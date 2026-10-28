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Los mensajes de Josefina Lynch tras la filtración de sus chats con Emanuel Ortega: “El tiempo pone todo en su lugar”

La artista, señalada como tercera en discordia en la separación entre el cantante y Julieta Prandi, publicó un video y le contestó a sus seguidores

La modelo y cantante Josefina Lynch compartió en sus redes sociales una grabación donde interpreta una canción en inglés. El registro se difunde tras la trascendencia mediática de mensajes vinculados a Emanuel Ortega.

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Con auriculares negros, un micrófono en la mano y frente a la cámara, Josefina Lynch eligió volver a mostrarse a través de la música. La cantante compartió una versión de Home, el tema de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, en medio de la repercusión por los chats que intercambió con Emanuel Ortega y que quedaron bajo la mirada pública luego de que se difundieran en televisión.

El video no pasó inadvertido. Mientras interpretaba la canción desde un ambiente íntimo, la joven recibió mensajes de seguidores que destacaron su voz, su presencia frente a cámara y su recorrido artístico. Entre esos comentarios también aparecieron referencias directas a las versiones que la vincularon con el músico, luego de que salieran a la luz conversaciones privadas y se conocieran detalles de reuniones en el estudio de grabación.

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La joven decidió responder a algunos de esos mensajes. Ante una frase que insinuaba una relación sentimental con Ortega, fue tajante: “Todo mentira”. Más tarde, frente al pedido de disculpas de otro usuario que dijo haber entendido su explicación después de ver los chats, dejó una reflexión breve: “¡Gracias! El tiempo pone todo en su lugar”.

Sus palabras llegaron después de que su nombre quedara asociado al final de la relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, quienes se separaron a menos de un mes de haberse casado.

La cantante expresó su molestia al ser vinculada con el cantante (Video: SQP/ América TV)

En las imágenes compartidas por la cantante, Lynch aparece con una blusa negra de mangas largas, auriculares de estudio y un micrófono. Durante su interpretación alterna la mirada hacia la cámara con momentos en los que canta con los ojos cerrados. La puesta es sencilla y se concentra en su voz, sin referencias explícitas a la controversia que se instaló en los últimos días.

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La elección musical, sin embargo, despertó interpretaciones entre algunos usuarios. Home, lanzada en 2010 por la banda estadounidense Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, fue interpretada por Alex Ebert y Jade Castrinos. Ambos eran pareja en aquel momento y convirtieron la canción en una de las más reconocidas del grupo.

La letra plantea que el hogar puede ser un sentimiento asociado a una persona, más allá de una casa o un lugar determinado. Ese contenido llevó a que algunos seguidores buscaran una lectura vinculada con la situación que atraviesa la joven después de la aparición de los chats con Ortega.

Otros comentarios dejaron de lado las especulaciones y se enfocaron en su propuesta artística. “No hay mal que por bien no venga... Ahora por los chismes podemos conocerte y la verdad, sublime tu voz. Aprovechá los vientos aunque parezcan tempestades, te van a llevar lejos porque hay talento”, escribió una seguidora.

En el ciclo de Yanina Latorre pusieron los mensajes que intercambiaron y que generaron la reacción de la conductora (Video: SQP/ América TV)

La publicación reunió a seguidores que ya acompañaban a Lynch en sus redes y a nuevos usuarios que llegaron a su perfil a partir de la exposición mediática. En ese contexto, los elogios a su interpretación convivieron con preguntas, insinuaciones y mensajes sobre el vínculo que habría mantenido con el cantante.

Uno de los mensajes que recibió apuntó sin rodeos a Emanuel Ortega. “Qué buen gusto tiene Emanuel”, escribió una usuaria debajo del video. Lynch respondió de inmediato y rechazó cualquier versión de una relación: “Todo mentira”.

Qué se ve en los chats que se filtraron de las conversaciones entre Lynch y Ortega

En SQP (América) se mostraron las conversaciones que el cantante habría mantenido con la joven. Los chats comenzaron el 5 de octubre, según lo que se expuso en el ciclo, y habrían quedado en el centro de la discusión que derivó en el posterior distanciamiento entre Ortega y Prandi.

Las capturas mostradas en televisión incluyeron mensajes relacionados con encuentros de trabajo y la coordinación de una visita al estudio que el músico tiene en el barrio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la información que circuló, Lynch asistió al lugar junto a su hermana y las actividades se extendieron durante ese fin de semana.

La animadora se refirió a las versiones de infidelidad y habló de las mujeres con las que el cantante fue vinculado (Video: LAM/ América TV)

Yanina Latorre sostuvo que Prandi encontró los intercambios en el teléfono de quien era su esposo y le recriminó no haberle contado sobre las reuniones previstas. Esa situación habría sido uno de los detonantes de una discusión entre la conductora y el cantante.

El “descargo” de Lynch ante los comentarios de sus seguidores

Un usuario se expresó luego de ver la difusión de los chats y la respuesta inicial de la cantante. “Al ver el chat y tu aclaración quedó todo limpio. Va un pedido de disculpas. PD: Dale para adelante con tu arte... cantás divino”, escribió.

Lynch agradeció el mensaje y eligió una frase que sintetizó su postura frente a las acusaciones y rumores que surgieron en torno a su nombre: “¡Gracias! El tiempo pone todo en su lugar”.

Sin realizar un descargo más amplio, la joven combinó la publicación de su versión de “Home” con respuestas puntuales a los comentarios que recibió. Así, buscó despegarse de las versiones sobre un supuesto romance con Emanuel Ortega y volvió a poner el foco en su faceta musical.

La difusión de los chats y las reuniones en el estudio de Chacarita continúan como los principales elementos de las versiones sobre el final de la relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. En este momento, Lynch elige hablar desde sus redes, primero con canciones y luego con respuestas que fijaron su posición ante los rumores.

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