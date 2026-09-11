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Oracle dispara sus ingresos en infraestructura en la nube un 121% de la mano de la IA

La empresa emprendió una expansión de centros de datos destinada a abastecer a OpenAI y a otros clientes del sector

Oracle es una compañía reconocida durante décadas por su software de bases de datos. REUTERS/Dado Ruvic
Oracle es una compañía reconocida durante décadas por su software de bases de datos. REUTERS/Dado Ruvic
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Oracle superó las proyecciones de los analistas en su negocio de computación en la nube, un indicio de que los grandes proyectos de centros de datos de inteligencia artificial de la compañía impulsan sus resultados financieros.

Las ventas en infraestructura en la nube crecieron 121% hasta los 7.400 millones de dólares en el primer trimestre fiscal, por encima de los 7.190 millones de dólares que esperaban los analistas consultados por Bloomberg, mientras que el beneficio por acción también rebasó las estimaciones.

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Crecimiento de Oracle en infraestructura cloud e inteligencia artificial

Oracle, una compañía reconocida durante décadas por su software de bases de datos, se reinventó como proveedora de capacidad de procesamiento para inteligencia artificial. La empresa emprendió una expansión de centros de datos destinada a abastecer a OpenAI y a otros clientes del sector.

Oracle superó las proyecciones de los analistas en su negocio de computación en la nube. REUTERS/Dado Ruvic
Oracle superó las proyecciones de los analistas en su negocio de computación en la nube. REUTERS/Dado Ruvic

En ese proceso de reconversión, el negocio de infraestructura en la nube se convirtió en el segmento que concentra la atención de Wall Street. Sus ventas alcanzaron los 7.400 millones de dólares en el trimestre, un incremento del 121% que superó los 7.190 millones de dólares proyectados por los analistas, según datos recopilados por el medio citado.

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El mercado financiero vigila con atención la magnitud de la inversión que Oracle destina a sus proyectos de centros de datos y la velocidad con la que la compañía logra completarlos. En ese sentido, la empresa informó que sumó 850 megavatios de capacidad de centro de datos durante el trimestre, una cifra que refleja el ritmo de expansión de su infraestructura para inteligencia artificial.

Resultados financieros del primer trimestre fiscal

Las ventas totales de Oracle durante el primer trimestre fiscal aumentaron un 30%, hasta alcanzar los 19.300 millones de dólares. El beneficio, sin contar determinados elementos, fue de 1,92 dólares por acción, una cifra que superó el promedio de 1,75 dólares por acción que estimaban los analistas consultados por Bloomberg.

La compañía anunció además que completó un plan, anunciado con anterioridad, para vender acciones por valor de 20 mil millones de dólares de forma periódica a precio de mercado. Antes de la presentación de resultados del jueves 10 de septiembre de 2026, varios analistas habían expresado dudas sobre el momento elegido para ejecutar esa venta en el mercado.

Las ventas totales de Oracle durante el primer trimestre fiscal aumentaron un 30%. REUTERS/Dado Ruvic
Las ventas totales de Oracle durante el primer trimestre fiscal aumentaron un 30%. REUTERS/Dado Ruvic

Reacción de las acciones de Oracle en Wall Street

Las acciones de Oracle subieron cerca de un 4% en las operaciones posteriores al cierre, después de haber finalizado la jornada en 152,94 dólares en Nueva York. La cotización había caído un 38% desde el máximo anual alcanzado el 1 de junio.

Derrick Wood, analista de TD Cowen, había señalado antes de la publicación de los resultados que ese retroceso respondía a la preocupación por las necesidades de financiación de la compañía, el aumento de los costes de los componentes y las noticias sobre problemas en la construcción de centros de datos.

Oracle presenta una solución híbrida para ejecutar IA sin sacar los datos de la empresa

Oracle presentó Base Database Cloud@Customer, una solución híbrida que busca cambiar la administración de inteligencia artificial y datos críticos en entornos corporativos.

La propuesta consiste en ejecutar Oracle AI Database con el modelo operativo de la nube, pero de manera directa en las instalaciones del cliente. El objetivo es facilitar la adopción de inteligencia artificial sin comprometer la residencia de los datos, la seguridad ni la baja latencia, tres exigencias centrales en industrias reguladas y en sectores que manejan información sensible.

Base Database Cloud@Customer mantiene la información dentro del propio servidor o red local (on-premises) para cumplir con normativas estrictas de soberanía o seguridad. REUTERS/Robert Galbraith
Base Database Cloud@Customer mantiene la información dentro del propio servidor o red local (on-premises) para cumplir con normativas estrictas de soberanía o seguridad. REUTERS/Robert Galbraith

La expansión global de la inteligencia artificial en los procesos empresariales suele chocar con normativas específicas, políticas de soberanía de datos y la necesidad de mantener la información bajo un control estricto. Oracle responde a ese desafío con una solución que permite conservar los datos dentro de la propia empresa y, a la vez, aprovechar la automatización y la flexibilidad propias del modelo cloud.

Base Database Cloud@Customer permite ejecutar Oracle AI Database, junto con aplicaciones y agentes de inteligencia artificial, en la ubicación física que elija cada cliente. La infraestructura queda gestionada de forma integral por Oracle, bajo un esquema de suscripción en la nube.

El diseño está pensado para empresas que necesitan mantener sus datos on-premises, como las de manufactura, servicios financieros, salud o el sector público, pero que buscan las ventajas operativas asociadas a la nube.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La infraestructura queda gestionada de forma integral por Oracle, bajo un esquema de suscripción en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta solución, Oracle amplía su portafolio de nube distribuida y ofrece una alternativa para cargas de trabajo de tamaño medio que no requieren la escala de Exadata Cloud@Customer.

Estas cargas sí necesitan, en cambio, ejecutar Oracle AI Database cerca de los datos, garantizar la residencia de la información por motivos regulatorios, reducir costos mediante un esquema de pago por consumo y simplificar la administración a través de operaciones automatizadas.

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