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Nintendo suma Avenging Spirit, Mole Mania y Revenge of the ’Gator a su catálogo de clásicos

Cada juego propone mecánicas propias, que van desde controlar a otros personajes hasta resolver acertijos bajo tierra o completar desafíos de pinball

Los nuevos títulos de la suscripción son Mole Mania, Revenge of the 'Gator y Avenging Spirit. (YouTube: Nintendo of America)
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Nintendo incorporó tres juegos clásicos a su catálogo de Game Boy – Nintendo Classics: Avenging Spirit, Mole Mania y Revenge of the ’Gator.

Los títulos están disponibles a través de la sección Game Boy – Nintendo Classics, incluida en la suscripción de Nintendo. La selección reúne una aventura de acción, un juego de puzles y una propuesta de pinball.

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Cada lanzamiento presenta objetivos y mecánicas diferentes: desde controlar a otros personajes para avanzar hasta resolver desafíos bajo tierra o sumar puntos con una pelota y aletas.

Pantalla pixelada en tonos verdes con el título Mole Mania, personajes ilustrados, el texto Push START y el aviso de Nintendo de 1996
Los nuevos títulos pueden jugarse desde la sección retro incluida en la suscripción de Nintendo. (Nintendo)

De qué tratan los nuevos juegos de Nintendo Classics

En Avenging Spirit, el protagonista muere a manos de un sindicato criminal que busca utilizar energía fantasmal. Convertido en fantasma, deberá rescatar a su novia, hija de un científico, antes de poder descansar en paz.

El juego propone seis niveles en los que el personaje puede poseer y controlar a otros protagonistas para superar obstáculos y enfrentarse a los enemigos. La posibilidad de controlar otros personajes es la principal mecánica de esta aventura de acción.

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Mole Mania sigue a Muddy Mole, que debe derrotar al granjero Jinbe para reunirse con su esposa e hijos. El jugador avanza por niveles de puzles al empujar, tirar o lanzar bolas negras para derrotar o atrapar a los rivales.

Gráficos pixelados en tonos verdes con el texto Pinball Revenge of the Gator y figuras de caimanes de estilo caricaturesco
Revenge of the ’Gator propone partidas de pinball basadas en puntos, carriles y objetivos. (Nintendo)

Además, Muddy puede abrir salidas estratégicas y excavar túneles en terrenos blandos para llegar a nuevos sectores. El juego también incluye un modo competitivo para dos jugadores, en el que uno controla a Muddy y el otro defiende como Jinbe.

Por su parte, Revenge of the ’Gator es un juego de pinball en el que hay que golpear una pelota con aletas para sumar puntos, alcanzar objetivos y atravesar carriles. La partida se desarrolla en cuatro escenarios principales y tres adicionales.

Cada escenario tiene un objetivo propio y el jugador comienza con tres pelotas. Si la pelota cae hasta el Gator Stage, termina el turno; cuando se pierden todas, finaliza la partida.

Gráficos pixelados en tonos de verde con dos personajes en una plataforma, un marco rectangular arriba y una barra con la letra E abajo
En Avenging Spirit, el protagonista regresa como fantasma después de ser asesinado por una organización criminal. (Nintendo)

El título permite jugar en solitario en el modo Gator 1Player, con la posibilidad de ingresar entre los cinco mejores puntajes. También ofrece las modalidades Gator 2Players y Match Play para partidas con otra persona.

En qué consiste la suscripción de Nintendo

La incorporación de Avenging Spirit, Mole Mania y Revenge of the ’Gator amplía el catálogo de Game Boy – Nintendo Classics con propuestas de distintos géneros.

Los tres juegos se acceden desde esa sección de la suscripción de Nintendo. La selección combina acción, puzles y pinball, con opciones tanto para partidas individuales como para dos jugadores.

En Mole Mania, el modo VS enfrenta a Muddy y Jinbe durante dos rondas, una de ataque y otra de defensa. En Revenge of the ’Gator, las opciones multijugador permiten competir en partidas compartidas.

Minecraft estrenó una edición nativa diseñada específicamente para Nintendo Switch 2. REUTERS/Issei Kato
Minecraft estrenó una edición nativa diseñada específicamente para Nintendo Switch 2. REUTERS/Issei Kato

Minecraft llega a Nintendo Switch 2

Minecraft ya tiene una versión nativa para Nintendo Switch 2. La edición incorpora mejoras gráficas, acceso a contenidos de la tienda y el paquete Super Mario Mash-Up, con 15 pistas musicales y 40 aspectos de personajes.

Los usuarios que compraron digitalmente Minecraft para la primera Switch podrán descargar sin costo la actualización hasta finales de enero de 2027. En cambio, quienes posean el juego en formato físico deberán adquirir la versión para Switch 2.

Minecraft llegará de manera oficial a Nintendo Switch 2 en octubre de 2026.
La edición para Switch 2 incorpora Vibrant Visuals, el paquete Super Mario Mash-Up y futuros contenidos como Cuevas heladas y la dimensión Sift. (X)

El lanzamiento cuesta 29,99 dólares para quienes no tengan el título o prefieran comprarlo por separado. Mojang diseñó esta edición para ejecutarse directamente en la nueva consola, sin depender de la retrocompatibilidad de Switch.

Entre las novedades figura Vibrant Visuals, una mejora que añade detalle y profundidad a los mundos de bloques.

La llegada a Switch 2 coincide con futuros planes de expansión del juego. Mojang anticipó el bioma Cuevas heladas y la dimensión Sift, que sería la primera dimensión de Minecraft en 14 años. La empresa no confirmó fecha de lanzamiento.

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