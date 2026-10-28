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La buena noticia que recibió el Vasco Arruabarrena en Boca Juniors antes del Superclásico contra River Plate

Lionel Scaloni iba a convocar a dos futbolistas del plantel para la última fecha FIFA, pero finalmente los liberó por la definición de los torneos

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Boca Juniors atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos tiempos: espera por la final de la Sudamericana, disputará las semifinales de la Copa Argentina, afrontará los últimos dos compromisos por la fase regular de la Tabla Anual (puede darle un título) y además se prepara para los playoffs del Torneo Clausura. Rodolfo Arruabarrena está próximo a recuperar algunos soldados que se habían lesionado y, además, recibió buenas noticias por parte del cuerpo técnico de la selección argentina en estas horas.

Si bien Lionel Scaloni tenía pensado convocar a dos jugadores para la próxima fecha FIFA en la que la Albiceleste disputará dos amistosos como cierre de 2026, finalmente el líder del combinado nacional desistió de esa chance teniendo en cuenta la proximidad de duelos que afrontará el Xeneize y la necesidad del conjunto de la Ribera de contar con todos sus elementos para afrontar de la mejor forma la recta final de la temporada. Ellos son Milton Delgado y Leonel Flores.

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El Chelito (21 años), que acaba de renovar vínculo con Boca hasta fines de 2030, construyó su recorrido en las juveniles de la Selección a partir de su convocatoria a la Sub 20 de Diego Placente para el Sudamericano de Venezuela 2025, torneo en el que sumó experiencia y continuidad en el mediocampo. Más tarde integró el plantel argentino que fue subcampeón del Mundial Sub 20 de Chile 2025, certamen en el que se consolidó como una pieza importante y recibió el Balón de Bronce, distinción que lo ubicó entre las figuras de la competencia. Su desempeño con la Albiceleste juvenil acompañó su crecimiento en Boca y lo proyectó como una alternativa a futuro para la selección mayor.

Milton Delgado y Leonel Flores Boca Juniors

El explosivo extremo de apenas 19 años llegó a ser convocado por Diego Placente en junio de 2025 para un ciclo de trabajo con la Sub 20 y disputó amistosos preparatorios ante Australia rumbo al Mundialito de la categoría en Chile, aunque finalmente no estuvo en la nómina final. Su vertiginoso crecimiento en Boca este año tras la llegada de Arruabarrena aceleró luego su llegada a la Mayor: Scaloni lo citó para la última fecha FIFA de septiembre de 2026 y el atacante debutó frente a Bolivia, antes de volver a sumar minutos ante Burkina Faso y Benín.

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De esta forma, las joyas del Boca Predio no solamente estarán disponibles y con la cabeza enfocada en el Superclásico del domingo en la Bombonera (arrancará a las 15) sino que además presenciarán la última fecha de la fase regular del Clausura contra Defensa y Justicia, en la que se definirá el título de la Tabla Anual (día y horario a confirmar), el cotejo por las semis de la Copa Argentina ante Banfield en Mendoza (sábado 14 de noviembre) y la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla (sábado 21/11).

Vale mencionar que la Scaloneta afrontará sus últimos amistosos del año el viernes 13 de noviembre (justamente en la Bombonera) ante Uruguay y el martes 17/11 contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Por su parte, en Boca todavía no tienen precisiones respecto a la chance de que alguno de sus extranjeros sean citados por sus respectivos seleccionados nacionales, siendo el caso más relevante el del arquero colombiano Álvaro Montero, quien faltó a un par de compromisos en la fecha FIFA pasada y obligaría a acudir a Leandro Brey en caso de ser llamado por el seleccionador argentino Néstor Lorenzo. Los otros potenciales citados son los uruguayos Leandro Lozano y Miguel Merentiel, los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios, el colombiano Sebastián Villa, el paraguayo Ángel Romero y el ecuatoriano Enner Valencia, aunque ya anunció su retiro de la Tri.

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