Por qué el Nokia 1100 se llamó Nokia 1100 y cuándo se dejó de fabricar en el mundo

El Nokia 1100 llegó al mercado en agosto de 2003 y superó los 250 millones de unidades vendidas a escala global. (Nokia)

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El Nokia 1100 no fue solo un teléfono: fue la respuesta de una marca finlandesa a una pregunta simple, qué necesitaba realmente alguien que compraba su primer celular. Lanzado en agosto de 2003, se convirtió en el dispositivo electrónico de consumo más vendido de la historia, con más de 250 millones de unidades comercializadas.

Su nombre es producto de un sistema que aún se mantiene todavía entre las marcas, que le permite diferenciarse entre los distintos tipos de dispositivos de la misma empresa.

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Por qué se llamó Nokia 1100

El nombre no fue arbitrario. Nokia organizaba su portafolio con un sistema de nomenclatura de cuatro dígitos, y cada cifra tenía un significado dentro de esa lógica.

El primer dígito indicaba la categoría del teléfono. La serie 1000 estaba reservada para los modelos más básicos, económicos y resistentes, pensados para mercados emergentes y para personas que adquirían su primer equipo móvil.

Una linterna LED en el extremo superior del celular se encendía tras mantener presionada la tecla C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los siguientes dígitos señalaban la generación o el factor de forma dentro de esa familia. Al tratarse del modelo fundacional de la nueva estrategia de teléfonos ultrabaratos, recibió el número 100, que marcó el inicio y la línea base de toda esa serie.

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El Nokia 1100 fue diseñado en el centro de diseño de Nokia en California, a cargo del diseñador búlgaro Manti Makkonen. A diferencia de los modelos de alta gama de la época, se concibió de manera específica para quienes solo necesitaban tres funciones: llamar, enviar mensajes de texto y que el aparato no se rompiera con facilidad.

Las características que lo volvieron legendario

El éxito del Nokia 1100 no se explicó por sus prestaciones, sino por su solidez. Se estima que se vendieron más de 250 millones de unidades, lo que lo convirtió en uno de los dispositivos electrónicos más vendidos de la historia, por encima incluso de consolas de videojuegos y de los iPhones modernos.

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Fue uno de los primeros teléfonos en incorporar una linterna LED en la parte superior, que se activaba al mantener presionada la tecla “C”. En numerosas regiones del mundo, esa luz representaba la única fuente confiable de iluminación disponible.

El teclado de silicona de una sola pieza y la batería con autonomía para una semana facilitaron el uso en zonas con limitaciones eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su teclado de silicona, fabricado en una sola pieza, impedía que el polvo o la humedad dañaran los circuitos internos con facilidad. Esa resistencia, sumada a una batería capaz de durar una semana entera sin necesidad de cargador, lo transformó en una herramienta funcional para contextos donde el acceso a la electricidad era limitado.

A esa simplicidad extrema se sumó el juego de la serpiente, incluido de serie, que acompañó a millones de usuarios durante los años de mayor circulación del dispositivo.

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Cuándo dejó de fabricarse el Nokia 1100

El Nokia 1100 llegó al mercado en agosto de 2003 y se mantuvo en producción durante casi siete años. La fabricación oficial a nivel global se discontinuó entre septiembre de 2009 y el primer trimestre de 2010.

Durante ese período de producción continua, el modelo consolidó su lugar como el teléfono celular más vendido de todos los tiempos, impulsado por la estrategia de Nokia de priorizar la durabilidad y el bajo costo por encima de las funciones adicionales.

Nokia suspendió la fabricación del terminal entre finales de 2009 y principios de 2010 ante la llegada de las pantallas táctiles. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Su discontinuación coincidió con el avance de los teléfonos con pantalla táctil y conectividad a internet, que desplazaron de manera progresiva a los modelos básicos orientados exclusivamente a llamadas y mensajes de texto.

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Aunque dejó de fabricarse hace más de una década, el dispositivo no desapareció del todo. Su uso actual se concentra en tres escenarios concretos: kits de emergencia y trabajo de campo, donde se valora su autonomía de hasta 400 horas en espera; prácticas de desintoxicación digital, por la ausencia de notificaciones o aplicaciones; y el coleccionismo, entre entusiastas de la reparación y la historia de la telefonía móvil.

El Nokia 1100 sigue funcionando en países donde las redes 2G continúan activas, lo que explica por qué sigue teniendo utilidad real: ofrece llamadas y mensajes de texto sin interrupciones en infraestructuras donde el acceso eléctrico o la cobertura de datos son limitados.

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Su firmware original no recibió actualizaciones posteriores a su descontinuación, y las modificaciones no oficiales que circulan de manera extraoficial carecen de respaldo técnico, por lo que su funcionamiento actual depende del estado físico de cada unidad conservada.