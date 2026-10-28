La Joaqui y Tiago PZK cada vez más unidos: el nuevo proyecto juntos que afianza su relación

La Joaqui y Tiago PZK adelantan tema juntos

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La frase que eligieron La Joaqui y Tiago PZK para anticipar su primera canción juntos desde que son pareja no pasó inadvertida. “Los dos venimos de no tener nada, pero el amor es de los pobres, nena. Entonces que sean ricos los demás, paguemos juntos la condena”, canta el músico en el fragmento que difundieron en las últimas horas. El estreno llega después de que ambos confirmaran su relación y en medio de las interpretaciones que surgieron por una reciente colaboración de Luck Ra con Khea.

El adelanto compartido por La Joaqui muestra a los dos artistas como protagonistas de un videoclip de clima íntimo. Entre abrazos, besos y miradas a cámara, la puesta acompaña una letra que sus seguidores asociaron con la exposición que tuvo el noviazgo desde que se hizo público.

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La Joaqui y Tiago PZK protagonizan el videoclip de la canción que preparan juntos

Si bien la canción todavía no tiene fecha de lanzamiento anunciada, el breve video fue suficiente para instalar especulaciones en las redes por el tono de algunas líneas y por el contexto en el que llega el proyecto.

La publicación de La Joaqui reunió imágenes de la pareja dentro de una escenografía pensada para el videoclip. En el clip, los cantantes aparecen juntos y sostienen una narrativa romántica que también se traslada a la letra.

Además del verso de Tiago PZK, la artista interpreta una frase que pone el foco en la atracción entre los personajes de la canción: “De mí vos te re enganchaste y esa fue la intención”. La línea fue replicada por seguidores de ambos, que celebraron la unión artística después de las primeras apariciones públicas de la pareja.

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La pareja convirtió sus redes sociales en una ventana de su presente sentimental y profesional

El anuncio se produjo en una etapa de alta actividad en las redes de los dos músicos. Desde que blanquearon el vínculo, cada publicación compartida alimentó el interés de sus fanáticos, que ahora esperan conocer el título, la fecha y el videoclip completo de la colaboración.

El lanzamiento coincide con las repercusiones por “El que se la queda pierde”

Sin referencias explícitas, el estreno fue asociado por parte del público con la polémica que rodeó a “El que se la queda pierde”, la colaboración de Luck Ra y Khea

Las conjeturas comenzaron días después de la salida de El que se la queda pierde, la canción que Luck Ra grabó con Khea. Parte del público vinculó algunos pasajes de ese tema con La Joaqui y con su nueva relación, debido a que la cantante mantuvo un vínculo sentimental con el cordobés.

Tras la repercusión, La Joaqui expresó ante la prensa su malestar por una letra que consideró peyorativa. Ese episodio sumó otro elemento a la conversación digital alrededor de los artistas y llevó a que el adelanto con Tiago PZK fuera leído por algunos como una posible réplica.

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No obstante, hasta el momento no hay confirmación de que la nueva canción haya sido concebida como una respuesta directa a Luck Ra y Khea. El material anticipado se presenta como una historia de pareja y no incluye referencias explícitas que permitan establecer ese vínculo.

Después de la sorpresa de cumpleaños que Tiago PZK le organizó a la cantante, la pareja volvió a llamar la atención con un adelanto de su esperado tema

La coincidencia temporal amplificó las reacciones. En los comentarios de la publicación, varios usuarios destacaron el verso sobre “pagar juntos la condena”, mientras otros relacionaron la frase con las críticas recibidas por la pareja. También hubo quienes señalaron que se trata de un recurso narrativo dentro de una canción romántica.

Tiago PZK sorprendió a la cantante para su cumpleaños

La Joaqui cumplió años. y hubo festejo sorpresa

El lanzamiento del adelanto se conoció poco después de otra escena que circuló entre los seguidores de la pareja. Tiago PZK organizó una celebración sorpresa por los 32 años de La Joaqui, quien cumplió años el domingo 25 de octubre.

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En un video publicado en redes, se ve el momento en que la artista ingresa al salón y encuentra a su pareja esperándola. La decoración incluía calaveras y globos negros, blancos y naranjas, con referencias a Halloween. La emoción de la cantante quedó registrada en las imágenes, que se viralizaron en las últimas horas.

La Joaqui cumplió años. y hubo festejo sorpresa que organizó su pareja

El festejo ocurrió aproximadamente un mes después de que confirmaran su noviazgo. Desde entonces, las fotos y los videos que compartieron funcionan como una ventana a una relación que ambos decidieron mostrar ante su público.

La futura canción sumará ahora un capítulo profesional a ese recorrido. La Joaqui y Tiago PZK eligieron presentar el tema con imágenes compartidas y una letra centrada en el enamoramiento, mientras las redes aguardan los detalles del estreno completo.

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