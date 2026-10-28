Chrome podrá buscar en Gmail números de vuelo, pedidos y direcciones para llenar formularios

Google amplió el autocompletado de Chrome para que busque datos directamente en la bandeja de entrada de Gmail.

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Google anunció el miércoles 28 de octubre una versión avanzada del autocompletado de Chrome que busca en el correo de Gmail del usuario los datos necesarios para llenar formularios en línea, según informó el sitio tecnológico TechCrunch. La función se despliega en Estados Unidos, en computadoras y en las aplicaciones de Gemini en Chrome para iOS y Android.

Hasta ahora, el autocompletado del navegador solo usaba la información guardada en Chrome, como direcciones o tarjetas. La nueva versión puede sugerir datos que están en los mensajes recibidos: un número de confirmación de vuelo, un número de socio, un código de seguimiento de un envío, un número de pedido, una dirección, un teléfono o una tarjeta de crédito.

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La función amplía Personal Intelligence, el sistema de Google que conecta sus aplicaciones con el asistente Gemini para recuperar datos y responder preguntas complejas. Cada usuario decide si activa el autocompletado mejorado desde los ajustes de Chrome; Google asegura que los datos sensibles se cifran.

El sistema puede sugerir números de confirmación de vuelo, códigos de seguimiento y datos de contacto extraídos de los correos electrónicos. (Europa Press)

En enero, Google había anticipado en su blog que llevaría Personal Intelligence a Chrome “en los próximos meses”, con la posibilidad de conectar y desconectar las aplicaciones en cualquier momento. Según el sitio especializado Android Authority, ese sistema pasó a la versión gratuita de Gemini en marzo, después de haber sido un beneficio exclusivo para suscriptores de pago.

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La función en pruebas

La función ya se había visto en julio dentro de Chrome Canary, la versión experimental del navegador, con el nombre “Find and Fill with Gemini”. Windows Report y Android Authority informaron el 20 de julio que se activaba desde Autocompletar y contraseñas, en el apartado de autocompletado mejorado.

En esa versión de prueba, el usuario podía invocarla escribiendo “@@” en un campo de texto o con un clic derecho y la opción “Buscar y completar desde cualquier lugar”. También podía definir otro atajo y elegir qué aplicaciones conectaba. Además de Gmail, la prueba incluía datos de Google Fotos.

La herramienta forma parte de Personal Intelligence, el sistema que conecta las aplicaciones de Google con el asistente Gemini. (Europa Press)

Esos detalles corresponden a la versión Canary. TechCrunch no precisó si el lanzamiento de esta semana mantiene el atajo “@@” ni si incluye Fotos, y no cita un comunicado de Google con esos puntos.

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Qué datos recibe Google

Android Authority recogió que Google reconoce que los títulos y las direcciones web de las páginas donde se usa la función “se envían a Google y pueden ser revisados por personas”. Ese punto aparece en la documentación de la versión de prueba.

La información que Gemini inserta en el formulario no es visible para nadie ni se usa para entrenar modelos de inteligencia artificial. Windows Report añadió que Chrome registra si el usuario acepta, edita o descarta cada sugerencia para mejorar la experiencia.

Google reconoce que los títulos y direcciones de las páginas donde se usa la función se envían a sus servidores y pueden ser revisados por personas. (Reuers)

Android Police, que cubrió la prueba en julio, señaló que ese envío de títulos y direcciones era el aspecto más delicado de la función. Para desactivarla, el usuario debe entrar en los ajustes de Chrome, abrir Autocompletar y contraseñas, elegir autocompletado mejorado y apagar el interruptor.

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TechCrunch relacionó la novedad con una función de Apple que muestra sobre el teclado los códigos de verificación recibidos por mensaje de texto. A su juicio, aunque parezca menor, puede dar a los usuarios otra razón para seguir en el navegador de Google y en su ecosistema de inteligencia artificial.

Otras novedades en Chrome

Google incorporó en Chrome una advertencia específica para sitios “sospechosos”, distinta de la alerta roja destinada a páginas identificadas como “peligrosas”, con el objetivo de ampliar la detección de riesgos sin bloquear de forma automática sitios sobre los que existe menor certeza.

Chrome también sumó una advertencia para sitios "sospechosos" y nuevas defensas contra estafas de soporte técnico y comandos maliciosos tipo ClickFix. (Europa Press)

La función, disponible por ahora para quienes activaron la Protección Reforzada, se complementa con mejoras en Gemini para detectar estafas de soporte técnico, falsos antivirus y supuestas actualizaciones del navegador. Además, el navegador sumó defensas contra las estafas ClickFix, que inducen a copiar comandos maliciosos en el equipo, y envía esos textos —sin datos personales— a Safe Browsing para su evaluación.

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