bueno, en el Challenger 75 de Ecuador. Tras resbalarse varias veces, se negó a continuar hasta que atendieran su reclamo y la organización trasladó el encuentro a otro court. Finalmente, perdió

Luego de resbalarse, Álex Barrena tuvo un acalorado cruce con el juez de silla durante su partido con el peruano Gonzalo Bueno
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“¡No se puede jugar acá! ¿Cuántas veces lo tenemos que decir?”. El grito de Álex Barrena interrumpió el desarrollo de su partido contra el peruano Gonzalo Bueno y dio paso a una discusión que se extendió durante varios minutos en el Challenger 75 de Guayaquil. El tenista argentino, ubicado en el puesto 211 del ranking ATP, reclamó por las condiciones de la cancha tras sufrir varios resbalones durante el primer set. La situación llegó a un punto de máxima tensión cuando quedó a un punto de perder el parcial.

El episodio ocurrió durante el tie-break, cuando Barrena estaba 5-1 abajo. Tras una caída, el argentino exteriorizó su bronca y enfrentó al juez de silla ecuatoriano Jimmy Pinoargote, que intentó calmarlo. “¡Calma un carajo!”, respondió el jugador, visiblemente alterado.

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A partir de ahí, el intercambio subió de tono. Barrena se sentó en la silla y se negó a reanudar el partido mientras reclamaba la presencia del supervisor del torneo. “¡Llamá ya al supervisor!”, insistió a los gritos, según se observa en el video de la secuencia.

“Yo me caí cinco veces y él (Bueno), cuatro. En total nos caímos nueve veces”, remarcó Barrena. El juez de silla, el mismo que sancionó al español Rafael Jódar por insultar a un alcanzapelotas hace dos semanas en el Masters 1000 de Shanghai, le pidió que se tranquilizara y, en medio de la discusión, dijo: “¿Quieres pelear? Pelea conmigo”.

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Lejos de calmarse, Barrena insistió. “Me sangra la mano. Llamá al fisio. Me está sangrando la mano porque me caí”, dijo. Finalmente, el reclamo fue atendido: la organización dispuso que el partido continuara en la Cancha 2 del Guayaquil Tenis Club.

El partido

Antes del tie-break, el argentino había tenido oportunidades para cerrar el set. Bueno, número 197 del mundo y octavo preclasificado del certamen, consiguió sostenerse en los momentos importantes y neutralizó dos puntos de set cuando Barrena sacaba para marcar la primera ventaja en el tanteador. El peruano logró forzar el desempate, en el que tomó una ventaja amplia antes de que estallara la discusión.

Tras la interrupción y el cambio de cancha, Bueno se quedó con el primer set por 7-6 (1). El segundo parcial fue más parejo durante los primeros juegos, con quiebres de servicio de ambos lados. Sin embargo, el peruano encontró una diferencia decisiva y cerró el partido por 6-3. Así se llevó el pase a los octavos de final del Challenger ecuatoriano.

El argentino llegaba a Guayaquil tras una campaña en ascenso. A fines de septiembre había conquistado el Challenger de Buenos Aires, disputado en el Racket Club de Palermo, al vencer a su compatriota Facundo Mena por 6-4 y 6-0. Ese título, que llegó tras haber mostrado un gran nivel durante todo el torneo, fue el tercero de su carrera en la categoría, después de sus consagraciones en Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, ambas en 2025.

Álex Barrena tiene 24 años, es de Buenos Aires y es una presencia habitual en torneos del ATP Challenger Tour. Su mejor ubicación en el ranking mundial fue 167°, a fines de marzo de este año.

La edición 2026 del Challenger de Guayaquil se desarrolla entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. Reparte 107 mil dólares y 75 puntos para el campeón. El primer preclasificado es el argentino Camilo Ugo Carabelli (75°), que este martes debutó con un triunfo ante su compatriota Federico Coria (834°) por 7-5 y 6-2.

Álex Barrena en el Challenger de Buenos Aires
Álex Barrena en el Challenger de Buenos Aires

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