Sale la jefa de contenidos de Netflix tras el despido de 1.000 empleados y llega un exejecutivo Disney en su lugar

La salida de Bajaria ocurrió apenas un día después de que Netflix confirmara el despido de cerca de 1.000 trabajadores. REUTERS/Mike Blake/File Photo

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Bela Bajaria, responsable de contenidos de Netflix, dejó la compañía dedicada a streaming. La ejecutiva será reemplazada por Peter Rice, exejecutivo de Fox y Disney.

Su salida se produjo un día después de que Netflix anunciara el despido de unos 1.000 empleados, equivalentes al 6% de su plantilla global. La empresa indicó que los recortes afectarán a distintas divisiones en todo el mundo.

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En una nota interna enviada a los trabajadores, el director ejecutivo Ted Sarandos agradeció a Bajaria su “década de dedicación, innovación, creatividad y liderazgo”, según Variety.

“Han sido una serie de días ajetreados por aquí, y sé que os pido absorber muchas noticias, mucha información, pero todos sabemos que lo que hacemos en Netflix son cambios”, afirmó Sarandos en el comunicado citado por The New York Times.

Bela Bajaria dejó su puesto como responsable de contenidos de Netflix y será sustituida por Peter Rice, exejecutivo de Fox y Disney. REUTERS/Etienne Laurent

Cuál era el rol de Bela Bajaria en Netflix

Bajaria llevaba una década en Netflix, empresa a la que llegó desde NBCUniversal. Durante los últimos tres años ocupó el cargo de responsable de contenidos, vicepresidenta y encargada de la estrategia de programación de la plataforma.

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La ejecutiva, de 55 años, nació en Londres y tiene raíces indias. Ingresó como vicepresidenta, luego pasó a liderar las operaciones de televisión y, en 2023, alcanzó uno de los puestos más altos de la compañía.

Durante su gestión trabajó en producciones como El juego del calamar, Merlina, Adolescencia y Bridgerton, además de películas como Frankenstein, de Guillermo del Toro, y Las guerreras K-Pop.

Bajaria fue una de las principales voceras de Netflix en estrenos, galas y otros eventos de la industria audiovisual. REUTERS/Mario Anzuoni

También fue una de las principales portavoces de la empresa y una figura habitual en estrenos, galas y eventos de Hollywood.

En qué situación se encuentra Netflix

El crecimiento de Netflix se encuentra estancado y la empresa busca expandirse hacia nuevas áreas de negocio. Recientemente, anunció la adquisición de los derechos exclusivos para transmitir el Mundial de Fútbol masculino de 2030 en España y Andorra.

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La compañía también reforzó su apuesta por la temporada de premios mediante coproducciones y la compra de derechos de películas fuera de Estados Unidos.

En 2025 lo intentó con Emilia Pérez y, este año, impulsó campañas para Possible Love y La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi y producida en España por Movistar+.

Durante el primer trimestre de 2026, Netflix registró un beneficio neto de USD 5.283 millones, un 83% superior al del mismo período del año anterior. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

En el primer trimestre de 2026, Netflix obtuvo un beneficio neto de USD 5.283 millones, un 83% más que en el mismo período del año anterior.

Parte de ese resultado, USD 2.800 millones, correspondió a la rescisión del contrato por el que podía adquirir Warner, compañía que finalmente quedó en manos de Paramount Skydance por USD 110.000 millones.

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Netflix presentará sus próximos resultados trimestrales el martes 20 de octubre de 2026.

Netflix despide a 1.000 empleados

Los despidos afectaron a prácticamente todas las divisiones de Netflix en distintas regiones del mundo. Según confirmó la empresa a TechCrunch, los mayores recortes se concentraron en las áreas de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos.

Los despidos impactaron en distintas áreas de Netflix, con especial incidencia en producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la nota interna, Sarandos y el codirector ejecutivo Greg Peters señalaron: “Nuestra misión —entretener al mundo— es ambiciosa, y para lograrla debemos ser rigurosos en la priorización de nuestro personal y recursos”.

La compañía aseguró que su negocio es “sólido y está en crecimiento” y que continuará invirtiendo en áreas de alto impacto, especialmente en Estados Unidos y Canadá.

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Netflix enfrenta una competencia creciente de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram por la atención de los usuarios. Ha agregado videos cortos verticales a su app móvil y ha enriquecido su oferta de videojuegos.

Reed Hastings comparó la dinámica de Netflix con la de un equipo deportivo que modifica su plantel para competir por un campeonato. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

La empresa elevó precios, amplió su plan con publicidad e invirtió en eventos en vivo, deportes, videojuegos, programación infantil, herramientas apoyadas en inteligencia artificial, videopodcast y contenidos de formato corto.

En agosto de 2026, su fundador, Reed Hastings, comparó a Netflix con un equipo deportivo en el podcast Semafor:

“Si es como un equipo de competición y tenemos todos esos competidores y queremos ganar el campeonato, la gente entenderá por qué los entrenadores hacen cambios”.

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