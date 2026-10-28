Qué es Media Fabric y por qué lo usarán emisoras de radio y apps streaming como Netflix

Oracle Media Fabric busca concentrar esas funciones en una única plataforma para simplificar la operación de los servicios audiovisuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una plataforma streaming como Netflix necesita producir contenidos, adaptar anuncios para públicos distintos y sostener la reproducción cuando una gran cantidad de usuarios ve el mismo evento. Oracle Media Fabric apunta a reunir esas tareas en una sola plataforma para facilitar la gestión.

Oracle anunció que la herramienta está diseñada para ayudar a empresas de medios, proveedores de streaming y marcas a reducir los tiempos y costos de producción de contenido, además de distribuir y transmitir video de alta calidad a gran escala.

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La propuesta combina inteligencia artificial con infraestructura de distribución de video para facilitar la creación, edición y entrega de contenidos. Permite desarrollar publicidad dirigida a audiencias específicas, programación personalizada y experiencias de visualización compartida.

Netflix y otras plataformas de streaming deben producir contenido, adaptar anuncios y garantizar una reproducción estable durante eventos con grandes audiencias. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Clay Magouyrk, director ejecutivo de Oracle, explicó que la herramienta integra la creación de contenido y el streaming en un mismo flujo de trabajo.

Según indicó, el objetivo es que los creadores aprovechen mejor su material existente y adapten las experiencias de visualización para diferentes audiencias en tiempo real.

Qué compone a Oracle Media Fabric

Oracle Media Fabric reúne Oracle Creative Studio, Oracle AI Media Models y Oracle Video Edge. Además, incluye Oracle Adaptive Media Platform, que conecta la creación con la distribución de contenidos.

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Oracle Creative Studio está pensada para que equipos de medios y creadores conviertan ideas en guiones gráficos, escenas, videos cinematográficos, efectos visuales y personajes virtuales.

La herramienta está orientada a medios, plataformas de streaming y marcas que quieren reducir los costos y tiempos de producción. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La herramienta combina modelos de inteligencia artificial de Oracle y de terceros, que pueden elegirse según requisitos de seguridad, procedencia, costos y protección de la propiedad intelectual.

Oracle AI Media Models se enfoca en la generación y edición de videos e imágenes. También permite procesar grandes volúmenes de material audiovisual, realizar búsquedas y clasificar contenidos, además de personalizar modelos dentro de Oracle Cloud Infrastructure.

La plataforma incorpora medidas para proteger la propiedad intelectual de los clientes y reducir el riesgo de que el contenido generado infrinja los derechos de terceros.

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Para una emisora de radio, una plataforma de este tipo podría servir para organizar y distribuir transmisiones digitales desde un mismo entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oracle Video Edge está dirigida a emisoras y proveedores de streaming que transmiten eventos en vivo. La plataforma utiliza información de red y reproducción en tiempo real para coordinar la capacidad disponible y dirigir a los espectadores a ubicaciones de distribución adecuadas.

El objetivo es sostener video de alta calidad y baja latencia cuando la audiencia alcanza sus niveles máximos.

La herramienta busca que la reproducción comience rápido y continúe de forma fluida a través de Oracle Cloud Infrastructure, redes de distribución de contenido y redes de proveedores de internet participantes.

Por su parte, Oracle Adaptive Media Platform permite desarrollar publicidad específica para cada audiencia, programación personalizada y experiencias de visualización compartida.

Oracle Video Edge está pensada para emisoras y servicios de streaming que realizan transmisiones en vivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las marcas pueden generar variantes de un anuncio base dentro de sus directrices y reglas de aprobación, sin tener que crear cada versión desde cero.

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Oracle señaló que Media Fabric puede ayudar a emisoras y plataformas de streaming a comprender cómo responde el público a la programación y a la publicidad. La empresa prevé que la plataforma esté disponible en los próximos 12 meses.

Sale jefa de contenidos de Netflix

Netflix anunció la salida de Bela Bajaria, su responsable de contenidos durante los últimos tres años, un día después de comunicar el despido de cerca de 1.000 empleados, el 6% de su plantilla global. Bajaria, que llevaba una década en la compañía, será reemplazada por Peter Rice, exejecutivo de Fox y Disney.

Bela Bajaria, exresponsable de contenidos, sale de Netflix después del despido de cerca de 1.000 empleados. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Durante su gestión estuvo vinculada a producciones como El juego del calamar, Merlina, Adolescencia y Bridgerton.

Los recortes alcanzarán distintas áreas y regiones, con mayor impacto en producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos.

Netflix sostiene que seguirá invirtiendo en áreas de alto impacto mientras busca crecer en publicidad, eventos en vivo, deportes, videojuegos, contenidos infantiles, formatos cortos y herramientas basadas en inteligencia artificial.

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