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WhatsApp prepara un nuevo menú de ajustes en Android: así cambiarán Privacidad, Cuenta y Notificaciones

Las herramientas relacionadas aparecerán dentro de tarjetas con esquinas redondeadas, una estructura que facilitará distinguir controles sobre seguridad, alertas, copias de respaldo y preferencias personales

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp rediseña el menú de ajustes en Android (Foto: Meta)
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WhatsApp prepara un nuevo diseño para el menú de ajustes en Android, con cambios que alcanzarán apartados como Privacidad, Cuenta y Notificaciones. La modificación, aún en desarrollo, reorganizará las opciones de la aplicación en bloques visuales con esquinas redondeadas, una decisión que busca ordenar una de las zonas más utilizadas por quienes quieren controlar su información, alertas y preferencias de uso.

El cambio importa porque los ajustes concentran decisiones sensibles dentro de la plataforma: desde quién puede ver la última conexión hasta la gestión de copias de seguridad, dispositivos vinculados o sonidos de los mensajes.

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Con una interfaz más segmentada, WhatsApp pretende que estas funciones sean más fáciles de identificar en pantallas móviles, sin alterar por ahora las herramientas disponibles.

Android recibirá unos ajustes de WhatsApp más fáciles de revisar - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Android recibirá unos ajustes de WhatsApp más fáciles de revisar - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los ajustes de WhatsApp pasarán de una lista plana a grupos visuales

La novedad fue detectada en la versión WhatsApp beta para Android 2.26.43.3, distribuida a través de Google Play Store. La aplicación prueba un formato conocido como lista segmentada, que agrupa opciones relacionadas dentro de un mismo contenedor.

Hasta ahora, el menú de ajustes presenta sus secciones en una disposición lineal. La futura interfaz dividirá ese listado en tarjetas o módulos separados. Cada bloque reunirá funciones de una misma categoría, con un borde redondeado que marcará la diferencia entre una sección y otra.

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En la práctica, los usuarios encontrarán grupos visuales para Cuenta, Privacidad, Notificaciones y el resto de los apartados de configuración. El objetivo no es añadir nuevas herramientas de seguridad o comunicación, sino modificar la manera en que se muestran las ya existentes.

La primera opción de cada conjunto tendrá una curvatura más marcada en la parte superior. La última repetirá ese efecto en el borde inferior. Los elementos intermedios conservarán uniones más discretas con las filas contiguas. De ese modo, la pantalla ofrecerá una separación más clara entre categorías.

La modificación cambiará la presentación lineal por módulos diferenciados, aunque mantendrá los controles habituales para administrar la información visible, los contactos bloqueados y los avisos recibidos
La modificación cambiará la presentación lineal por módulos diferenciados, aunque mantendrá los controles habituales para administrar la información visible, los contactos bloqueados y los avisos recibidos

El rediseño sigue las pautas de Material Design 3 Expressive

El estilo elegido responde a Material Design 3 Expressive, el sistema de diseño de Google para Android. Esta guía establece criterios visuales para componentes como botones, barras de navegación, paneles y listas dentro de las aplicaciones.

La lista segmentada adapta la forma de los bordes según la posición de cada elemento. Cuando varias opciones pertenecen a un mismo grupo, la interfaz las presenta como una unidad visual. El resultado se asemeja a una cápsula o tarjeta, con espacios definidos entre cada bloque de configuración.

Para WhatsApp, la adopción de este patrón puede aportar una navegación más coherente con otras aplicaciones del ecosistema Android. También puede facilitar la lectura de un menú que ha incorporado nuevas funciones con el paso del tiempo, desde controles de privacidad hasta herramientas de almacenamiento y gestión de chats.

La actualización no modifica el contenido de los ajustes, sino su distribución en pantalla. Los usuarios seguirán accediendo a los controles habituales, aunque dentro de una estructura que separará mejor cada categoría.

Ahora podrás guardar copias de seguridad de chats de WhatsApp con llaves de acceso biométricas.
WhatsApp prepara más cambios visuales para su aplicación en Android - (Reuters)

Privacidad, Cuenta y Notificaciones tendrán el mismo formato

La compañía no limitaría el nuevo diseño a una única pantalla. Según las pruebas identificadas en la versión beta, el sistema de listas segmentadas se extenderá a toda la interfaz de ajustes.

Esto incluye los controles de Privacidad, donde se administran opciones como la foto de perfil, la hora de última vez, las confirmaciones de lectura y el bloqueo de contactos. También abarcará Cuenta, con apartados relacionados con seguridad, cambio de número y eliminación del perfil.

El mismo criterio llegará a Notificaciones, el menú desde el que se configuran sonidos, vibración, avisos de grupos y alertas de llamadas. La uniformidad visual evitará que cada apartado presente reglas de diseño distintas y permitirá reconocer con rapidez dónde comienza y termina cada grupo de funciones.

WhatsApp también trabaja en cambios para la navegación inferior

El rediseño de los ajustes forma parte de una revisión más amplia de la interfaz de Android. En la versión beta 2.26.41.6, WhatsApp mostró una barra de navegación inferior dinámica.

Con ese sistema, la barra se reduce a una píldora compacta cuando el usuario desplaza la pantalla hacia abajo. Recupera su tamaño completo al volver hacia arriba. La función continúa en fase de pruebas y todavía no está lista para la versión estable.

La aplicación también prevé modificaciones en la barra de chats, dentro de una estrategia orientada a unificar elementos visuales. WhatsApp busca que los ajustes, la navegación y las conversaciones compartan un lenguaje gráfico común en Android.

Por ahora, el menú renovado no está disponible para el público general ni para todos los participantes del programa beta. WhatsApp no ha comunicado una fecha de lanzamiento. Su llegada dependerá de las pruebas internas y de futuras actualizaciones para Android.

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